Il Covid, Il Terrore, I Numeri. Due Articoli Illuminanti della Bussola Quotidiana.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci sembra non solo interessante, ma molto importante rilanciare due articoli del direttore de La Nuova Bussola Quotidiana, Riccardo Cascioli, in tema di Covid, e numeri. Importante perché cerca di dissipare la nube di terrore e disinformazione che i mass media di regime – altro non sono, ahimè, anche testate un tempo onorevoli e gloriose – spargono a piene mani; per aiutare il governo, per aiutare i politici della loro fazione (cioè la sinistra) per aiutare, soprattutto, quella faccia dei poteri forti mondiali rappresentata dalle grandi case farmaceutiche, in grado, grazie alla loro potenza economica, di influire su scelte di governo e di organizzazioni internazionali multilaterali. Il primo articolo è uscito oggi, il secondo è di qualche giorno fa. Buona lettura, e riflessione. Personalmente trovo sbalorditivo che solo su La Nuova Bussola Quotidiana sia possibile avere una visione lucida – né negazionistica del fenomeno, né terroristica – di quanto sta avvenendo. Il Covid, come altri recenti fenomeni, suonano una campana a morto per la qualità professionale e l’indipendenza della categoria. In cui troppi, invece di porsi e porre domande, credono a quello che scrivono. E si spaventano.

§§§

È ragionevole ritenere che nel 2020 supereremo in Italia i 700mila decessi, come nel 1944, in piena Seconda guerra mondiale. Questo concetto, espresso dal presidente dell’Istat Giancarlo Blangiardo su RaiTre ha – non sorprendentemente – scatenato ancor più i fautori del “chiudere tutto”, soprattutto a Natale. Sugli scudi come al solito Walter Ricciardi, gran consulente del Ministro della Salute, che – interpretando a suo modo Blangiardo – ha immediatamente rilanciato su La7: «Siamo in una situazione di guerra, con un record di mortalità superiore a quello del 1944», e in più siamo colpiti da «bombe che non si vedono».

Il dato oggettivo è certamente preoccupante, e non è difficile individuare nel Covid la causa principale dell’impennata di decessi (nel 2019 erano stati 647mila, ha detto Blangiardo, anche se il dato ufficiale dice 634.432). Ma sia sui numeri che sulle ragioni è bene fare un po’ di chiarezza visto che in Italia c’è una drammatica tendenza a buttare tutto in caciara (politica) invece che analizzare seriamente i dati.

Intanto, se è vero che quest’anno è previsto il record assoluto dei decessi (se il database dell’Istat dice il vero nel 1944 ci sono stati 679.837 morti), parlare di una mortalità superiore a quella della Seconda Guerra mondiale – come sostiene Ricciardi – è una colossale sciocchezza. Nel 1944 la popolazione italiana era di 44 milioni, oggi sfiora i 60. Non c’è bisogno neanche di fare i calcoli per capire la differenza di mortalità. Non solo, la composizione della popolazione è molto diversa: nell’ultimo dato disponibile prima della Seconda Guerra mondiale (1936) gli ultra 65enni rappresentavano il 7,6% della popolazione (diventato l’8,8 al censimento del 1951). Ma oggi gli ultra65enni rappresentano ben il 23,2% dell’intera popolazione, con ovvie ricadute nel caso di pandemie come quella attuale, che è letale soprattutto per le persone più anziane e/o con patologie pregresse.

Una parola va detta anche sulle variazioni annuali. Stando a certi commenti sembrerebbe che esista un livello normale e atteso di mortalità, tale che le variazioni da un anno all’altro sono minime. In realtà i decessi annuali hanno molte oscillazioni. Basti pensare che aumenti di 20mila decessi e oltre si sono verificati dal dopoguerra ben 15 volte, di cui ben sei negli ultimi venti anni. E anche oscillazioni della dimensione attesa quest’anno non sono una novità: è già accaduto nel 1956 (+51mila decessi rispetto all’anno precedente), nel 1962 (+41mila), nel 2015 (+50mila) e in misura minore anche nel 2017 (+34mila).

Interessante il caso del 2015. Curiosamente nelle cronache troviamo ancora l’allarme del professor Blangiardo (allora non ancora presidente dell’Istat) che paragona anche il picco del 2015 a quello delle due guerre mondiali; eppure non c’era il Covid. Uno studio del ministero della Salute, pubblicato su Epidemiologia & Prevenzione, associava l’impennata di decessi all’epidemia influenzale (in gran parte, visto che in quell’inverno fu particolarmente pesante) e all’ondata di calore che si registrò in estate. Ovviamente su questi fattori giocava la sua parte anche l’invecchiamento della popolazione.

In ogni caso certi dati dovrebbero portare a riconsiderare il riferimento – che spesso si fa per negare qualsiasi comparabilità con il Covid – alla “semplice influenza”. Tanto che anche nel 2017 – ancora un’influenza pesante – si è avuta un’altra impennata di decessi (+34mila rispetto all’anno precedente). Peraltro uno studio pubblicato sull’International Journal of Infectious Disease rileva che dal 2013 al 2017 c’è stato in Italia un incremento del tasso di mortalità durante la stagione invernale, dovuto in gran parte all’influenza, soprattutto negli inverni 2014-2015 e 2016-2017, quando predominante era il ceppo A(H3N2), «il più comunemente associato alla mortalità influenzale negli anziani».

Ma torniamo al 2020 e al Covid. Possiamo affermare che tutto l’eccesso di mortalità è dovuto direttamente al virus? Anche qui si deve fare attenzione. Se non va sottostimata la pericolosità del virus, si devono però considerare anche altri fattori. Torniamo all’analisi che Blangiardo fece a proposito dell’impennata di decessi del 2015. Pur non volendo dare sentenze definitive, avanzava però con forza un’ipotesi molto chiara: ovvero la realtà di «un sistema socio-sanitario che, dopo averci abituati al continuo allungamento della vita, – con guadagni sensibili anche in corrispondenza delle età anziane – inizia a mostrare i limiti e i condizionamenti derivanti da una congiuntura economica meno favorevole». In altre parole, «gli effetti della crisi, i tagli di cui sentiamo spesso parlare e che non hanno certo risparmiato la sanità, hanno forse accresciuto nel corrente anno il rischio di mortalità in corrispondenza dei gruppi tipicamente più fragili: i vecchi e i “grandi vecchi”, più di ogni altro».

Questo è tanto più vero oggi e si deve aggiungere la sciagurata gestione sanitaria e politica della crisi Covid di cui abbiamo parlato molte volte e che ha certamente aggravato, e di molto, il bilancio delle vittime. E tuttora, dopo dieci mesi di crisi, ancora il governo trascura le possibilità di cura per affidarsi tutto al lockdown e alla speranza del vaccino. Il risultato è che, malgrado l’Italia abbia applicato il lockdown più duro e più a lungo, ci troviamo in vetta alla classifica della mortalità da Covid.

Un ultimo aspetto vale almeno la pena citare, riguardo al picco di decessi. Ad anno finito dovrà anche essere considerato l’aumento di morti per cause non-Covid, dovuto alla paralisi ospedaliera legata al coronavirus. A fine ottobre il presidente della Società di cardiologia, Ciro Indolfi, lanciava l’allarme sulla catastrofe sanitaria causata dalla paura di Covid: «Durante la prima ondata della pandemia, i ricoveri ospedalieri di emergenza per infarti e ictus si sono dimezzati per paura del contagio, molte persone sono morte a casa o sono sopravvissute con danni gravi al cuore e al cervello, perché gli eventi cardiovascolari gravi sono ‘tempo-dipendenti’.

La Società Italiana di Cardiologia è stata la prima al mondo a dimostrare durante la pandemia la riduzione di oltre il 50% dei ricoveri cardiologici, accompagnata da un aumento di tre volte della mortalità ospedaliera, dati poi confermati nelle altre nazioni europee e negli Stati Uniti». E anche questo andrà messo sul conto della gestione sanitaria e politica dell’emergenza.

***

Ci rendiamo conto che si tratta di un argomento molto delicato perché dietro i numeri dei deceduti ci sono persone reali che hanno sofferto, che hanno lasciato questo mondo, ci sono famiglie in lutto, ci sono altre persone contagiate e nella sofferenza. Questo però non ci esime da un giudizio su quanto sta accadendo, anche perché c’è la fortissima sensazione (e diciamo pure che è molto più di una sensazione) che qualcuno con i morti ci stia giocando allegramente.

Nei numeri che ogni giorno ci vengono sciorinati c’è qualcosa che non torna. La situazione dei contagi e anche dei ricoveri sta nettamente migliorando, tanto è vero che dal 6 dicembre non ci sono più zone rosse (ci sarebbe solo l’Abruzzo, ma il governatore ha deciso autonomamente di scendere a livello arancione), mentre ben 12 regioni e province autonome sono zona gialla. Soltanto tre settimane prima, c’erano ben 8 zone rosse, 8 arancioni e soltanto 5 gialle.

Non solo, contrariamente a marzo-aprile – come abbiamo già detto tante volte – oggi sappiamo molte cose sull’evoluzione del Covid e ci sono anche delle terapie che vengono effettuate con successo malgrado i tanti ostacoli frapposti (ma su questo torneremo ancora). Ancora un elemento: la primavera scorsa il virus imperversava soprattutto in alcune regioni e in modo particolare nelle province di Bergamo e Brescia, creando enormi problemi alle strutture sanitarie e quindi un numero maggiore di morti.

Oggi invece i contagi sono diffusi in tutto il paese e anche se ci sono situazioni di criticità, siamo ben lontani dalla situazione di marzo e aprile. Eppure il dato che viene offerto quotidianamente delle persone decedute è esattamente ai livelli di marzo-aprile.

Già qui c’è qualcosa che non torna: come mai tanti morti per Covid quando le condizioni sono oggi ben diverse?

Ma se andiamo più a fondo nell’osservazione dei dati che vengono forniti dall’Istituto Superiore di Sanità, troviamo altre incongruenze. La principale riguarda le terapie intensive. Data l’evoluzione del Covid, è da qui infatti che dovrebbero uscire se non tutti, almeno la stragrande maggioranza dei deceduti. In genere, si va infatti in ospedale quando iniziano le difficoltà respiratorie, è qui che si può avere un aggravamento che poi porta alla terapia intensiva ed eventualmente alla morte. Oggi non si sentono più casi di persone che di punto in bianco crollano a terra morti mentre sono in strada o in casa, come è accaduto mesi fa. Se ci fossero, troveremmo i titoli in prima pagina se non anche le foto, visti i livelli a cui stiamo arrivando.

Ieri dunque, ci dice l’Istituto Superiore di Sanità, ci sono stati 528 morti di Covid. Vediamo allora la situazione delle terapie intensive: ieri vi figuravano 3.382 ricoverati, numero in calo rispetto al giorno precedente, quando erano 3.454, cioè 72 in più. Inoltre i nuovi ingressi del giorno in terapia intensiva sono stati 144. Vale a dire che in un giorno sono uscite dalla terapia intensiva 216 persone (72+144). Sappiamo però che la stragrande maggioranza delle persone escono dalla terapia intensiva guarite: i deceduti, ci dicono i responsabili delle terapie intensive, variano tra il 10 e il 20%. Quindi, anche nella peggiore delle ipotesi, ieri sono uscite morte dalle terapie intensive 43 persone, numero 12 volte inferiore al numero ufficiale dei morti per Covid. E se si va indietro nei giorni, la situazione è analoga.

E allora gli altri conteggiati come Covid da dove escono? Abbiamo ormai un’indicazione chiara del fatto che si classificano come morte per Covid anche persone che a un certo punto di quest’anno sono risultate positive al tampone, pur se non c’è alcuna relazione provata tra il contagio e la causa effettiva della morte. In altre parole se una persona muore d’infarto ma cinque mesi fa era risultata positiva al Covid, viene inserita nell’elenco dei morti per Covid.

Non solo, la direttiva del Ministero della Salute alle autorità locali per compilare il form con cui si comunicano i dati complessivi della situazione Covid, alla voce “deceduti” spiega: «Inserire il totale dei casi confermati con test molecolare che sono deceduti, anche con diagnosi post-mortem, alla data della compilazione».

Dunque, si entra nella lista dei deceduti per Covid anche se si risulta positivi dopo la morte che, dal punto di vista clinico, era stata attribuita a tutt’altro. Non si considera la diagnosi clinica, che ad ogni buon conto sarebbe l’unica che avrebbe valore, ma soltanto il tampone, malgrado questo sia un test che non ha valore diagnostico.

È chiaro che ci troviamo di fronte a numeri artificiosamente gonfiati, ed è difficile non arrivare alla conclusione che questo sia voluto in modo da spaventare le persone e giustificare gli arresti domiciliari di un’intera popolazione.

La paura è un grande strumento di potere; con questo terrorismo mediatico quotidiano – che può contare sullo schieramento compatto dei grandi giornali e tv – buona parte degli italiani è già “addomesticata” e “sottomessa”. Vivrà da isolata il Natale e sarà pronta a porgere il braccio non appena scatterà la chiamata alla vaccinazione; anzi implorerà di essere vaccinata. E nel frattempo continuerà a seguire con crescente angoscia il rito quotidiano delle cifre del terrore.

Solo un fatto nuovo, imprevisto, potrebbe rovesciare la situazione. Il Natale è questo fatto nuovo, imprevisto: Dio che irrompe nella storia, che si fa uomo e compagno di vita per assimilarci a Lui; la verità che rivela per quello che è la menzogna del potere; la risposta al nostro desiderio di infinito che ci libera dalla paura degli uomini.

La malattia, la sofferenza, la morte sono parte della vita, ma non ci definiscono, il Natale viene a ricordarci questo: viene la luce che dissipa le tenebre. È per questo che i cristiani sono perseguitati: vivendo con lo sguardo rivolto al Signore, sono la resistenza invincibile al potere della menzogna. È la battaglia che si combatte anche attorno al Covid, e prepariamoci alla persecuzione che toccherà a chi si ostinerà a dire che il Re è nudo.

§§§

