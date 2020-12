Kwasniewski: Strumenti, non Eserciti. Dio Compie Grandi Cose con Piccoli Mezzi

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, pubblichiamo volentieri questo nuovo articolo del prof. Peter Kwasniewski, apparso sul sito One Peter Five, e ringraziamo Vincenzo Fedele per il suo accurato lavoro di traduzione dall’inglese. Buona lettura.

§§§

Strumenti, non eserciti: Dio compie grandi cose con piccoli mezzi

Per come appare oggigiorno nella sua configurazione mondana, la Chiesa cattolica non ha più credibilità, perché si mostra, parla ed agisce come il mondo: il mondo l’ha circuìta per fare di lei ciò che vuole, per farsela sua. O meglio, chi parla e agisce in nome della Chiesa la consegna al mondo, pensando così di convincere il mondo della sua amorevolezza e del suo desiderio di risollevare le sorti dell’uomo; ma il mondo si è limitato ad usarla e devastarla, trasformandola nella scimmia globale, inerte e sdentata, o, come dice qualcuno, in cappellano delle Nazioni Unite. Questa è la Chiesa che organizza eventi come “The Economy of Francesco“.

La Chiesa è stata tradita dai progressisti del Vaticano II, proprio come Cristo è stato tradito da Giuda; e come Pietro ha rinnegato Cristo per salvaguardarsi, così i mercenari nella Chiesa hanno abbandonato la verità finché il mondo non ha smesso di infastidirli, anzi fino a quando non è stata palese la loro accondiscendenza; così la Chiesa è diventata il “cucciolotto” del mondo, il cagnolino di Soros e dei suoi amichetti.

È estremamente doloroso osservare quello che sta accadendo quando, umanamente parlando, sembra che non ci sia nulla che possiamo fare al riguardo. È come guardare dall’alto due treni che corrono l’uno contro l’altro sullo stesso binario, e sappiamo che si scontreranno. Possiamo gridare; possiamo chiudere gli occhi; possiamo innalzare una preghiera o anche una parola meno pregevole; ma i due treni si scontreranno.

Come vediamo nei Vangeli, Gesù Cristo rimase saldo e non cambiò mai il Suo irremovibile messaggio messianico e divino. A causa di questo è stato perseguitato e assassinato. Analogamente, quelli che nella Chiesa hanno a cuore, non la propria vita, ma solo far vivere Cristo nella Sua Chiesa, sono anch’essi perseguitati, esiliati e “messi a morte”, di solito sotto forma di emarginazione e silenzio.

Tuttavia questo ostracismo non è, o non deve essere, la fine della storia, non più di quanto la tomba sia stata la fine della vita di Cristo. Giuda, i farisei, gli scribi, Pilato, i soldati romani, nessuno di loro poteva impedire a Cristo di risorgere il terzo giorno, cioè proprio quando Egli scelse di risorgere. Non potevano impedire ai Suoi apostoli, pur castigandoli a tempo debito, di evangelizzare la terra. Non potevano impedire al Suo regno di mettere radici quaggiù innalzando le anime verso il cielo. Qualunque cosa accada, questa Chiesa non sarà sradicata, anche se sarà spogliata dei suoi frutti ed i suoi rami saranno tagliati.

I cattolici tradizionali si sentono spesso dire: “Ma i tradizionalisti non sono solo una piccola minoranza? Cosa mai pensate di contare nel contesto generale? ”

Ma in che misura, per Dio, contano veramente i numeri ? Nei fatti, considerando la Bibbia e la storia della Chiesa, sembra che preferisca compiere grandi cose per mezzo di cose piccole, e più grande è il lavoro da svolgere, più piccoli sono i mezzi. “I miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le mie vie sono le vostre vie …” (Is 55: 8). “Quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti”(1 Cor 1:27).

Ha dato origine all’intera razza umana con un uomo, Adamo, e una coppia originale, Adamo ed Eva. Quando loro hanno rovinato la loro esistenza e la nostra, ha promesso di redimerci tramite una Donna e il suo Unigenito, cioè da altri due singoli individui.

Ha, per così dire, ricominciato la stirpe umana, con Noè e la sua famiglia.

Ha originato Israele con Abramo e Sara, l’uno un mercante e bigamo, l’altra una scettica sghignazzante. Dal loro figlio Isacco nacquero discendenti numerosi come le stelle del cielo o la sabbia della spiaggia.

Ha fondato il Nuovo Israele con dodici uomini. I primi quattro erano pescatori. La maggior parte dei rimanenti era piuttosto insignificante in termini mondani. Uno di loro Lo tradì e tutti tranne uno fuggirono. Da questo inizio poco edificante è nato un impero spirituale globale.

Ha rifiutato 31.700 soldati di Gedeone, preferendo sconfiggere gli eserciti di Madian per mezzo di trecento uomini scelti. Voleva chiarire che la vittoria, di cui vantarsi, era “Sua”, non di Israele.

Il profeta Elia era il leader del movimento di resistenza contro il culto di Baal, che pure aveva tutto il potere politico e le ricchezze dalla sua parte.

San Benedetto da Norcia ha dato vita al più grande movimento monastico della storia del mondo. Come si apprende dalla buona vecchia Chatolic Encyclopedia: “Si stima che all’inizio del XIV secolo l’ordine comprendesse l’enorme numero di 37.000 monasteri. Fino a quel momento aveva dato alla Chiesa non meno di 24 papi, 200 cardinali, 7.000 arcivescovi, 15.000 vescovi e oltre 1.500 santi canonizzati “.

Qualcosa di simile si potrebbe dire di San Domenico, San Francesco e Sant’Ignazio di Loyola. Questi “individui”– non le masse anonime o il mondo altolocato dei cortigiani – sono quelli che più di tutti hanno cambiato la faccia della terra. Dio ne sceglie uno per benedirne molti; Egli riconduce Se molti per mezzo di uno.

In realtà anche tu ed io dovremmo essere “individui importanti che fanno una differenza cruciale“. Il nostro compito, l’unico che Dio ci ha dato, è diventare santi, e così facendo, fare la differenza in un mondo impazzito per aver smarrito Dio e in una Chiesa in decomposizione a causa della tiepidezza suoi membri. Lo faremo principalmente con la preghiera; con lo studio della Parola di Dio; con la stabilità delle nostre vocazioni; e dando ogni volta la nostra testimonianza senza paura dovunque ci venga richiesto. Per alcuni comporterà un apostolato più attivo; per altri, all’inverso, significherà ritirarsi nel silenzio e nella penitenza.

D’altra parte, le Sacre Scrittura dipingono un quadro realistico che fa riflettere sulla direzione verso la quale, in tutti i tempi, la maggioranza tende a convergere: la maggioranza dei discendenti di Adamo (“larga è la porta, e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano”, Mt 7:13); la maggioranza degli israeliti; la maggior parte dei cristiani dei primi secoli che si sono allontanati a causa delle persecuzioni; la maggioranza dei cristiani che sono diventati mondani in questo o quel periodo della storia; la maggioranza di coloro che oggi si auto definiscono cattolici, ma le cui convinzioni e vite differiscono poco o nulla da quelle dei liberali non credenti che li affiancano; la stragrande maggioranza dell’episcopato nel mondo. Riusciamo a vedere lo schema generale? Qualsiasi sia periodo temporale o il luogo che vogliamo considerare, quello che dovrebbe sorprenderci sarebbe notare qualcosa di diverso rispetto a questo modello.

La Scrittura ci dice anche che il peccato rende le nazioni miserabili (Proverbi 13:34) e che chi ama l’iniquità odia la propria anima (Sal 10: 6; cf. Prover 8:36). Anche la Chiesa, per il suo bene, non può sfuggire a questa legge. Per gli ecclesiastici interrompere per mesi la messa pubblica e la ricezione sacramentale, e poi farlseguire il tutto da un incremento esponenziale della profanazione eucaristica obbligatoria – mi riferisco a varie politiche che obbligano alla comunione sulla mano e che la vietano sulla lingua – è come qualcuno che ingurgita il cianuro e poi, per buona misura, si spara un colpo in testa. Le conseguenze certamente arriveranno. Vale a dire: l’attuazione dell’ira divina, che spazzerà via le piccole scuse della Chiesa mondana come spazzò via il tempio e la nazione ebraica sotto gli empi re di Giuda e Israele.

Come Elia, dobbiamo ricordare che ci sono ancora servitori di Dio che non piegheranno le ginocchia davanti a Baal. Dobbiamo perseverare nella preghiera e rifiutarci di accondiscendere alla loro malvagità, mentre attendiamo da Dio la nostra liberazione, sapendo che la saggezza onnisciente, i Suoi tempi cosmici e i Suoi metodi di intervento non sono i nostri.

Non sappiamo cosa accadrà. Potremmo soffrire di privazioni sacramentali per lunghi periodi di tempo. Potremmo essere costretti a tornare nelle catacombe e fare affidamento sui pochi sacerdoti – e ne esistono in quasi tutte le diocesi – che sono ancora animati dal timore reverenziale del Signore e dall’amore per il destino eterno del Suo gregge. Non sarà facile, e dobbiamo essere pronti a rinunciare al rispetto umano e alla consolazione psicologica di “operare secondo i libri”. Lo stato emergenziale non è solo una remota possibilità teorica; è sempre di più l’unico contesto in cui siamo chiamati a vivere.

Il più grande miracolo dei tempi moderni non è la danza del sole a Fatima, per quanto meravigliosa essa sia stata, ma il miracolo di una Chiesa che è sopravvissuta alla mutilazione ed alla malnutrizione spirituale del postconcilio. Per essere più precisi: il miracolo costante e permanente è che il Signore conserva e protegge una piccola parte di clero e fedeli che sono rimasti nella retta via o che si stanno risvegliando alla verità della dottrina e della tradizione cattolica e che sono, di fatto, la Chiesa viva nella ortodossia della fede, nella devozione, nella ricerca della virtù. Questa, in miniatura, è tutta la Chiesa, come un potente seme pronto a crescere di nuovo e svilupparsi in un grande albero, o un lievito pronto a fermentare e a far crescere la pasta.

§§§

