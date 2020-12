Caliari. Una Preghiera Serale a Maria nella Festa dell’Immacolata.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Gian Pietro Caliari ci propone questa riflessione-preghiera serale composta in occasione della Festa dell’Immacolata. Buona lettura.

§§§

Solennità dell’Immacolata – Preghiera serale

8 dicembre 2020

Care Mamme e cari Papà,

Carissimi Riccardo Mario, Dejan, Samuele, Niccolò, Jacopo, Luca, Filippo, Paola, Gaia e Giorgia,

ci siamo voluti ritrovare insieme in questo giorno così speciale, un giorno davvero santo, che la nostra Tradizione cattolica dedica a Maria Immacolata, la Madre del nostro amato e buon Gesù.

Davvero sembra – come scrive Sant’Anselmo – che oggi, in questo giorno benedetto, il cielo, le stelle, la terra, i fiumi, il giorno, la notte e tutte le creature si rallegrino perché proprio attraverso Maria di Nazareth sono state risuscitate allo splendore che avevano perduto col peccato di Adamo ed Eva, e ricevono da Gesù e da Maria una grazia nuova e inesprimibile, una gioia infinita e incontenibile (cfr. Discorso 52; PL 158, 955).

Il breve testo del Vangelo di Luca – che tutti noi ben conosciamo – ci racconta il manifestarsi della Shekinah – cioè della stessa presenza di Dio – attraverso un angelo, Gabriele, il cui nome significa “la forza di Dio”.

Una manifestazione che avviene in un preciso luogo del nostro Pianeta.

Dio manifesta la sua forza onnipotente a Nazareth, un borgo, in verità, ben distante da Gerusalemme, lontano da quel magnifico Tempio, il cui nome il ebraico בֵּית־הַמִּקְדָּשׁ Bet HaMikdash significa “la casa della santificazione” perché abitata dalla Shekinah, dalla presenza stessa di Dio.

Dio si manifesta e si fa presente a Nazareth, in un borgo della regione della Galilea, ai tempi quasi non più abitata dal Popolo eletto d’Israele, e infatti il suo nome in ebraico – gélil ha-gòyim – significa “territorio dei pagani”.

Eppure, in questa Nazareth, sconosciuta ai testi dell’Antico Testamento, in una terra di pagani, dove non si vive più secondo la Legge di Mosè e dove non si adora più l’unico e vero Dio, vive una giovane donna, una partzénos – come scrive Luca in greco – una vergine che come le ragazze di ogni tempo – dice ancora Luca – era mnesteúos, aspirava alle nozze.

Il suo nome era Maria, מִרְיָם Miryam, in ebraico, un nome molto popolare di quei tempi, e che significa amata da Dio!

Ecco, la potenza sorprendente e la forza straordinaria di Dio!

In un borgo a tutti ignoto, in una terra di pagani, senza Dio e senza legge, c’è l’inizio di una Salvezza Universale perché c’è una giovane donna che ama Dio e da Dio è amata!

Anche noi e ai nostri giorni viviamo in un gélil ha-gòyim, in un territorio di pagani.

In un mondo – come scriveva appena un anno fa Papa Benedetto XVI – che vive come Dio non fosse. Siamo in “una società nella quale Dio è assente; una società che non lo conosce più e lo tratta come se non esistesse”.

“La società occidentale è diventa una società nella quale Dio nella sfera pubblica è assente e per la quale non ha più nulla da dire. Ed è proprio per questo che in una tale società, avendo abbandonato il divino, si è perso anche il criterio e la misura dell’umano” (11 aprile 2019).

La nostra Europa, che è stata faro di civiltà cristiana e di progresso per il mondo intero, ha ufficialmente rinnegato le sue secolari radici giudeo-cristiane.

Anche nella nostra amata Italia, Dio e la fede cristiana sono considerate dai più inutili reperti del passato.

All’ateismo militante della Russia di Stalin che trasformava le Chiese in stalle, si è sostituito l’ateismo liquido e pratico dei potenti di turno che chiudono le Chiese “perché tanto si può pregare anche in bagno”; o ci arringano coi predicozzi della stupidità eretta a sistema “perché tanto Gesù può nascere due ore prima”!

Persino, tanti pastori della nostra Santa a Amata Chiesa sembrano ai nostri giorni così occupati a parlare di qualunque argomento fuorché dell’unico che veramente conta: la presenza e il rivelarsi di Dio a noi.

Impegnati anche loro a salvare la “nuda vita”, cioè a salvare la pelle, non più consci che la vera vita da conquistare è la vita eterna!

Il testo del Vangelo di San Luca – che abbiamo ascoltato – tuttavia si apre con un saluto che è invece carico di gioia, di avvenire, di novità, di speranza, di futuro e di eternità!

Dice l’Angelo nel testo greco: “Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ ⸀σοῦ” “Rallegrati Maria, sei stata colmata di grazia, Dio è con te!”

Χαῖρε, rallegrati, κεχαριτωμένη, colmata di grazia: la radice comune Kàrisriecheggia in entrambi i termini del saluto angelico, perché grazia e gioia sono il cuore dell’annuncio di Cristo, perché grazia e gioia sono la via della salvezza, che quest’annuncio ha aperto al futuro dell’umanità e al nostro personale futuro.

La grazia, l’essere in grazia di Dio come Maria “colmata di grazia”!

Da quanto tempo nelle nostre Chiese non si sente quest’espressione: “essere in grazia di Dio”, “stare in grazia di Dio”?

Eppure la grazia vuol dire l’amore nella sua purezza e bellezza, nella sua estensione più alta e profonda.

È l’Amore stesso di Dio così come si è rivelato nell’Antico Testamento e come poi si è compiuto in Gesù suo Figlio e Figlio di Maria.

Un Gesù che per pura grazia e puro amore ha offerto nella Croce la sua stessa vita perché noi avessimo grazia e amore.

Lo ricorda Gesù stesso parlando ai suoi: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi” (Giovanni 15, 13-15).

La Grazia, poi, fa nascere la vera gioia, che non dipende dal possesso delle cose ma è radicata nell’intimo, nel profondo della persona, e che nulla e nessuno possono togliere.

Il Cristianesimo è essenzialmente un eu-angelo, un bell’annuncio, una “lieta notizia”, mentre alcuni pensano, invece, che sia un ostacolo alla gioia, perché vedono in esso solo un insieme di divieti e di regole.

In realtà, il Cristianesimo è l’annuncio della vittoria della Grazia sul peccato, dell’Amore sull’egoismo, della Verità sulla menzogna, della Vita sulla morte.

Lo ricorda ancora Gesù ai suoi prima della sua Passione: “Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Giovanni 15, 9-11).

Care Mamme e cari Papà,

Cari amici, socii et comites!

Chiediamo questa sera alla nostra buona Mamma, Maria colmata di grazia, che anche nei nostri cuori, nelle nostre menti, in noi stessi e nelle nostre vite ci sia sempre quella grazia e quella gioia che scaturiscono solo dalla presenza di Dio in noi e fra di noi.

Questa sera, consacreremo noi stessi e le nostre famiglie al Cuore Immacolato di Maria e con questo atto solenne chiediamo a Dio, Padre Figlio e Spirito Santo, che la stessa Via, Verità e Vita di Cristo dimori in noi, e vi dimori in abbondanza.

Condividi i miei articoli:



Tag: 8 dicembre, caliari, immacolata, madonna



Categoria: Generale