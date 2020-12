L’Immacolata, il Pontefice, la Visita Semi-Clandestina Sine Populo.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, riceviamo da un amico del nostro blog, che vive all’estero, queste riflessioni sconsolate sul mancato appuntamento del Pontefice con i romani davanti alla Vergine di piazza di Spagna. Buona lettura.

§§§

I fatti e i detti di Bergoglio sulla Madonna

Tre anni dopo aver solennemente proclamato, con la bolla Ineffabilis Deus, il dogma dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il Beato Pio IX, regnante tra il 1846 e il 1878, ha inaugurato, nel cuore di Piazza Mignanelli, vicino a Piazza di Spagna, il monumento dell’Immacolata Concezione. Dopo circa cento anni da questo gesto significativo, il Venerabile Pio XII, il Papa romano del dogma dell’Assunzione, il cui pontificato si protrasse tra il 1939 e il 1958, iniziò l’annuale atto di omaggio alla Madonna che, ogni 8 dicembre, porta il Successore di Pietro ai piedi di Maria per onorare e affidare alla sua materna cura la città di Roma e il mondo. Da allora, tutti i Pontefici hanno seguito l’esempio di Papa Pacelli. O quasi tutti, meglio.

Il 30 novembre, il mondo cattolico è stato sorpreso da una nota sconcertante della Sala Stampa della Santa Sede, che ha affermato che, l’8 dicembre, con una decisione inedita, «Papa Francesco compirà un atto di devozione privato, affidando alla Madonna la città di Roma, i suoi abitanti e i tanti malati in ogni parte del mondo», giustificando questa opzione con la «perdurante situazione di emergenza sanitaria e al fine di evitare ogni rischio di contagio provocato da assembramenti».

Una decisione che, a seguito di una serie di gesti e di detti di Bergoglio, ha suscitato vaste reazioni, soprattutto di indignazione e tristezza, che hanno messo in discussione questa opzione pontificia. Mons. Carlo Maria Viganò, già Nunzio Apostolico a Washington, in un messaggio rivolto ai Cattolici, ha scritto che «addolora quindi, di un dolore sordo e lacerante, vedere l’indifferenza di tante anime consacrate e di tanti, troppi Vescovi nei confronti della Beatissima Vergine Maria (…) e annullare il tradizionale omaggio all’Immacolata», lamentando che «così se ne va un altro pezzo di Roma, un’altra libbra di carne che il cinico mercante pretende di strappare alla vita dei Romani, quale prova di fedeltà alla dittatura sanitaria». Avanza di buon passo, e in fedeltà allo “spirito del Concilio”, il tentativo bergogliano di distruggere tutto ciò che ha l’odore di tradizione e devozione!

Ieri, giorno in cui la Santa Chiesa, associandosi ai cori degli Angeli e alla moltitudine dei Santi, ha celebrato la festa dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine, la Tota pulchra, e pochi giorni dopo la pubblicazione, in più lingue, del messaggio paterno dell’Arcivescovo Viganò, Papa Bergoglio, in una versione low profile, è finito per presentarsi, di prima mattina, in Piazza di Spagna, per deporre un mazzo di fiori ai piedi del monumento alla Madonna. Tutto in sordina; quasi come chi, temendo qualcosa o qualcuno, non vuole essere visto compiere una determinata azione. In fondo, che cosa teme Bergoglio? Bergoglio teme piuttosto Viganò e i suoi interventi puntuali e giustificati? I modi irrispettosi con cui il Papa argentino si rivolge alla Madre di Dio, che lo scorso anno ha chiamato «meticcia», non sono più nuovi, facendoci pensare nel tentativo di associare la Madonna alle ondate di migranti che, a poco a poco, invadono l’Europa con la chiara intenzione di condannarla e, con essa, soggiogare e distruggere quel che resta della Civiltà Cristiana. Soffiano venti rivoluzionari, proprio come ai tempi del valoroso Pio IX!

Se Bergoglio teme gli assembramenti, come fattore di rischio per i contagi di COVID-19, perché, il 20 ottobre, non ha rifiutato di partecipare all’incontro internazionale della Comunità di Sant’Egidio che, «nello spirito di Assisi», come ha detto il portavoce della Comunità, ha riunito rappresentanti politici, come il Presidente della Repubblica Italiana, il massone Sergio Mattarella, e religiosi, tra cattolici, ortodossi, ebrei, islamisti e buddisti? Da questa decisione, dovremmo capire che Francesco si fida degli eretici più che della Beata Vergine, la sterminatrice di tutte le eresie? In caso contrario, tutto ci porta a credere che lo sia! O è Bergoglio quello che, nel suo Trattato della Vera Devozione alla Santa Vergine, San Luigi Maria Grignion de Montfort descrive come «devoti incostanti», che l’Immacolata «mette sotto i suoi piedi, insieme alla mezzaluna, perché sono volubili e indegni di essere annoverati tra i servi di questa Vergine fedele, il cui segno distintivo è la fedeltà e la costanza»? Dopotutto, non è raro che i gesti contino più delle parole. E in un Romano Pontefice, quale modello da imitare se fedele al depositum fidei, i gesti contano tanto!

Come i cattolici, soprattutto coloro che sono fedeli alla Tradizione e coloro che sono consapevoli del turbolento corso della Nave di Pietro, stanno diventando sempre più consapevoli delle intenzioni e, soprattutto, delle omissioni di colui che dovrebbe rendere tutto l’omaggio possibile alla Madonna, assumono sempre più senso le parole incoraggianti che, nel 1917, la Madonna affidò ai Pastorelli di Fatima e, attraverso loro, al mondo: «Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà». E così accadrà, che Bergoglio lo voglia o no!

D.C.

§§§

