Casa Savoia e la Chiesa, di Cristina Siccardi. Una Storia Oscurata.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, è con particolare piacere che vi parlo oggi di un libro veramente interessante, “Casa Savoia e la Chiesa”, di Cristina Siccardi, per i tipi di SugarCo Edizioni. Un libro che colma una lacuna presente nella storiografia recente della Storia del nostro Paese, perché per la prima volta, raccoglie e racconta, in maniera organica e documentale, il profondo rapporto che ha legato Casa Savoia alla Chiesa. Mette in luce come la dinastia sabauda abbia unito alla Chiesa i suoi destini sia da un punto di vista sia politico che spirituale. Ci presenta una galleria di personalità maschili e femminili di grande livello, certamente non limitato alle dimensioni geografiche del Ducato prima e del Regno poi; e lo fa nel modo migliore, attraverso una precisa documentazione archivistica e bibliografica, anche inedita, che dimostra come queste personalità spicchino per il loro valore e la loro attività governativa, amministrativa e di grande carità cristiana.

Ci sarebbe da chiedersi il perché di questo silenzio, su un aspetto che pure sembra aver giocato un grande ruolo nelle vicende dei Savoia. Lo spiega Cristina Siccardi: “la propaganda risorgimentale, liberale, anticlericale e massonica prima, e quella comunista –progressista dopo, hanno posto una pietra tombale su personalità che a scuola non vengono neppure menzionate , ma che di fatto hanno alacremente, con intelligenza, con il sangue, con il sacrificio costruito le fondamenta dell’Europa e hanno proseguito, di secolo in secolo ha forgiare la civiltà del Continente”.

E giustamente Siccardi osserva che la professione di fede dei Savoia, sia privata che pubblica, non ha giovato a renderli popolari nella pubblicistica contemporanea creando anche delle deformazioni interpretative da parte degli studiosi: come se le professioni di fede dei Savoia fossero solo strumentali da usare a fini politici. Una deformazione che può ben dipendere dalla mancanza di sensibilità verso l’universo spirituale, e che si risolve infine in una incapacità di comprendere appieno i personaggi; come se si volesse parlare di Lui XIV senza voler capire quale ruolo profondo, nel bene e nel male, abbia esercitato la sua conversione dopo una giovinezza di libertinismo praticato assiduamente.

È un libro scritto con grande amore verso i personaggi di cui tratta, la loro storia e una “specificità” culturale e comportamentale tutta piemontese. Chi scrive, anche se nato a Genova (che considera la sua città) ha trascorso la prima parte della sua vita, gli anni formativi all’ombra della Mole; e si ricorda di tutta una serie di caratteristiche – sobrietà, modestia, understatement, ironia, odio verso tutto ciò che sembra eccessivo al di sopra delle righe – che ritrova nel libro, e nella vita dei suoi protagonisti. Che sono riusciti – non so se quello di cui sopra valga ancora adesso, manco da Torino da troppo tempo – a porre questo sigillo di “sabaudità” sul loro popolo.

L’opera di Cristina Siccardi colma poi un’altra lacuna, meno comprensibile, se non forse alla luce delle polemiche che hanno accompagnato la fine del Regno e la nascita della Repubblica. E cioè il ruolo importantissimo che i Savoia nel corso dei secoli hanno svolto in Europa, grazie anche a una politica matrimoniale sottile e intelligente (ricordiamo il matrimonio della piccola Maria Adelaide di Savoia, diventata Delfina di Francia, e coccolatissima da Louis XIV. Se la famiglia Medici, ben più abile nel farsi conoscere, è un punto di riferimento umanistico e rinascimentale, Casa Savoia, con la sua millenaria storia, è di imprescindibile importanza per conoscere culturalmente l’Europa. Tuttavia, i suoi stretti legami con la Chiesa, fino alla breccia di Porta Pia, e le scelte prese da Vittorio Emanuele III durante la Seconda guerra mondiale, l’hanno resa perlopiù sconosciuta, anche in ambito scolastico. Fatto veramente incredibile, se consideriamo la molteplicità, in Italia e all’estero, di residenze, cappelle, chiese, cattedrali, abbazie, biblioteche, gallerie, archivi… legati ai Savoia e visitati – finché il Covid non ci ha messo una coda forcuta – da milioni di turisti e studiosi ogni anno.

***

Cristina Siccardi, nata a Torino il 2 maggio 1966, è sposata e ha due figli. Laureata in lettere con indirizzo storico, è specializzata in biografie. Ha scritto per La Stampa, La Gazzetta del Piemonte, Il nostro tempo, Avvenire, L’Osservatore Romano e collabora con diversi periodici culturali e religiosi, fra cui il Timone, Radici Cristiane, Nova Historica. È membro delle Accademie Paestum, Costantiniana, Ferdinandea, Archeologica italiana, Bonifaciana. Fra le sue opere, più di cinquanta, tradotte anche all’estero, ricordiamo: Giulia dei poveri e dei re. La straordinaria vita della marchesa di Barolo (1998); Elena. La regina mai dimenticata (2002); Giovanna di Savoia. Dagli splendori della reggia alle amarezze dell’esilio (2002); Mafalda di Savoia. Dalla reggia al lager di Buchenwald (2004); Paolo VI. Il papa della luce (2008); Madre Teresa. Tutto iniziò nella mia terra (20102); Nello specchio del Cardinale John Henry Newman (2010); Il Cardinale Guglielmo Massaja, missionario in Africa. Nella solitudine della Croce (2011); Giovanni Paolo II. L’uomo e il Papa (2011).

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: chiesa, savoia, siccardi



Categoria: Generale