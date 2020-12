Maschio e Femmina Li Creò. Cionci De Mari Guzzo e Harrach. Con Porfiri.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, come di consueto diamo notizia dell’appuntamento in streaming che il M° Aurelio Porfiri tiene ogni domenica pomeriggio per discutere con ospiti di prestigio di un tema di particolare attualità e pregnanza. Ecco il comunicato:

§§§

Mai come in questi ultimi tempi i rapporti uomo e donna sono divenuti così conflittuali, costretti nelle mille strettoie che il politically correct ha creato.

Se ne parla con le scrittrici Silvana de Mari e Beatrice Harrach, il giornalista Andrea Cionci, il saggista Giuliano Guzzo. Modera Aurelio Porfiri.

