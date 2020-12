Vaccino, Soldi e Politica. Iannetti: non È un Salvavita, Sono Bugiardi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci sembra interessante rilanciare questa intervista realizzata da Beatrice Silenzi della Fabbrica della Comunicazione con la dott.ssa Iannetti in tema di Covid. Ringraziamo per la pubblicazione del video fcom.it. Qui sotto trovate alcuni stralci dell’intervista. Buon ascolto e buona lettura.

§§§

La dott.ssa Anna Rita Iannetti – Master PNEI e Specialista in Medicina Biointegrata – nell’intervista realizzata da Beatrice Silenzi, Giornalista della Fabbrica della Comunicazione – parla di come la Politica entri, di fatto, nel Sistema sanitario e di quante e quali lacune siano proprie di questo ambito.

Il concetto di vivere secondo un ottimale stile di vita, sembra essersi perso negli anni, ed il Medico si è adoperato sempre più per intervenire con medicamenti e farmaci in via preventiva.

Riprova ne è quello che accade oggi nella somministrazione delle dieci vaccinazioni, fatte su bambini piccolissimi, di appena tre mesi, che hanno un sistema immunitario ancora non formato.

La dott. Iannetti non ha dubbio alcuno: “Chi spinge verso il vaccino, come salvavita, è un bugiardo!”.

Intanto perché ciò che ci salva da virus e batteri è la risposta TH1 del Sistema Immunitario Cellulare e tale risposta è in stretto legame con il microbiota che risiede nell’intestino di ciascun individuo.

Ma nella cronaca di questa Epidemia – che si vuol far passare a tutti i costi come Pandemia – ci sono molteplici criticità ed incongruenze.

Il vaccino Covid è esattamente l’aspetto più problematico della questione, secondo la dott. Iannetti.

Esempio di un personaggio, tradito da uno stato di cose confuso, è il dott. Crisanti che, da paladino del mainstream è diventato improvvisamente negazionista perché ha dichiarato di non voler essere tra i primi a fare il vaccino Covid, poiché non certo della sua sicurezza ed efficacia.

In effetti – sostiene la dott. Iannetti – c’è molto da discutere su questo vaccino.

Lo studio dei trial clinici terminerà solo nel 2022, il che significa che la sperimentazione proseguirà sulle persone che faranno il vaccino fino ai prossimi due anni!

Non solo, la sperimentazione è stata fatta finora solo sulle persone sane, perciò ci si chiede, con quale criterio sarà fatta sulle persone fragili e su coloro che – vecchi – sono nelle RSA?

Inoltre un controllo da parte di laboratori terzi, non governativi, è previsto addirittura nei due anni successivi la fine del trial, ovvero ne 2024!!

Insomma, anche quando il vaccino funziona, almeno parzialmente, in casi in cui il virus è mutevole, come quello dell’influenza, non diminuisce completamente comunque la capacità di essere infettati o di infettare, il che significa che non avendo una costanza della risposta immunitaria deve essere ripetuto spesso…!

Così, come è accaduto anche per altri vaccini, che la gente non ha poi voluto farsi (ricordiamo quello per l’influenza H1N1), anche quello per il Covid rischia di essere un buco nell’acqua, ma con moltissimi soldi spesi!!

§§§

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, iannetti, silenzi



Categoria: Generale