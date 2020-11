L’Abate Faria e la Deriva LGBT di Avvenire. Giù le Mani dai Bambini.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, la deriva omosessualista del quotidiano dei vescovi italiani, Avvenire , si fa sempre più forte. Se ne è accorto anche l’abate Faria, la cui attenzione in genere è rivolta a temi di altra levatura. Che ci ha scritto questa riflessione, dopo l’ennesimo articolo gender-ammiccante di Avvenire e di Moia. Leggendo quello che scrive l’abate Faria, mi è venuto in mente solo un commento: giù le mani dai bambini. Fra di voi fate quello che vi pare e piace, ma giù le mani dai bambini.

§§§

Caro Tosatti,

dopo un riposo notturno una volta tanto sereno (merce rara, alla mia età) ed una ancor più confortante preghiera mattutina che preannunciava l’Avvento, quella che l’altroieri si prospettava come una bella giornata oltremodo rallegrata da un clima decisamente mite, è stata subito funestata dalla lettura dei quotidiani. O meglio, di un quotidiano in particolare, il già cattolico giornalino dei vescovi italiani.

Il quale pubblicava con tanto di richiamo in prima pagina un articolo del ben noto Luciano Moia, il cui titolo era già tutto un programma: “L’identità di genere a scuola: perché se ne può parlare”. A scanso di equivoci, visto che ci vedo sempre meno, ho pulito e ripulito le lenti dei miei occhiali e riletto il titolo. All’inizio ho pensato infatti ma no, hai letto male cecato che sei, sicuramente hanno scritto “perchè non se ne può parlare”, vedrai che è così. Invece avevo letto bene.

E ancora peggio mi sono sentito dopo essermi sorbito (a quel punto non potevo non leggere anche il resto) il contenuto. La cui sintesi è la seguente: siccome stando ad uno studio della Fondazione Toniolo una percentuale di ragazzi pari al 10,3% tra i maschi e al 4,6% tra le femmine si dichiara omosessuale, ecco che la Giornata nazionale contro l’omotransfobia prevista dalla legge Zan di recente approvata alla Camera, potrebbe rivelarsi un’occasione utile per affrontare anche a scuola un tema “ormai irrinunciabile”.

E il rischio, paventato da più parti, che la succitata iniziativa possa trasformarsi nel più classico dei cavalli di Troia per indottrinare i bambini secondo i canoni dell’ideologia gender? Niente paura, dice Moia. Il quale cita niente meno che lo stesso relatore della legge in questione, l’onorevole Zan (un po’ come se ai tempi del dibattito sull’aborto si fossero chieste rassicurazioni alla Bonino sulla legge 194/78), che in una lettera al direttore di Avvenire si è premurato di precisare che “«non si prevede in alcuna parte della legge l’introduzione di fantasmatiche “ore di gender”, né si espongono studentesse e studenti a chissà quali contenuti scabrosi. Si prevede semplicemente che, in occasione della Giornata nazionale contro l’omotransfobia, possano svolgersi nelle scuole iniziative dedicate a richiamare i valori del rispetto e del contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da orientamento sessuale e identità di genere»”.

Insomma nessun rischio o spauracchio da agitare, e anzi tutti obiettivi “in larga parte condivisibili“, chiosa Moia. Già. Peccato che lo stesso Zan, intervistato stavolta dal Foglio, abbia ammesso qual è il vero obiettivo della legge, ossia “instillare nelle persone un atteggiamento di prudenza”. Non credo ci voglia molto per capire che il rischio di indottrinamento e dell’instaurazione di un clima da stato di polizia/pulizia sia dietro l’angolo. Ma andiamo avanti. Nè vale la tesi – “non regge in alcun modo”, dice sicuro Moia – di coloro i quali sostengono che “non sarebbe corretto affrontare a scuola questi argomenti perché “divisivi” o addirittura imbarazzanti…I nostri ragazzi non solo ne parlano, cercano informazioni, si guardano dentro per capire e per capirsi, ma arrivano a definire come “normali” scelte che interrogano e, in molti casi, spiazzano noi adulti“.

Insomma non basta, sentenzia Moia, “ribadire come un mantra l’evidente suddivisione binaria della natura umana. Una parte dei nostri ragazzi vive anche “quelle” esperienze e ci chiede di non fingere indifferenza, di essere accolta e aiutata a capire“.

Fine della storia? Non ancora. Perchè anche così, si chiede Moia a mo’ di finto avvocato del diavolo, chi avrebbe “competenze e strumenti per farlo in modo coerente e sereno? E in questo modo non si aprirebbero le porte ai propugnatori della cosiddetta cultura gender?”.

E qui la risposta, caro Tosatti, è da standing ovation. Perché, vede, la realtà è complessa, e le cose non sono tutte bianche o tutte nere. Ci sono tanti altri colori, ma che dico, c’è un arcobaleno di colori. Su questo discorso del gender, ad esempio, senta cosa si risponde Moia alla domanda di prima: “Non tutti gli approfondimenti sulla questione del genere – come illustrato lo scorso anno dal documento della Congregazione per l’educazione cattolica, Maschio e femmina li creò. Per una via di dialogo sulla questione del gender nell’educazione – sono un cedimento alla cultura che, secondo la semplificazione corrente, vorrebbe appiattire la differenza sessuale nella logica di un’autodeterminazione senza limiti e senza barriere. Ma il documento vaticano spiega che è necessario fare una distinzione tra ideologia e studi sul gender”.

Ha capito? Un conto è l’ideologia gender, ossia un “pensiero unico che determina anche l’educazione dei bambini”, e in quanto tale da condannare (forse); altro sono gli studi sul gender, cioè quelle ricerche che “cercano di approfondire adeguatamente il modo in cui si vive nelle diverse culture la differenza sessuale tra uomo e donna”. Ora, in cosa consista esattamente questo approfondimento non è dato sapere. A noi risulta che gli esseri umani si ostinano a nascere chi col pisello chi con la vagina, e che non è che uno nato maschio poichè si percepisce femmina allora è femmina, e viceversa.

Altrimenti passa il principio che nulla è oggettivo, il che non è evidentemente accettabile, oltre che falso. Ma tornando alla distinzione tra ideologia e studi, il punto che Moia sottolinea è che “su questi aspetti, si ammette, ci sono alcuni elementi di ragionevole condivisione, come il rispetto di ogni persona nella sua peculiare e differente condizione, affinché nessuno, a causa delle proprie condizioni personali (disabilità, razza, religione, tendenze affettive, ecc.), possa diventare – scrivono gli esperti vaticani – oggetto di bullismo, violenze, insulti e discriminazioni ingiuste.

Che è poi quello che papa Francesco scrive in Amoris laetitia (n. 250). Che sono, poi, le intenzioni migliori della legge Zan.” Et voilà. Come nel gioco dell’oca siamo tornati al punto di partenza. Il punto è e resta l’educazione al rispetto, alla non discriminazione, al contrasto del bullismo, ecc. Ed ecco allora che “non è stravagante cogliere nell’articolo della legge che sollecita le scuole ad approfondire, insieme alla questione omofobia, gli indispensabili aspetti antropologici per comprenderne significati e relazioni, un’occasione per capire e accompagnare il cammino dei nostri figli più disorientati”.

E se qualcuno pensa, avverte Moia sempre nelle vesti di finto avvocato del diavolo, che un tale disorientamento “sia causato dalla persistente invasione del “gender””, stia ben attento a non sbagliare bersaglio, e si chieda piuttosto: “Non c’è una minima percentuale di responsabilità anche nel fatto che le famiglie, a loro volta confuse, hanno smesso di essere un riferimento educativo? E che nelle scuole e nelle altre agenzie educative sia così difficile organizzare progetti di educazione all’affettività e alla sessualità capaci di mescolare con saggezza la norma dell’ideale con l’umanità del bene possibile?“.

Ecco qua. Alla fine della fiera se oggi su una questione che più limpida e cristallina non si potrebbe quale l’identità sessuale, tra i giovani (e non solo, aggiungiamo noi) serpeggia confusione e disorientamento la colpa non è di una martellante campagna mediatica e legislativa portata avanti manu militari dalle lobby omosessualiste, no; la colpa manco a dirlo è delle famiglie, che “a loro volta confuse, hanno smesso di essere un riferimento educativo”, e della scuola, dove è tanto difficile educare all’affettività e alla sessualità sapendo “mescolare con saggezza la norma dell’ideale con l’umanità del bene possibile”. Giunti a questo punto, caro Tosatti, mi corre l’obbligo di fare un paio di considerazioni.

La prima è che questo articolo di Moia conferma, caso mai ce ne fosse bisogno, quanto avesse colto nel segno il compianto card. Caffarra quando disse che solo un cieco può non vedere la confusione che c’è oggi nella Chiesa. Basterebbe prendere la frase finale, con quel riferimento alla “norma dell’ideale” e all'”umanità del bene possibile”. Poche parole che dicono più e meglio di mille trattati come il nuovo corso ecclesiale, di cui Avvenire è specchio fedele, consideri il Vangelo e più in generale la morale cattolica nè più nè meno che un ideale, e in quanto tale un qualcosa a cui tendere ma che ultimamente è irraggiungibile; e come di conseguenza sia necessario fare i conti con “l’umanità del bene possibile”.

Come se la realtà fosse immodificabile, anzi peggio come se dovessimo semplicemente limitarci – per rispetto alla realtà concreta della persone – a prendere atto e a fare i conti con quella che è la situazione esistenziale di chi hai davanti. Alcuni ragazzi (e sottolineo “alcuni” stando ai numeri portati da Moia) dicono di essere omosessuali? E’ un fenomeno più che sufficiente e rappresenta “soprattutto per le famiglie un dato urgente su cui riflettere perché ripropone con la forza dei fatti, la questione dell’orientamento sessuale. Una questione “anche” educativa – oltre che esperienziale, ormonale, genetica, culturale, ecc. – che non può essere elusa né dai genitori, né dalla scuola”.

Capite? Con la forza dei fatti, non delle chiacchiere. E i fatti dicono che c’è una questione relativa all’orientamento sessuale dei giovani, la quale essendo “anche” educativa non può non essere affrontata dalle e nelle famiglie così come a scuola. Ora anche a voler tralasciare il non banale dettaglio che a) quegli stessi fatti che sembrano stare così a cuore a Moia, stanno lì a dimostrare che anche solo parlare di “orientamento sessuale” è fuorviante posto che, non ci stancheremo di ripeterlo, per la Chiesa vale il dettato biblico secondo cui “maschio e femmina li creò”, e b) che ovunque è stata praticata, l’educazione sessuale nelle scuole si è risolta in tentativi più o meno (mal)celati di indottrinamento ideologico gender-oriented, di cui sono preclaro esempio le linee guida a suo tempo emanate dalla sezione europea dell’OMS con il documento “Standard per l’educazione sessuale in Europa” (facilmente reperibile sul web), motivo per cui è assolutamente sconsigliabile che di un argomento così delicato se ne occupi la scuola, il punto è che anche quando Moia fa riferimento alle famiglie – e giustamente, essendo i genitori i primi educatori dei figli, non lo Stato – tutto sembra risolversi nel fatto che bisogna ascoltare, comprendere, dialogare con chi “vive anche “quelle” esperienze e ci chiede di non fingere indifferenza, di essere accolta e aiutata a capire”.

E Cristo? Che posto ha in tutto ciò Gesù Cristo? Che posto ha in tutto ciò l’annuncio del Vangelo? Che posto ha in tutto ciò l’irrinunciabile diritto che tutti gli uomini, gay compresi, hanno di conoscere la Verità e di essere salvati? E visto che ci siamo, che posto ha in tutto ciò Avvenire? Già perché poi l’altra cosa su cui volevo dire due parole, caro Tosatti, riguarda il giornale della Cei. Giornale che su questa vicenda del Dl Zan, sarà bene ricordarlo, dopo il duro comunicato stampa della Cei del 10 giugno scorso, prima ha martellato per settimane nel tentativo di mettere una toppa e salvare capra e cavoli, poi quando si sono resi conto dove il Dl Zan voleva realmente andare a parare, ecco il dietrofront, suggellato da un articolo di Francesco Ognibene del 10 novembre scorso il cui solo incipit non lasciava scampo a equivoci o fraintendimenti: “Ci siamo sbagliati. La ‘legge Zan’ approvata ieri in prima lettura alla Camera non è solo superflua, anche se in parte originariamente benintenzionata: è soprattutto una legge presuntuosa e rischiosa. L’intendimento di combattere i pregiudizi che penalizzano persone omosessuali e transessuali sottoposte a ingiuste discriminazioni ha ceduto il passo in corso d’opera, come si temeva, all’affermazione di un disegno teso a rimodulare fondamenti consolidati della nostra società e persino ridefinire la natura umana”. Io stesso, lo confesso, mi sorpresi non poco e mi rallegrai, anche, nel vedere che finalmente anche Avvenire si era accorto di ciò che era sotto gli occhi di tutti fin dall’inizio (con l’aggravante che c’era pure il precedente del disegno di legge Scalfarotto, non a caso ripescato e confluito nel testo di cui sta parlando).

Ma ecco a distanza di poco più di due settimane l’ennesima giravolta, un nuovo un cambio di rotta, quasi a voler “riparare” per aver ecceduto nelle critiche nei confronti di una iniziativa che come tutti sanno sta molto a cuore non solo alla galassia gay, ma a tutto intero il governo. Ma a questo punto, è lecito supporlo, forse anche a qualcun altro, magari nella Chiesa stessa? Da qui la domanda, caro Tosatti: a che gioco sta giocando Avvenire? Anzi, per dirla fuori dai denti, a chi risponde realmente Avvenire? Perchè dopo un articolo del genere, ultimo arrivato (ma non ultimo) all’interno di un ben preciso percorso, delle due l’una: o i vescovi sono d’accordo con la linea che il loro giornale sta tenendo (dando per scontato, come per altro è stato più volte ribadito dal diretto interessato, l’appoggio del direttore Tarquinio a Moia) sulla questione dell’omosessualità, in generale, e in subordine sulla vicenda del Dl Zan, e allora converrà che ci spieghino come mai; oppure non sono d’accordo, nel qual caso sarebbe opportuno un segnale fermo e chiaro. Altrimenti si rischia solo di aggiungere confusione a confusione. E non va bene.

Abate Faria

