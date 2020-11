Un Nuovo Totalitarismo Sta Colpendo l’Europa. L’Unione Europea.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilumcuriae, non a caso la resistenza alle spinte totalitarie – stile URSS – dell’Unione Europea sembra particolarmente forte in Paesi, come l’Ungheria e la Polonia, che il totalitarismo lo hanno vissuto sulla propria pelle, e pagato con il sangue. Che questa UE assomigli sempre di più a una specie di UERSS appare ogni giorno più chiaro; ed è giusto a nostro avviso cercare di resistere e combattere questa deriva, se di deriva si tratta. Nella speranza che anche i politici non asserviti ai Poteri finanziari e ideologici che manovrano i fili dell’Europa vogliano sull’esempio dei loro colleghi polacchi e ungheresi far sentire la loro voce. Sotto trovate due comunicati, molto interessanti. Buona lettura.

§§§

Gandolfini (Family Day): l’Europa non può interferire sulle politiche etiche dei singoli Stati



Con la risoluzione di condanna contro la Polonia, rea di aver vietato l’aborto selettivo, ieri il Parlamento Europeo ha esercitato l’ennesima ingerenza indebita su questioni di prerogativa nazionale, in pieno contrasto con i trattati europei che prevedono l’autonomia degli Stati membri sui temi etici.

Stiamo assistendo ad un’offensiva senza precedenti; appena lo scorso 12 novembre la Commissione Ue, con la comunicazione 698, ha chiesto di inserire in tutte le politiche comunitarie, compreso il Recovery Fund, un’attenzione speciale per le istanze LGBTQI+, tramite anche strategie volte ad introdurre il reato di omofobia e il principio giuridico dell’omogenitorialità.

Si tratta di una vera e propria entrata a gamba tesa nelle politiche nazionali dei singoli Stati, che riguarda in particolare le politiche familiari e quella scolastiche, la cui esclusiva competenza e sovranità di scelta spetta sempre e solo a ciascun singolo Stato.

Lo stesso Parlamento Europeo che ora si esprime contro la Polonia lo scorso gennaio ha bocciato un emendamento contro l’utero in affitto presentato dall’eurodeputata Simona Baldasarre. Ci chiediamo quindi quali principi intende promuovere il Vecchio Continente, un tempo culla dei diritti inviolabili della persona? Quello teso a mercificare il corpo delle donne? Quello che stabilisce che un bambino si può acquistare da una gestante privandolo della madre e/o del padre? E ancora, si intende promuovere l’eugenetica dell’aborto fino al nono mese o quella che consente l’acquisto di ovuli e seme in base ai tratti somatici dei venditore, come già avviene in Svezia, dove i gameti sono scelti su cataloghi e consegnati a casa, anche a donne single, come pacchi Amazon? Oppure forse vogliamo l’Europa della fluidità imposta per legge agli Stati membri, dove il sesso percepito sarà inserito nelle anagrafi e nei documenti di identità annullando completamente le categorie di maschile e femminile?

L’Europa delle culle vuote, della droga libera e dell’eutanasia per tutti ora vuole ricattare stati come Polonia e Ungheria, che non ci stanno a rinunciare alla propria eredità valoriale e culturale millenaria e si stanno opponendo a questa assurda condizionalità, in nome della libertà sancita dagli stessi trattati europei.

I movimenti pro family italiani ed europei non faranno mancare il sostegno a tutti quei governi e singoli politici che terranno la schiena dritta davanti a questi tentativi di colonizzazione ideologica e intanto ringraziamo i 145 europarlamentari – tra cui i gruppi di Lega e Fratelli d’Italia – che ieri hanno votato NO alla risoluzione di condanna contro il governo e i giudici polacchi.

Roma, 27 novembre 2020 Associazione Family Day – DNF

§§§

Un nuovo totalitarismo sta colpendo l’Europa. Ciò che sto per dirti è molto grave. Il 12 novembre scorso la Commissione dell’Unione europea ha emanato una comunicazione in cui si rende nota la volontà di imporre una strategia affinché tutti i Paesi dell’UE si pieghino all’agenda LGBTQ. La pericolosissima strategia vuole imporre l’integrazione giuridica a livello europeo e nazionale dei seguenti punti: Introduzione del reato di “Omofobia” a livello europeo

Riconoscimento di fatto dei matrimoni omosessuali in tutti i paesi europei

Introduzione dell’educazione di genere nelle scuole

Cambio “di sesso” legale senza restrizioni di età – anche per i bambini!

Assegnazione di fondi alle associazioni LGBTIQ

Utilizzo del Fondo di recupero con particolare attenzione alla comunità LGBTIQ Coloro che non seguiranno il diktat della nuova Europa arcobaleno saranno esclusi dai finanziamenti dell’UE, compreso il Fondo di recupero per affrontare la crisi Covid-19. E per imporre la loro dittatura LGBT intendono cancellare il “Veto” che ogni Paese ha nell’UE per proteggere i propri cittadini e la propria sovranità! Alcuni Paesi si stanno già coraggiosamente ribellando, come la Polonia e l’Ungheria, che hanno posto il veto al Recovery Fund. L’Ungheria sta già promuovendo nuovi emendamenti per proteggere la famiglia naturale. E naturalmente i media del regime li stanno già screditando e attaccando pubblicamente. Helena Dalli, commissario europeo per l’uguaglianza e relatrice del testo, ha affermato che i paesi europei che non rispettano la strategia saranno multati: “Sono molto convinta di questo”, ha detto. “Perché è un modo per mettere in riga uno Stato membro, si spera, dicendo ‘OK, non si ottiene una quota che si dovrebbe ottenere se non si rispetta lo stato di diritto’. Per i dittatori dell’UE, l’ideologia LGBT equivale allo “Stato di diritto”. Ti rendi conto? Un ricatto economico in tempo di crisi degno delle più scellerate dittature! Vogliono perpetuare un vero e proprio abuso ideologico contro quegli Stati sovrani che hanno dimostrato fermezza e coraggio contro l’ideologia LGBTQ, negando loro il sostegno finanziario per combattere la crisi dovuta dalla pandemia. Infatti, stanno usando la crisi covid per imporre a tutti i Paesi europei una nuova colonizzazione ideologica LGBTQ che distruggerà la nostra cultura, la nostra identità, la nostra fede. Senza il tuo aiuto non saremo in grado di fermarli.

Salva l’Europa, salva l’Italia! Firma subito la petizione alla Commissione Europea e difendi la libertà!

La strategia promossa dalla Commissione viola i Trattati europei! Infatti, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo non possono istituire il reato di “omofobia” perché esulano dalle loro competenze, indicate dall’art. 83 del Trattato sul Funzionamento dell’UE. Ma intendono comunque portare avanti i loro piani. Il loro intento è quello di imporre una visione ideologica in quei paesi ancora forti delle loro radici cristiane e democratiche, e allo stesso tempo togliere il potere di “veto” ai paesi EU affinché non si ribellino contro il diktat europeo. Alcuni di questi paesi si stanno già coraggiosamente ribellando, come la Polonia e l’Ungheria che hanno posto il veto nei confronti del Recovery Fund. In Ungheria si stanno già promuovendo nuovi emendamenti per la tutela della famiglia naturale. E naturalmente i media di regime li stanno già screditando ed attaccando pubblicamente. Non possiamo permettere che questa Commissione ci neghi la nostra sovranità! Vogliono imporci una visione ideologica della famiglia, un’educazione sessuale per i nostri figli, ma soprattutto, vogliono fare in modo che le nostre idee vengano punite tramite una legge europea contro l’omofobia.Tutto ciò che non sarà affine alla loro agenda ideologica sarà perseguibile per legge. Sarai al nostro fianco per combattere questa battaglia fondamentale per la libertà di tutti?

Firma anche tu e aggiungi il tuo nome a quello di migliaia di cittadini europei che amano e difendono la democrazia

L’Europa è stata fondata su valori cristiani, da padri fondatori cattolici come Adenauer, Schuman e De Gasperi. L’Europa della von der Leyen, invece, vuole cancellare le sue radici cristiane e la cultura dei popoli europei con il sostegno delle élite di globalisti senza scrupoli capitanate da George Soros, per poi forgiare una nuova società: liquida, senza identità, priva di legami e senza Dio! Questa è l’Europa che io e te vogliamo? Dobbiamo difendere le nostre radici, la nostra fede, la bellezza della famiglia, della vita e della libertà! Mettitelo in testa: questa è una battaglia antropologica dove ci stiamo giocando le sorti del nostro futuro. Sarai al mio fianco per vincere questa fondamentale battaglia?

Firma per la libertà! Il tuo contributo è fondamentale per sostenere questa importantissima battaglia. Manderai un messaggio all’Europa e sosterrai la lotta dei nostri alleati in politica che difendono i nostri valori

Il tuo aiuto è fondamentale. È importante che tu contribuisca firmando e poi condividendo la petizione su tutti i tuoi social e con tutti i tuoi contatti. Così facendo, aiuterai a triplicarene l’impatto. Grazie

Matteo Fraioli e tutto il team di CitizenGO

P.S: Il tuo contributo è essenziale. Usa tutti i mezzi a tua disposizione per far conoscere questa campagna. Solo raggiungendo il maggior numero di persone possibili saremo in grado di contrastarli. Ricorda, insieme possiamo!

