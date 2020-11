“Pietro, Dove Sei?” Libro-Dossier di don Minutella sulla Crisi nella Chiesa

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante dare notizia di un libro scritto da don Alessandro Minutella, “Pietro, dove sei? – Dossier sulla situazione attuale nella Chiesa cattolica”, per i tipi delle edizioni Gamba di Bergamo. Sono 286 pagine, corredate da un’appendice fotografica molto ricca e interessante, in cui il carismatico sacerdote siciliano, capace di suscitare profonda devozione e ostilità feroce compie un’analisi documentata – grazie anche alla sua preparazione specifica – sulla situazione della Chiesa; resa tanto più straordinaria, e grave, dalla presenza di due Papi; anche se della validità del secondo don Minutella è un critico severo. Ma prescindendo per un attimo dalla questione della validità o meno del Conclave del 2013, tema sul quale non possediamo una preparazione sufficiente per esprimere un giudizio fondato, l’analisi di don Minutella è ben condivisibile, sui tanti aspetti che hanno marcato gli ultimi anni. Il libro, anche se reso denso dalle citazioni che la cultura di don Minutella gli ha suggerito, è scritto in uno stile scorrevole e rende bene giustizia alla forza retorica e ironica dell’autore, oltre che al suo evidente amore per la Chiesa. Dal libro pubblichiamo due estratti, il primo relativo a Fatima, e il secondo alla vexata quaestio della messa “una cum”…Buona lettura.

FATIMA E IL TERZO SEGRETO

A Fatima, dal maggio all’ottobre del 1917, la Santa Vergine è apparsa a tre bambini su di un leccio. Le apparizioni sono state riconosciute autentiche dalla Chiesa. Nella visione del 13 luglio 1917, dopo aver fatto vedere l’inferno, la Madonna ha consegnato a Lucia, Giacinta e Francesco il famoso “terzo segreto”. A partire da quella data, e fino ai nostri giorni, questo segreto caratterizza la storia che viviamo nella Chiesa. La gestione del segreto, probabilmente in ragione del suo contenuto eccezionale, è stata malamente condotta dalla gerarchia. Sappiamo con un certo grado di attendibilità che nel 1960 la Santa Vergine ha domandato a suor Lucia (rimasta portavoce del segreto fino alla morte, avvenuta il 13 febbraio 2005), che il papa rendesse noto al mondo il contenuto del messaggio. Giovanni XXIII, una volta letto il terzo segreto, ha deciso di archiviarlo, demandando al successore la scelta di renderlo noto. Alla lettura del segreto era presente, tra gli altri, anche padre Malachi Martin, gesuita poliglotta, docente presso il Pontificio Istituto Biblico, collaboratore del cardinale Agostino Bea, che scandalizzato dalla manomissione massonica del segreto, decide di lasciare immediatamente il Vaticano e di fuggire negli USA, da dove renderà noto il contenuto, nell’intervista ad Art Bell, andata in onda il 13 luglio 1998, che riguarda, in poche parole, l’apostasia della fede, l’avvento di un falso papa con una falsa chiesa, l’avvento dell’anticristo, preparato, nella gerarchia cattolica, da quelli che suor Lucia chiama “partigiani del diavolo”. Giovanni XXIII, probabilmente traumatizzato dal contenuto del terzo segreto (si dice che sia svenuto), assumerà una direzione del tutto opposta (forse come autodifesa), indicendo il Concilio Vaticano II e condannando i “profeti di sventura”, chiara allusione a suor Lucia che, in effetti, nel post Concilio, subirà una progressiva delegittimazione ecclesiale. Paolo VI non ha mai fatto alcun cenno diretto al terzo segreto. Il trauma del suo predecessore si è mutato, in lui, in boicottaggio radicale. Eppure, suo malgrado, negli accenti mesti del post Concilio, sembra che si richiami esplicitamente al terzo segreto, quando ha parlato di “fumo di satana” (29.06.1972) e di una stagione che, annunciata come primavera, aveva introdotto un profondo inverno cupo nella Chiesa. Paolo VI se ne andrà nel 1978, senza che il segreto trovasse accoglienza nella Chiesa, nel frattempo scossa dai primi drammi postconciliari. In appena 33 giorni di pontificato, Giovanni Paolo I è stato, più dei predecessori, legato a Fatima. Egli incontrerà suor Lucia, su richiesta della stessa suora veggente, che gli profetizzerà un breve pontificato e il martirio. Così andrà. Il 28 settembre 1978 papa Luciani viene trovato morto. Ancora oggi i sospetti di un avvelenamento, per mano della massoneria, restano in piedi. Viene poi il lungo pontificato di Giovanni Paolo II, che registra alti e bassi, contraddizioni e aperture clamorose nei confronti del terzo segreto. È come se Wojtyla fosse attratto, per la sua forte devozione mariana, dal messaggio di Fatima, ma anche frenato dal suo entourage. Dopo l’attentato in piazza san Pietro, avvenuto il 13 maggio 1981, anniversario della prima apparizione di Fatima, nel quale attentato Woytjla resta miracolosamente in vita, dall’ospedale Gemelli, dove è ricoverato per i postumi dell’attentato, egli fa sapere di aver chiesto il contenuto del terzo segreto per approfondirlo. Affermerà: “vidi in tutto quanto accaduto – non mi stancherò di ripeterlo – una speciale protezione materna della Madonna. E per coincidenza – e non ci sono mere coincidenze nei disegni della Provvidenza divina – vidi anche un appello e, chissà, una richiesta di attenzione per il messaggio che da lì partì sessantacinque anni fa, per mezzo di tre bambini”. Segue una lunga storia, lunga quanto il suo pontificato, di dichiarazioni, atteggiamenti, viaggi, decisioni e gesti che sono attestati da un’impressionante mole di documenti, senza pari nella storia del papato e che, tuttavia, non hanno affatto risolto il mistero del terzo segreto, anzi lo hanno infittito. Si recherà a Fatima nel maggio 1982, per ringraziare la Santa Vergine di esser rimasto vivo, ma subirà, poco prima della messa, ai piedi dell’altare, un altro attentato, ad opera di un prete spagnolo di nome Juan María Fernández y Krohn che, con una baionetta, cerca di ucciderlo. Nel Giubileo del 2000, Giovanni Paolo II decide, con una mossa inaspettata, di rendere noto il terzo segreto, ma è subito una delusione profonda, perché, pur nell’assicurazione che tutto sia stato reso finalmente noto del terzo segreto, l’idea che il segreto riguardi l’attentato in piazza San Pietro, con la visione del vescovo vestito di bianco che viene ferito a morte, seguito da un corteo di vescovi, sacerdoti, suore e laici, su di un’alta montagna, piuttosto che convincere i dubbiosi, aumenta lo scetticismo. La messinscena dello svelamento del terzo segreto nel 2000 è spettacolare. Interviene il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Sodano, e il Prefetto della Congregazione per la Fede, il cardinale Ratzinger, che sostengono a chiare lettere come il terzo segreto sia stato rivelato interamente e non ci fosse altro da aggiungere. Una mossa, evidentemente architettata alle spalle di Giovanni Paolo II, che ha finito con il rendere plausibili i dubbi diffusi circa una manomissione massonica del segreto. Il papa si reca a Fatima per la terza volta e dona alla Madonna di Fatima i suoi gioielli preziosi, tra cui l’anello Totus Tuus, donatogli dal cardinale Wiszinski, decidendo anche che l’immagine della Cappellina delle Apparizioni fosse condotta in Vaticano per la seconda volta, in occasione della chiusura dell’Anno Santo celebrata con la festa della Madonna del Rosario alla presenza di circa 1500 vescovi, la più grande riunione episcopale dopo il Concilio Vaticano II. Tuttavia, al di là di tali iniziative lodevoli, resta la questione: perché il papa ha autorizzato il boicottaggio del contenuto più drammatico del terzo segreto che, come oggi sappiamo, riguarda l’apostasia della fede, l’avvento di un falso papa, e l’ingresso dell’anticristo? Giovanni Paolo II ha appoggiato l’embargo mediatico sul vero contenuto del segreto? I cardinali in causa, tra cui Ratzinger, quando hanno detto che tutto era stato rivelato, erano consci di dire il falso? Soprattutto, perché è stato deciso, e da chi, che il terzo segreto non venisse rivelato del tutto? Sono domande che, oggi, non hanno alcuna risposta, anche perché, nel frattempo, Giovanni Paolo II, gravemente ammalato già nel 2000, si avviava verso un lento e inesorabile declino, al punto che risultava chiaro che in Vaticano il governo vero era gestito piuttosto dal Segretario di Stato Vaticano e da un paio di cardinali. Forse, Giovanni Paolo II ha deciso di occultare la questione del vero contenuto di Fatima per ragioni pastorali, cioè per non spaventare le masse cattoliche, evidentemente impreparate a questi temi così delicati, soprattutto per non dare l’idea che la stessa Santa Sede accreditasse una versione così marcatamente apocalittica. Come ha nel frattempo affermato Vittorio Messori sul Corriere della sera (21 novembre 2006), “si sarebbe fatto ricorso a un escamotage: rivelare una sola parte del testo, facendo credere per giunta che si riferiva al passato. Gli altri contenuti sarebbero stati svelati non esplicitamente bensì implicitamente, in omelie, discorsi, documenti di Papa Wojtyla e del prefetto della Fede. Che chi poteva intendere, intendesse”. Ma è stato un errore, in qualche modo tamponato dalla decisione, come sempre saggia e illuminata, del cardinale Ratzinger di inserire nel Catechismo della Chiesa Cattolica, redatto nel 1992, un riferimento esplicito al contenuto del terzo segreto, quando ai numeri 675-677, si parla, in un contesto peraltro segnato dal registro magisteriale, di una “prova finale” per la Chiesa, di “persecuzione”, “impostura religiosa”, “apostasia della verità”, “anticristo”. Il cardinale Ratzinger era riuscito così a far filtrare, in qualunque modo, il contenuto vero del terzo segreto. Sarà già allora un gesto che gli costerà caro; il partito massonico presente in Vaticano non gli perdonerà una simile, clamorosa smentita. Ma ancora, per concludere con Giovanni Paolo II, bisogna ricordarsi che, nel viaggio apostolico compiuto a Fulda (Germania) nel 1980, interpellato dai giornalisti circa il terzo segreto, egli ha mostrato, se non altro, di conoscerlo nel suo insieme. riportiamo la cronaca di quel dialogo. “Venne chiesto al Santo Padre: ‘Che cosa ci può dire riguardo al Terzo Segreto di Fatima? Non avrebbe dovuto essere pubblicato nel 1960?’ Papa Giovanni Paolo II rispose: ‘vista la serietà dei suoi contenuti, i miei predecessori al soglio pontificio preferirono la soluzione diplomatica del rimandarne la pubblicazione, in modo da non incoraggiare la forza mondiale del Comunismo a fare certe mosse. D’altra parte, per ogni cristiano dovrebbe essere sufficiente il sapere questo: se c’è un messaggio nel quale è scritto che gli oceani inonderanno intere aree della terra, e che milioni di persone perderanno la vita repentinamente, da un minuto all’altro, allora veramente la pubblicazione di un tale messaggio non rappresenta più qualcosa di così desiderabile’. Il Papa continuò: ‘molti desiderano sapere solo per curiosità e per il gusto del sensazionale, ma dimenticano che la conoscenza porta con sé anche la responsabilità. Essi vogliono soltanto accontentare la loro curiosità, e questo è pericoloso se allo stesso tempo non si è disposti a fare nulla, e se si è convinti che sia impossibile fare alcunché contro il male’. Il Papa a questo punto afferrò il Rosario e disse: ‘ecco la medicina contro questo male! Pregate, pregate e non chiedete niente di più. Lasciate tutto il resto alla Madonna!’. Venne quindi chiesto al Santo Padre: ‘che cosa succederà alla Chiesa?’ Egli rispose: ‘dobbiamo prepararci ad affrontare fra non molto grandi prove, le quali potranno richiedere persino il sacrificio della nostra vita e la nostra totale donazione a Cristo e per Cristo”. Il resoconto dell’intervista rivela finalmente la verità. Giovanni Paolo II era a conoscenza del terzo segreto ancor prima dell’attentato del 1981, ma, comprensibilmente suggestionato da quanto accaduto in quel 13 maggio, lo vuole rileggere, ritenendo di doverne fare una nuova lettura. Per Woytjla il vero nemico rimaneva il comunismo, che architettava persino l’attentato, mentre l’idea di un nemico interno, fatto di zucchetti rossi in movimento, comincia a passare in secondo piano. L’apostasia è ora quella comunista, mentre quella interna alla Chiesa finisce col perdere rilievo. Un grosso errore di prospettiva, perché mentre il nemico di cui parla Fatima è dentro il Vaticano, Giovanni Paolo II riesce a vederlo nel lontano Cremlino. Del resto, quando afferma a Fulda: “dobbiamo prepararci ad affrontare fra non molto grandi prove, le quali potranno richiedere persino il sacrificio della nostra vita e la nostra totale donazione a Cristo e per Cristo”, è evidente che egli, dopo l’attentato, avrà ritenuto riferito a sé stesso il contenuto di quelle parole. La consacrazione alla Russia viene effettuata, in comunione con i vescovi di tutto il mondo, in piazza San Pietro, il 24 marzo 1984, anche se resistono alcuni movimenti fatimiti che negano la sua validità, dal momento che, in effetti, il nome Russia non compare nel testo ufficiale della consacrazione.

Il 19 aprile 2005, sulla loggia di San Pietro, si affaccia il timido e un po’ impacciato cardinale Ratzinger, eletto papa col nome di Benedetto XVI. L’umile “operaio nella vigna del Signore” diverrà, forse suo malgrado, il vero interprete del terzo segreto, con un coraggio senza precedenti, fino alla smentita di sé stesso. Da cardinale, come Prefetto della Congregazione per la Fede, Ratzinger, soprattutto in modo ufficiale nel 2000, aveva sostenuto pubblicamente che il terzo segreto era stato tutto rivelato, ma era riuscito nel progetto di codificarne il vero contenuto addirittura nel Catechismo. Nel viaggio a Lisbona, che lo porterà a Fatima, nel maggio 2010, egli, divenuto papa, avendo accanto uno smarrito cardinale Bertone, interrogato sul terzo segreto, dirà che esso è ancora dinanzi a noi, deve attuarsi, non tutto è stato rivelato, riguarda particolarmente l’apostasia della fede. Le sue parole furono perentorie: “si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa!”. Bertone impallidisce a quelle inaspettate parole, e con lui evidentemente tutto il vero obiettivo del terzo segreto, rimasto abilmente in ombra, col pretesto di attribuire ogni responsabilità ai comunisti sovietici. In realtà, la Madonna guardava ai nemici interni alla Chiesa, alla massoneria ecclesiastica, ai “partigiani del diavolo” (suor Lucia) che stavano lentamente pianificando un controllo pressoché totale della Chiesa cattolica. Per la prima volta Benedetto XVI ha il coraggio di rivelare, sebbene in poche parole, il vero contenuto del terzo segreto. Si può ritenere che, proprio a partire da quella rivelazione, Ratzinger ha mosso guerra ai nemici interni alla Chiesa, rivelandoli come i veri avversari del cattolicesimo romano. Lo stesso Bertone, nel 2006, dunque dopo appena un anno di governo di Benedetto XVI, va a “Porta a Porta” (fine maggio 2007), per smentire la tesi secondo cui nel 2000 è stato reso noto soltanto un frammento del terzo segreto. A distanza di appena sei anni, Benedetto XVI, smentendo sé stesso, smentisce platealmente anche lo staff vaticano. Da cardinale, mediante alcune interviste (celebri quelle a Vittorio Messori), Ratzinger non ha fatto mistero del contenuto del terzo segreto, rinviando ai temi biblici dell’apostasia della fede, dell’abominio della desolazione, di una Chiesa che diverrà minoritaria e perseguitata, fino a diventare un “piccolo resto”, con la costituzione invece di una falsa chiesa mondana ed apostata che riceverà il sostegno compiaciuto dei poteri forti. Insomma un autentico ingresso dell’anticristo a Roma.

Benedetto XVI, coraggioso testimonial del terzo segreto, è stato nel frattempo via via accerchiato, minacciato psicologicamente, isolato e pedinato, gli è stata messa contro una macchina del fango che, grazie ai media, lo ha presentato al mondo come un freddo e gelido uomo che condanna e sentenzia. Il trono vuoto, a partire dal 28 febbraio 2013, era in fondo, appunto, la plastica realizzazione di quanto a Fatima la Madonna aveva annunciato a tre piccoli fanciulli: satana sarebbe entrato in Vaticano, si sarebbe seduto sul trono di Pietro e avrebbe, col suo governo eretico e idolatra, preparato la via all’anticristo.

LA QUESTIONE DELLA MESSA “UNA CUM”. SI PUO’ ANDARE A MESSA IN UNIONE CON FRANCESCO?

La Chiesa da sempre insegna che andare a messa con gli eretici è peccato mortale, perché si diventa complici dell’eresia. Come recita CJC 897 nella messa “è significata e prodotta l’unità del popolo di Dio”. Questa unità, poi, è bene espressa mediante la citazione dell’ “una cum famulo tuo, papa nostro” del Canone Romano, la più antica preghiera eucaristica, dove la menzione dell’unione col papa precede le parole della consacrazione. Questa menzione “una cum famulo tuo papa nostro” – sostiene Benedetto XVI – non è un fatto coreografico o estetico, ma tocca in profondità il mistero della Chiesa, tanto che “non può dirsi in comunione con Cristo chi non è in comunione con il papa”. infatti, secondo l’adagio patristico, “ubi Petrus, ibi Ecclesia”. Ciò è tanto vero che la menzione specifica del nome del papa rende ragione del principio di comunione ecclesiale che autorizza la celebrazione eucaristica stessa, che viene offerta a Dio anzitutto “pro Ecclesia tua sancta catholica”. Un cattolico non può andare a messa disinteressandosi di chi sia veramente il papa, quando ne esiste più di uno! Sarebbe divenire, di fatto, luterano. Nel trattato sull’Eucaristia, inserito nella Summa Theologiae, san Tommaso d’Aquino ha affrontato la questione della messa e dei sacramenti in unione con gli eretici (S.Th. III, q.82, a.9), tema noto come communicatio in sacris cum haereticis. Ciò pone la questione, più profonda ancora, se si possa andare a messa, qualora Bergoglio fosse papa, in unione con lui, nonostante la manifesta eresia e il delitto di idolatria. San Tommaso afferma che siamo tenuti a fuggire tutte (si sottolinea: tutte!) le compagnie pericolose per la salute dell’anima. Il contatto con gli eretici, fosse anche per la celebrazione della messa, risulta pericoloso, in quanto coinvolge la nostra responsabilità nel loro peccato. Dunque, la partecipatio in sacris con gli eretici è assolutamente riprovevole, e costituisce PECCATO MORTALE. Su questo aspetto, la Chiesa, erede del pensiero del Nuovo Testamento, si è mostrata sempre intollerante, fin dai primi padri della Chiesa: NON BISOGNA CELEBRARE CON GLI ERETICI, NON SI DEVE PARTECIPARE ALLE LORO MESSE. In 2 Gv 9-11 si legge: “chi va oltre e non si attiene alla dottrina del Cristo, non possiede Dio. Chi si attiene alla dottrina, possiede il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non porta questo insegnamento, non ricevetelo in casa e non salutatelo; poiché chi lo saluta partecipa alle sue opere perverse”. L’apostolo vieta di dare persino il saluto, che presumibilmente è già lo scambio di pace liturgico. Anche san Paolo usa lo stesso deciso criterio: “vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello, ed è impudico o avaro o idolàtra o maldicente o ubriacone o ladro; con questi tali non dovete neanche mangiare insieme” (1 Cor 5,11). Per questa ragione, san Tommaso afferma solennemente: “peccat quicumque eorum missam audit vel ab eis accipit sacramenta” (S.Th. III, q.82, a.9), e cioè: “PECCA CHIUNQUE ASCOLTI LA LORO MESSA O RICEVA DA ESSI I SACRAMENTI”. San Tommaso non dice qui “errat” (sbaglia) ma “peccat”. Infatti, “chiunque comunica con un altro nel peccato ne viene a condividere la colpa” (S.Th. III, q.82, a.49). il proclama di una messa invalida in comunione con papa Francesco è stato un tentativo pastorale estremo per evitare che i fedeli cattolici si macchiassero di tale grave colpa, come quando una mamma minaccia l’arrivo del mostro se il bambino vuole a tutti i costi esporsi al pericolo. La reazione prodotta, tuttavia, è stata ancora peggiore. Nel tentativo di mettere in guardia dall’eresia, pur di non sentirsi chiamati in causa, si è giunti ad accusare, a loro volta, di eresia. Niente di più triste! La tesi secondo cui si può continuare ad andare a messa in unione con Bergoglio, perché manca la condanna formale di eresia e di idolatria, è un motivo in più di peccato; accanto, infatti, alla partecipazione peccaminosa con l’eresia, vi si aggiunge l’ipocrisia e il calcolo umano. È vero che san Tommaso precisa che si può andare alla messa degli eretici finché non ci sia una sentenza della Chiesa (S.Th. III, q.82, a.9), ma nel caso in cui l’eresia è capeggiata da chi dovrebbe combatterla, e cioè nientemeno il papa, come ci si può attendere una sentenza di condanna nei suoi confronti? Soprattutto da chi dovrebbe arrivare questa condanna formale? Nel frattempo, masse di fedeli cattolici rimangono in comunione con l’eresia e l’idolatria. Nei secoli passati, si sono avuti momenti nei quali i fedeli cattolici, per non comunicare con gli eretici o con gli apostati, non sono più andati a messa con loro. Citiamo solo due casi emblematici. Con sant’Atanasio di Alessandria, nel IV secolo, si assistette al predominio dell’eresia ariana nella Chiesa. Sotto la guida del valoroso pastore alessandrino, migliaia di credenti smisero di andare a messa con gli ariani, e così la fede cattolica venne salvaguardata, finché non tornò a risplendere, grazie al sacrificio di Atanasio e dei cristiani che non vollero mescolarsi con l’eresia. Un caso analogo si è avuto in Francia durante la Rivoluzione Francese (XVIII secolo). I preti detti clandestini, che non si piegavano ai proclami rivoluzionari, celebravano la messa nei fienili e nelle stalle, viaggiando di villaggio in villaggio per assicurare i sacramenti ai cattolici che non volevano andare a messa nelle parrocchie rette dai preti firmatari, ritenuti a ragione apostati. Il sensus fidelium faceva ben capire a questi credenti che era meglio rimanere a pregare a casa piuttosto che ricevere i sacramenti da preti apostati. Qualcosa di analogo è accaduto ai credenti durante il regime comunista in tutto l’Est dell’Europa, ancora prima in Giappone per due secoli i fedeli sono sopravvissuti senza messa (recitando il rosario e leggendo il Catechismo), oggi questo accade, per buona parte, ai cattolici della cosiddetta “Chiesa clandestina” in Cina, che non si piega ai diktat del governo centrale di Pechino. Il sensus fidelium fa ben comprendere che la fede va garantita, quando è minacciata dall’eresia, più della stessa messa. San Tommaso d’Aquino, una volta per tutte, prende le difese dei credenti che rinunciano alla messa se celebrata da eretici, apostati e idolatri: “rifuggendo dall’ascoltare la messa di tali sacerdoti o dal ricevere la comunione dalle loro mani, non rifuggiamo dai sacramenti di Dio, ma piuttosto li rispettiamo” (S.Th. III, q.82, a.9). L’esempio storico più celebre è quello di sant’Ermenegildo, appartenente alla dinastia visigota del VI secolo, divenuta ariana. Sposatosi con una principessa cattolica, il principe tornò anch’egli ad essere cattolico. Rinchiuso in una torre, quando il padre gli inviò un vescovo ariano per dargli la comunione, Ermenegildo si rifiutò di riceverla, perché consacrata da mani eretiche, e per questo venne decapitato. La Chiesa lo venera come martire della fede, ed è compatrono della Spagna. Inoltre se, come noi sosteniamo su basi documentate, mai smentite ufficialmente, il papa è Benedetto XVI, ed è lui il garante della comunione nella Chiesa, allora celebrare la messa con uno che non è il papa, quale valore può avere? Alcuni sostengono che la messa è valida purché ci sia un sacerdote che rispetti materia (pane e vino) e forma (parole della consacrazione), e ci metta l’intenzione. E questo è giusto, ma è incompleto, dal momento che il ministro è soltanto causa strumentale, mentre la causa agente è lo Spirito Santo. Così, se anche c’è tutta la garanzia prodotta dal ministro, che è causa strumentale, a nulla vale se manca la causa principale o agente, che è appunto Dio. Come se un martello da solo potesse piantare un chiodo, senza la mano che lo guida. C’è azione salvifica di Cristo nella falsa chiesa capeggiata da Bergoglio, chiesa idolatra, eretica e apostata? Ancora, ci può essere un’azione dello Spirito Santo in una falsa chiesa, costruita come “corpo mistico dell’Anticristo?” Una volta per tutte, dovrebbe far riflettere, di fronte all’esistenza di due papi e di due modelli di Chiesa, quanto afferma san Pio X nel Catechismo: “la Chiesa si dice una perché i suoi figli, di qualunque tempo e luogo, sono uniti tra loro nella MEDESIMA FEDE, nel MEDESIMO CULTO, nella MEDESIMA LEGGE e nella partecipazione dei medesimi sacramenti, SOTTO UN MEDESIMO CAPO VISIBILE, IL ROMANO PONTEFICE” (Cat. San Pio X, n.156). Quanti papi ci possono essere? La Chiesa non ha sempre affermato che è uno solo Pietro? Non siamo forse in presenza di un anti-Pietro, precursore dell’Anticristo? In realtà, l’invalidità della santa messa in unione con un anti-papa non poteva essere contemplata nel Catechismo, e neppure elaborata teologicamente, e infatti non esiste il tema, dal momento che, soltanto con l’attuazione del terzo segreto di Fatima, la questione è presente in tutta la sua drammaticità. Se fosse vero che, mentre Benedetto XVI rimane il papa legittimo, e Bergoglio non lo è, e se dovessimo credere che lo Spirito Santo opera in comunione sia con l’uno come con l’altro, allora dovremmo, di fatto, avere più Chiese cattoliche, più Pietri, più fondamenti visibili della fede. Ma ciò è impossibile ed è in contrasto con la teologia cattolica. Gesù ha detto: “tu sei Pietro” (Mt 16,18), non ha detto: “voi siete Pietri”. Il munus petrino non è né commutabile né trasferibile. La situazione ecclesiale del XIV secolo, con più cardinali pretendenti al trono di Pietro, è del tutto incompatibile con la situazione odierna, perché ciascuno di loro diceva di essere il papa, mentre oggi l’uno sembra dimesso, e non lo è, e l’altro si ritiene il successore, e non lo è, entrambi secondo le norme stesse della Chiesa.

