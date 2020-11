C’È Troppo Silenzio? La Giovinezza della Messa Tridentina. Streaming.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, l’appuntamento settimanale – domenicale – in streaming con il M° Aurelio Porfiri ci offre oggi un evento di particolare interesse, come potete vedere dal comunicato qui sotto. Un parterre di tutto rispetto, guidato dal vescovo Athanasius Schneider e da mons. Nicola Bux, e impreziosito da studiosi ed esperti. Buona lettura, e buon ascolto.

Nel programma del 29 novembre in live streaming alle 17 si parla della Messa Tridentina. L’occasione è data da un libro scritto dal noto autore cattolico Corrado Gnerre che si chiama “C’è troppo silenzio? La bellezza della Messa Tridentina spiegata ai miei studenti. L’autore, tra l’altro, dice nella prefazione: “c’è una bellezza che riguarda la celebrazione della Messa che solitamente non viene evidenziata; e cioè che in essa vengono sospese le categorie dello spazio e del tempo. Sì, avete capito bene: le categorie dello “spazio” e del “tempo”. Vi ricordate la saga di Ritorno al futuro? La possibilità di viaggiare nel tempo è sempre stato un sogno di tutti. Andare nel passato o lanciarsi nel futuro, veramente, concretamente e non solo con l’immaginazione. Ebbene, la Messa è questo. Prendere una macchina di questo tipo, accendere i motori, e viaggiare nella storia per andare, non con l’immaginazione, bensì veramente, ad atterrare sul Calvario ai piedi della Croce di Cristo. Con a fianco un’ottima (anzi la migliore) compagnia: la Mamma di Gesù, le Pie Donne e il buon San Giovanni, unico maschio che decise di accompagnare coraggiosamente il Maestro fino al patibolo e non come fecero gli altri che si dissolsero pavidamente. Anche se poi ebbero il tempo per rifarsi”.

Intervengono con l’autore, il vescovo Athanasius Schneider, i sacerdoti Nicola Bux, Marino Neri, Rinaldo Bombardelli, il latinista e musicologo Guido Milanese. Modera Aurelio Porfiri.

Il programma sarà trasmesso in live streaming sul canale You Tube RITORNO A ITACA , su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

