Youtube, Twitter, FB: la Censura si amplia. Bloccato un Canale Cattolico.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, qualche giorno fa abbiamo dato notizia di alcuni episodi di censura esercitati dalle grandi piattaforme social – FB, Twitter, YouTube, nei confronti di siti indipendenti: LifeSiteNews, La Fabbrica della Comunicazione, e nel suo piccolo anche Stilum Curiae. Si aggiunge ad esso un sito molto combattivo, documentato e interessante, Adoracíon e Liberacíon, che i lettori di Stilum Curiae ben conoscono. Abbia ricevuto dal suo direttore, Vicente Montesinos, questa lettera, che condividiamo con voi. È evidente che ogni informazione che non sia omologata e utile ai grandi poteri, finanziari e politici, che stanno cercando di renderci più schiavi di quanto già non siamo, va fermata. Che lo sappiate o no, che vogliate rendervene conto o no, la battaglia per la nostra e vostra libertà è già cominciata. Che Dio ci aiuti.

§§§

Dal nostro grande amico e fratello, Marco Tosatti copio la frase: Cari amici e nemici di Adorazione e della Liberazione. You Tube ha rimosso alcuni dei nostri video, e ci ha “puniti , al momento…”, senza poter pubblicare nulla, almeno per una settimana.

Ci accusano di “infrangere le regole” … Di “incitamento all’odio”, e ogni tipo di menzogna … Nessun motivo, nessun motivo. E ci chiudono il Canale.

Ovviamente siamo vittime dell’operazione dittatoriale mondiale che aumenta ogni giorno di più. Questa dittatura, che in questo momento ha tutti i media ufficiali al suo servizio, deve farci tacere. Uno dei loro strumenti principali è controllare la propaganda, i social network e ogni spazio in cui vedono la verità che il mondo nasconde viene raccontata.

Nello specifico, non possono permetterci di continuare a riferire su tre questioni a loro particolarmente sensibili e per le quali ci perseguitano e censurano costantemente:

il piano Covid-19 per creare la sua dittatura Frode elettorale negli USA, per creare la sua dittatura il controllo della Chiesa cattolica da parte dei Mondialisti con l’aiuto di Bergoglio, per creare la sua dittatura.

Da settimane ci censurano su Facebook, Twitter e tutti i social network.

You Tube ha impedito alle persone di apprezzarci, condividendo i nostri video per settimane …

E alla fine vengono allo scoperto, con un po’ di disperazione e nervosismo con l’irragionevole ritiro di due video in due giorni (uno del professor Damián Galerón sulla grande operazione globale che sta fermentando con la frode elettorale contro Trump, e un altro con un’intervista che ho fatto io stesso con il dottor Martínez Albarracín, parlando sinceramente di COVID-19).

Il video del professor Galerón in Adorazione e Liberazione viene ritirato dopo aver riunito 3.000 persone dal vivo, e aver ottenuto 70.000 visite nelle successive 8 ore (PUOI VEDERLO ANCORA QUI. È IMPERDIBILE)

Motivo: “incitamento all’odio”. Il video non incita all’odio. È una bugia, senza neanche cercare di mascherarla. Abbiamo fatto appello. Ci dicono che studieranno a fondo. E … attenzione! Dopo 3 minuti…. Letteralmente! … Ci rispondono che dopo un attento studio della questione, la sanzione è confermata.

Il video dell’intervista che ho fatto al dottor Martínez Albarracín, non ci hanno nemmeno permesso di caricarlo. Si tratta di un magistrale insegnamento del medico sul Covid aggiornato ad oggi che potete rivedere QUI. Lo hanno tolto e hanno annunciato la chiusura del nostro canale per una settimana. Facciamo appello. Perché hanno parlato di “il video contrario alla politica di YouTube”. Nessun altro motivo. Risultato? Lo stesso. Niente. E senza ragioni.

E tutto questo al culmine del lavoro, della preghiera, della lotta e della denuncia, per:

– la situazione attuale negli USA

– per il necessario supporto a Donald Trump

– per le informazioni su questa plandemia

– per il sostegno, necessario, giusto e orgoglioso in Cristo, al nostro amato Monsignor Viganó

– per la denuncia delle aberrazioni della gerarchia di Bergoglio, ecc.

Per sette giorni Adoration and Liberation non sarà in grado di pubblicare, caricare o trasmettere in live streaming alcun video su You Tube o alcun commento nella Community. Nel frattempo, i canali che incitano all’odio, molestano, mentono, travisano, diffamano e sono pieni di bugie … continuano ad avere il supporto di You Tube. Senza alcuna punizione. Anche canali “cattolici” di ogni genere, purché appoggino l’eretico Bergoglio, complice nella creazione di questa dittatura globale, con il Nuovo Ordine Mondiale e l’Unica Religione Mondiale, possono pubblicare senza problemi. Anche i presunti canali che si definiscono “residui” pubblicano senza problemi ciò che vogliono … Ma ovviamente è un “residuo” di basso profilo … Non pubblicare nulla che dia fastidio, non toccare certi argomenti che infastidiscono il nemico. E per continuare …

Noi no, amici. Noi no. Quando Adorazione e la Liberazione erano un obiettivo, si è pregato, meditato e lavorato; il Coordinamento del vero Residuo Fedele Cattolico della nostra Santa Madre Chiesa Cattolica e Apostolica, lo ha fatto con tutte le conseguenze. E il primo è la VERITÀ. Cos’è Cristo. E la seconda è la Verità: senza tempo, a qualunque costo. E ogni giorno.

Ciò significa, ad esempio, ora che i nostri video, rapporti, esclusive, reclami, ecc … su You Tube, ampiamente seguiti in tutto il mondo, a cui si sono iscritti quasi 86.000 fratelli, sono bloccati. Per adesso

Ci minacciano che se nei prossimi video commettiamo “un’altra colpa”, ci chiuderanno per due settimane. E la terza volta verremo definitivamente rimossi da YouTube.

Al momento stiamo pubblicando come possiamo nel Canale Dando Caña, del nostro gruppo, quindi ti invitiamo a visitarci e iscriverti, per essere in grado di rimanere informato sulle cose. ISCRIVITI QUI AL CANALE DANDO CANA, ADORAZIONE E LIBERAZIONE.

E poiché la censura continuerà, abbiamo deciso di iniziare a pubblicare video su una piattaforma chiamata Rumble, che sembra priva di censura. Per favore, come in Dando Caña, vieni a trovarci e iscriviti, per essere sempre informato anche lì. ISCRIVITI QUI AL CANALE DI ADORAZIONE E LIBERAZIONE IN RUMBLE . Bisogna registrarsi con il proprio account e-mail e password. E fare clic su Iscriviti. Non c’è niente di più. Prendi quei secondi. Aiutaci a tirare fuori la verità.

Intanto stiamo studiando modi e mezzi per realizzare la nostra piattaforma televisiva, libera da ogni interferenza di terzi, dove poter continuare a raccontare ciò che nessun altro ha, ora in totale libertà. Ci stiamo già lavorando. Da quel momento in poi saremo totalmente indipendenti per servire solo Cristo, la Chiesa e la Verità.

Ma questo ha costi di creazione e manutenzione molto alti, quindi vi chiediamo, se potete, e siete contenti del nostro lavoro, di aiutarci; con il vostro contributo, puntuale o periodico. Anche piccolo. Tutto l’aiuto è importante in questo momento. E davanti a quello che sta per arrivare.

Per continuare a goderti i video non censurati di Padre Tamayo, Damián Galerón, Vicente Montesinos, Laureano-Benítez Grande-Caballero, Laura Moheno, Padre Hugo Valdemar, César Orozco, Rafael María de la Cruz, Fernando Gómez, di Lina e Rafael, e tanti coordinatori, corrispondenti, collaboratori, ecc…; tutti dipendono dal tuo aiuto.

Poter continuare a pregare insieme, godendo delle solite messe settimanali con padre Tamayo, le nostre preghiere, rosari, cenacoli, omelie, riflessioni, formazione, insegnamento, dottrina, apologetica, ecc…; dipende dal tuo aiuto.

Per poter continuare a dare voce sempre e ogni volta alla luce nell’oscurità che è oggi monsignor Viganò, e ai pochi pastori fedeli come lui, dipende dal tuo aiuto.

Dal vostro aiuto dipende la possibilità di continuare a raggiungere e aiutare, con il nostro contributo, i sacerdoti perseguitati ed esclusi del regime di Bergoglio.

Poter, insomma, continuare a denunciare, a raccontare quello che nessuno dice, a parlare senza mezzi termini e con TUTTA LA VERITÀ IN CRISTO… dipende dal tuo aiuto.

Dal tuo aiuto … e da Dio … certo, da cui tutto dipende, ma chi vuole usarci in questa battaglia finale; e più che mai, in modo da poter dare gloria a Dio e salvare anime. I nostri due obiettivi principali.

Vuoi che Adorazione e Liberazione crei una propria piattaforma indipendente e libera da interferenze? Quello spazio di verità, di difesa della fede, della tradizione, della sana dottrina, della Chiesa, della famiglia, degli stessi vecchi valori cattolici? Vuoi che continuiamo a scoprire i malvagi piani globalisti del Nuovo Ordine Mondiale e dell’Unica Religione Mondiale? Vuoi che il Residuo Fedele Cattolico universale vada avanti, di fronte alla chiesa profonda che Cristo trova fede sulla terra quando torna, liberando anche la nostra amata Chiesa cattolica dal peccato che la affligge oggi a causa di Bergoglio e della sua ossequiosa gerarchia?

Bene, aiutaci. Non vi abbiamo mai chiesto altro che preghiera e divulgazione. Oggi vi chiediamo di darci questo terzo aiuto, così possiamo andare avanti. Perché non dimenticare: il nemico ha tutti i mezzi; e noi, nessuno. E la battaglia richiede la preghiera e la fiducia in Dio. Ma ci vogliono anche i mezzi migliori al tuo servizio. Il volontariato va bene, ma non è più sufficiente. La battaglia è all’ultimo sangue. Qui sotto ti lasciamo il link con tutti i modi in cui puoi farlo. E possa Dio ripagarti:

AIUTATECI ORA

Non smettere anche di iscriverti al nostro canale Telegram in modo che ciascuno dei passaggi che stiamo compiendo raggiunga il tuo cellulare. Fallo cliccando qui.

E prega per noi!

Non ci fermeranno! Con il tuo aiuto e la grazia di Dio!

Fino al paradiso non ci fermiamo! Santi o niente! Duc in Altum! Viva Cristo Re!

20 novembre 2020 Anno del Signore

§§§

