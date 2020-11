Youtube, Twitter, FB: La Censura se Expande. Bloqueó un Canal Católico.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, hace unos días dimos noticia de algunos episodios de censura ejercida por las grandes plataformas sociales – FB, Twitter, YouTube, contra los sitios independientes: LifeSiteNews, La Fabbrica della Comunicazione, y en su pequeño también Stilum Curiae. Añádase a ello un sitio muy combativo, documentado e interesante, Adoracíon y Liberacíon, que los lectores de Stilum Curiae conocen bien. Hemos recibido esta carta de su editor, Vicente Montesinos, que compartimos con ustedes. Es evidente que cualquier información que no esté homologada y sea útil para las grandes potencias, financieras y políticas, que intentan hacernos más esclavos de lo que ya somos, debe ser detenida. Lo sepas o no, quieras o no darte cuenta, la batalla por nuestra libertad y la tuya ya ha comenzado. Que Dios nos ayude.

§§§

Como suele decir nuestro gran amigo y hermano, Marco Tosatti, a quién le copio la frase: Queridos amigos y enemigos de Adoración y Liberación, Youtube ha eliminado algunos de nuestros vídeos, censurado sin motivo el Canal de Adoración y Liberación y nos ha «castigado, de momento…», sin poder publicar nada, al menos por una semana. Nos acusan de «infringir las normas»… De «incitación al odio», y de todo tipo de mentiras… Sin motivo, ni razón. Y nos cierran el Canal.

Evidentemente somos víctimas de la mundial operación dictatorial que aumenta cada día. Dicha dictadura, que ahora mismo tiene a todos los medios oficiales a su servicio, necesita acallarnos. Una de sus principales herramientas es controlar la propaganda, las redes sociales, y todo espacio donde ven que se cuenta la verdad que el mundo, vendido a ellos, oculta. En concreto no pueden permitirse que sigamos informando de tres asuntos que les son especialmente sensibles, y por los que nos están persiguiendo y censurando constantemente:

1. el plan Covid-19 para crear su dictadura

2. el fraude electoral en USA, para crear su dictadura

3. el control de la Iglesia Católica por los mundialistas con la ayuda de Bergoglio, para crear su dictadura.

Llevan semanas censurándonos en Facebook, en Twitter, y en todas las redes sociales. Youtube lleva semanas impidiendo que la gente nos de likes, que compartan nuestros vídeos… Y al final se destapan con cierta desesperación y nerviosismo con la retirada sin motivo de dos vídeos en dos días (uno del profesor Damián Galerón sobre la magna operación mundial que se está gestando con el fraude electoral contra Trump, y otro con una entrevista que yo mismo le hice a la Doctora Martínez Albarracín, hablando con verdad del COVID-19) El vídeo del Profesor Galerón en Adoración y Liberación lo retiran tras haber congregado en su estreno en directo a 3.000 personas, y haber obtenido 70.000 visitas en las 8 horas siguientes (PUEDEN VOLVERLO A VER YA AQUÍ. ES IMPERDIBLE)

Motivo: «incitación al odio». El vídeo no incita a ningún odio. Es una mentira, ya con la máscara quitada. Sin pudor. Lo hemos apelado. Nos dicen que lo estudian profundamente. Y… ¡atención! A los 3 minutos…. ¡literal!… nos contestan que tras un estudio detenido del asunto, se confirma la sanción. El vídeo de la entrevista que le hice a la Doctora Martínez Albarracín, ni siquiera nos dejaron subirlo. Es una enseñanza magistral de la doctora sobre el Covid actualizada a fecha de hoy que pueden volver a ver AQUÍ. Lo retiraron y anunciaron el cierre de nuestro canal por una semana. Apelamos. Porque hablaban de que «el vídeo era contrario a la política de Youtube». Sin más motivos. ¿Resultado? El mismo. Nada. Y sin razones.

Y todo ello en el momento más álgido de trabajo, de oración, de lucha y de denuncia, por: – la situación actual en USA

– por el necesario apoyo a Donald Trump

– por la información sobre esta Plandemia

– por el apoyo, necesario, justo y orgulloso en Cristo, a nuestro amado Monseñor Viganó

– por la denuncia de las aberraciones de la jerarquía de Bergolio, que van a más

etc, etc, etc…

Durante siete días, Adoración y Liberación no podrá publicar, cargar ni transmitir en vivo ningún video en YouTube ni ningún comentario en la Comunidad. Entre tanto, canales que sí incitan al odio, acosan, mienten, tergiversan, difaman y están llenos de mentira… siguen contando con el apoyo de Youtube. Sin castigo alguno. También canales «católicos» de toda índole, siempre que apoyen al hereje Bergoglio, cómplice en la creación de esta dictadura global, con el Nuevo Orden Mundial y la Religión Mundial Única, pueden publicar sin problemas. Hasta supuestos canales que se hacen llamar «remanentes» publican sin problemas lo que quieren… Pero claro, se trata de una «remanencia» de bajo perfil… De no publicar nada que moleste, porque lo que quiero es que no me cierren el chiringuito, a cambio de no tocar ciertos temas que molestan al enemigo. Y a seguir…

Nosotros no. Amigos. Nosotros no. Cuando Adoración y Liberación se puso como objetivo, discernido, orado, meditado y trabajado; la Coordinación del verdadero Remanente Fiel Católico de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica, lo hizo con todas las consecuencias. Y la primera de ella es la VERDAD. Que es CRISTO. Y la segunda la Verdad: atemporal, cueste lo que cueste. Y durante todos y cada uno de los días. Esto significa, por ejemplo, ahora, que nuestros vídeos, informes, exclusivas, denuncias, etc… en Youtube, de gran seguimiento en todo el mundo, a los que casi 86.000 hermanos se han suscrito, están detenidos. De momento.

Nos amenazan con que si en los próximos vídeos cometemos «otra falta», nos cerrarán por dos semanas. Y a la tercera nos eliminarán permanentemente de YouTube. De momento estamos publicando como podemos en el Canal Dando Caña, de nuestro grupo, por lo que les animamos a visitarnos y suscribirse, para poder seguir informados de las cosas. Por favor, SUSCRÍBANSE AQUÍ AL CANAL DANDO CAÑA, DE ADORACIÓN Y LIBERACIÓN. Y como la censura va a seguir, hemos decidido comenzar a publicar videos en una plataforma llamada Rumble, que parece libre de la misma. Por favor, igual que en Dando Caña, visítennos y suscríbanse, para poder seguir informados también por allí. Por favor, SUSCRÍBANSE AQUÍ AL CANAL DE ADORACIÓN Y LIBERACIÓN EN RUMBLE. Deberán darse de alta con su cuenta de correo y una contraseña. Y ya darle a Suscribir. No hay más. Tómense esos segundos. Ayúdennos a que la verdad llegue. Entre tanto, estudiamos modos y formas de conseguir la creación de una plataforma de Televisión propia, libre de toda injerencia de terceros, donde poder seguir contando lo que nadie cuenta, ya con total libertad. Estamos ya trabajando en ello. A partir de ese momento seremos totalmente independientes para servir sólo a Cristo, a la Iglesia y a la Verdad. Pero ello tiene unos elevadísimos costes de creación y mantenimiento, por lo que les rogamos que, sí pueden, y lo tienen a bien, nos ayuden; con su aportación, puntual, o periódica. Por pequeña que sea. Toda ayuda es importante en este momento. Y frente a lo que viene. Poder seguir disfrutando de los vídeos sin censura del Padre Tamayo, Damián Galerón, Vicente Montesinos, Laureano-Benítez Grande-Caballero, de Laura Moheno, del Padre Hugo Valdemar, de César Orozco, de Rafael María de la Cruz, de Fernando Gómez, de Lina y Rafael, y de tantos y tantos coordinadores, corresponsales, colaboradores, etc…, depende de su ayuda. Poder seguir rezando unidos, disfrutando de las Misas semanales de siempre con el Padre Tamayo, de nuestras oraciones, rosarios, cenáculos, homilías, reflexiones, formación, enseñanza, doctrina, apologética, etc…; depende de su ayuda. Poder seguir dando voz siempre y cada una de las veces a la luz en la obscuridad que es hoy Monseñor Viganò, y los pocos pastores que como él son fieles, depende de su ayuda. Poder seguir llegando y ayudando, con nuestra aportación, a lo sacerdotes perseguidos y excluidos del régimen de Bergoglio, depende de su ayuda. Poder, en definitiva, seguir denunciando, contando lo que nadie cuenta, hablando sin pelos en la lengua y con TODA LA VERDAD EN CRISTO… depende de su ayuda. De su ayuda.., y de Dios… claro, de quién depende todo, pero que quiere servirse de nosotros en esta batalla final; y más que nunca, para que seamos capaces de dar Gloria a Dios, y Salvar Almas. Nuestros dos principales objetivos. ¿Quieres que Adoración y Liberación cree su propia plataforma independiente y libre de toda injerencia? ¿Ese espacio de verdad, de defensa de la Fe, la Tradición, la Sana Doctrina, la Iglesia, la Familia, los valores católicos de siempre¿ ¿Quieres que sigamos destapando los planes globalistas malvados del Nuevo Orden Mundial y de la Religión Mundial Única? ¿Quieres que siga adelante el Remanente Fiel católico universal que frente a la iglesia profunda trata de que Cristo encuentro fe en la tierra cuando vuelva, liberando además a nuestra amada Iglesia Católica del pecado que la aflige hoy por culpa de Bergoglio y su jerarquía obsecuente? Pues ayúdanos. Nunca te hemos pedido más que oración y difusión. Hoy te pedimos que nos des esta tercera ayuda, para poder seguir adelante. Porque no lo olvides: el enemigo tiene todos los medios; y nosotros, ninguno. Y la batalla requiere Oración y confianza en Dios. Pero tambiñen poner a su servicio los mejores medios. El voluntarismo está muy bien, pero ya no basta. La batalla es a muerte. A continuación te dejamos el enlace con todas las formas en que puedes hacerlo. Y que Dios te lo pague:

Además les rogamos difundan esta entrada; y se suscriben momentáneamente a¨ Dando Caña

Adoración y Liberación en Rumble.No dejen también de suscribirse en nuestro Canal en Telegram para que les llegue al móvil cada uno de los pasos que vamos dando. Hágalo pinchando aquí. No dejen también de suscribirse en nuestro Canal en Telegram para que les llegue al móvil cada uno de los pasos que vamos dando. Hágalo pinchando aquí. Y ¡recen por nosotros! ¡No nos detendrán! ¡Con su ayuda, y la Gracia de Dios! ¡Hasta el Cielo no paramos! ¡Santos o Nada! ¡Duc in Altum! ¡Viva Cristo Rey! 20 de noviembre del Año del Señor de 2020

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: adoracion, censura, facebook, twitter, youtube



Categoria: Generale