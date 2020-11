San Pietro non Ha Scritto la II° Lettera di Pietro? Ravasi e Lutero….

Carissimi Stilumcuriali, ci sembra interessante rilanciare l’articolo apparso oggi sul sito de L’Investigatore Biblico, che d’altronde conoscete perché è apparso varie volte su Stilum Curiae. L’Investigatore bacchetta con una certa severità il card. Ravasi, su un punto non secondario della storia della Chiesa. Leggiamo come e perché.

Ci tengo a spendere qualche riga su un’affermazione apparsa sul sito di Famiglia Cristiana.

La sezione in esame è il Blog del Cardinale Ravasi, “ll Grande Libro del Creato” e il suo articolo apparso da qualche giorno, intitolato “Verranno nuovi cieli e nuova terra” (https://m.famigliacristiana.it/blogpost/verranno-nuovi-cieli-e-nuova-terra.htm).

Tralascio completamente il senso finale dell’articolo, che non è incluso in questa analisi, per soffermarmi, citandola, su una precisa affermazione inclusa nell’articolo in questione.

A) LA TRADIZIONE CI PROTEGGE DALL’ERRORE

Al secondo capoverso Ravasi sostiene:

“…uno scritto posto sotto il patronato di ‘Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo’, ma frutto probabilmente di un autore cristiano che si voleva collocare sotto l’ombrello ideale del principe degli apostoli, anche se posteriore a lui vari anni. Già San Girolamo sottolineava la radicale ‘differenza di stile’ e di linguaggio di questo scritto rispetto alla Prima Lettera di Pietro”.

Ravasi non è il primo ad abbracciare questo filone di pensiero, negando che la Seconda Lettera di Pietro sia stata veramente scritta dal primo Papa.

Un antenato di questa teoria è Martin Lutero.

Ci troviamo, pertanto, di fronte a un assunto protestante che disorienta i fedeli più semplici.

Per questo chiedo a Sua Eminenza, qualora leggesse questo umile blog, di dare una riposta sul perché vengano date per assodate tali prese di posizione e per quale motivo si abbraccino sovente le vie dei protestanti piuttosto che rivolgersi alla Tradizione.

Soprattutto, quale bene possa ricavare un fedele qualsiasi nel ricevere questa errata e non provata informazione nell’ottica complessiva del Suo articolo.

Infatti, era proprio Lutero a puntare sulla differenza di stile e lingua della Seconda Lettera rispetto alla Prima al fine di spacciarla come scritta da autore postumo.

Una messa in discussione, quella portata da Lutero, finalizzata ai suoi intenti: sminuirne i contenuti e sentirsi autorizzato a capovolgerne le interpretazioni. Si legga a proposito il versetto 2Pt 1,20, dove si afferma che la Scrittura non va soggetta a privata interpretazione.

Quel versetto rappresentava il grande dilemma e muro. Un versetto, quello del Primo Papa San Pietro, che sentenziava a priori la condanna a ciò che Lutero invece ha compiuto: inventare un nuovo magistero e introdurre tesi eretiche(libero esame, libera interpretazione della Scrittura, ecc.).

Per il padre degli scismi protestanti, infatti, ogni singolo fedele poteva interpretare la Parola di Dio a suo piacimento e senza il doveroso ricorrere all’interpretazione ufficiale della Chiesa (cfr. Martin Lutero, Discorsi a tavola , Ed.Garzanti).

Ricordiamolo!

…repetita iuvant…

Solo la CHIESA può dare la vera interpretazione della Parola, esattamente come ha ribadito in ultima analisi la DEI VERBUM (1965) al n. 12: “Quanto, infatti, è stato qui detto sul modo di interpretare la Scrittura, è sottoposto in ultima istanza al giudizio della Chiesa, la quale adempie il divino mandato e ministero di conservare e interpretare la Parola di Dio”

(http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_it.html).

E’ interessante porsi un semplice quesito: perché sia ormai (uso un termine rubato all’informatica) “di default” prendere ispirazione dai luterani e non, ad esempio dai Padri della Chiesa.

Torniamo indietro nel tempo e leggiamo cosa viene detto della Seconda Lettera di San Pietro.

1) San Giustino – con estrema chiarezza di attribuzione – (Dialogo con Trifone, 82 = 2Pt 2,1), dice esplicitamente: “La Seconda Lettera è scritta da San Pietro”;

2) Origene, discepolo di Clemente Alessandrino, attribuisce esplicitamente la Seconda Lettera a San Pietro, pur sapendo delle differenze linguistiche rispetto alla prima lettera, teoria appoggiata da altri. (Omelia 4 Sul Levitico: PG 12,437; Commento Lettera ai Romani: PG 14,1179; Omelia 7 su Giosuè: PG 12,857);

3) Sant’Atanasio non ha dubbi (Lettera sulla Pasqua: PG 26,1437). Scrive infatti: “(…) Pietro ne è l’autore”;

[Ho scoperto un testo di San Girolamo dove emerge l’esatto contrario di quanto affermato dal Cardinale Ravasi, in riferimento alla questione della differenza di stile tra la Prima e la Seconda Lettera di Pietro.]

4) San Girolamo si pronuncia in modo forte e deciso (come era il suo carattere) a favore dell’autenticità (Lettera a Paolino, 53,8: PL 22,548; Le vite degli uomini illustri, 1: PL 23,638). Nella Lettera a Paolino , Girolamo scrive: “San Pietro ha scritto la Seconda Lettera. Non ho alcun dubbio”. Si tenga presente che San Girolamo inserirà la Seconda Lettera di Pietro nella Vulgata.

Storicamente le testimonianze a favore dell’autenticità aumentarono a tal punto che nei Concili di Roma (374), di Ippona (393) e di Cartagine (397) si confermò sempre maggiormente l’autenticità della Seconda Lettera di Pietro fino a giungere ad un giudizio unanime.

Con l’avvento del protestantesimo, invece, i dubbi tornarono a crescere.

Lutero ha sempre sostenuto che lo stile “ellenico” della Seconda Lettera implicasse una completa diversità rispetto alla Prima e per questo non fosse attribuibile a San Pietro.

Allo stesso modo questo assunto trovò concorde il mondo protestante e al giorno d’oggi i neo-biblisti in ambito cattolico.

In sostanza fuori! i Padri della Chiesa – autorevoli e cronologicamente più vicini ai fatti -, e dentro! Lutero – padre degli scismi protestanti.

…ça va sans dire…

E’ interessante a questo punto del mio ragionamento citare un passo del Concilio di Trento.

Dal “De canonicis Scripturis” – SESSIONE IV – 8 Aprile 1556 (https://documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563-,_Concilium_Tridentinum,_Canones_et_Decreta_(Testo_divulgativo),_IT.pdf):

“E poiché il sinodo sa che questa verità e disciplina è contenuta nei libri scritti e nelle tradizioni non scritte – che raccolte dagli apostoli dalla bocca dello stesso Cristo e dagli stessi apostoli, sotto l’ispirazione dello Spirito santo, tramandate quasi di mano in mano (16), sono giunte fino a noi, — seguendo l’esempio dei padri ortodossi, con uguale pietà e pari riverenza accoglie e venera tutti i libri, sia dell’antico che del nuovo Testamento, – Dio, infatti, è autore dell’uno e dell’altro ed anche le tradizioni stesse, che riguardano la fede e i costumi, poiché le ritiene dettate dallo stesso Cristo oralmente o dallo Spirito santo, e conservate con successione continua nella chiesa cattolica.

E perché nessuno possa dubitare quali siano i libri accettati dallo stesso sinodo come sacri, esso ha creduto opportuno aggiungere a questo decreto l’elenco”.

In questo elenco compare la Seconda Lettera di Pietro e nel capitolo V si decreta la Vulgata di San Girolamo come testo definitivo e ufficiale delle Scritture.

Con il rispetto dovuto a Sua Eminenza, di cui siamo perfettamente a conoscenza della grande preparazione in ambito Biblico, mi sento in dovere di richiamare alla santa prudenza in merito alle parole utilizzate e ai concetti abbracciati nell’articolo su Famiglia Cristiana.

Non è da escludere che abbracciare in modo così certo assunti dei “fratelli separati” possa indurre molti in errore.

B) UN INDIZIO LINGUISTICO CONFERMA LA MIA POSIZIONE: LA SECONDA LETTERA DI SAN PIETRO E’ STATA SCRITTA DA SAN PIETRO E NON DA AUTORI POSTUMI: (2Pt 1,13 – Mc 9,5) LA ‘TENDA DEL CORPO’

Dopo tanto studio, ma soprattutto molta preghiera, senza la quale ogni atto scientifico diventa fine a sé, ho scoperto un PARALLELISMO LINGUISTICO che mi ha fatto sobbalzare dalla sedia e perdere la pipa dalla bocca.

In 2Pt 1,13 l’Apostolo scrive: “Io credo giusto, finché sono in questa tenda del corpo…”.

L’espressione “tenda del corpo” mi ha fornito un’intuizione meravigliosa.

Nel Vangelo di Marco (capitolo nono) si parla della Trasfigurazione di Gesù. L’episodio è presente anche negli altri sinottici.

In quel frangente San Pietro dice una cosa che in anni mi ha sempre riempito di interrogativi: “Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia” (Mc 9,5).

Pietro, Giacomo e Giovanni sono saliti sul Tabor con delle tende? O dei sacchi a pelo? Avevano bisogno di tende? Possibile che San Pietro vedendo Gesù trasfigurato e in spirito Mosè ed Elia, possa dire di costruire delle tende? A cosa sarebbero servite delle tende? A far dormire Mosè ed Elia?

Sarò sincero: ho sempre trovato insensato ciò che afferma Pietro – la questione delle tende -.

Infine, dopo anni, la Seconda Lettera di Pietro mi ha dato LA RISPOSTA che cercavo e del termine ‘tenda’, usato nella Seconda Lettera, con l’espressione ‘tenda del corpo’, ne ho intravisto il ruolo di “l’impronta digitale”, di vera e propria ‘firma’ di San Pietro come autore.

Anzi, la chiamerò proprio “teologia della tenda”, per così dire.

San Pietro esplica il concetto della ‘tenda del corpo’ nella sua Seconda Lettera, dopo averlo già introdotto nell’episodio della Trasfigurazione.

Per “tenda” Pietro intende il “corpo”.

Con l’espressione “facciamo tre tende” (Episodio della Trasfigurazione), l’Apostolo è come se affermasse, parafrasando: “Signore qui è bellissimo. Non andate via, rimanete qui con noi, Tu , Mosè ed Elia”!

Vedendo Gesù, Mosè ed Elia in una forma percepita come spirituale, San Pietro li invita con questa immagine della tenda a rimanere in forma corporale.

Leggiamo il testo greco:

(2Pt 1,18): “δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ’ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι” – “Dikaion dè egoumai, ef òson eìmì èn toùto tò skenomati” – “Io credo giusto, finché sono in questa tendadel corpo” ; [“skenomati” = “tenda” intesa come “corpo” fisico.]

(Mc 9,5): “Ῥαββί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωμεν ⸂τρεῖς σκηνάς⸃, σοὶ μίαν καὶ Μωϋσεῖ μίαν καὶ Ἠλίᾳ μίαν.” – “Rabbì, kalon èstin emas òde eìnai, kai poiesomen ‘treis skenas’ (…)” – “Maestro è bello per noi stare qui; facciamo tre tende”.

[“skenas” = “tende”, al plurale.]

A me pare lampante che San Pietro non intendesse le “tende” da campeggio, bensì le “tende” dei corpi, e avesse chiesto a Gesù di rimanere insieme a Mosè ed Elia sul Tabor con i “loro” corpi”.

Da qui mi spiego perchè l’evangelista Marco prosegue commentando: “Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento”.

Pietro in quell’occasione comprende che la “tenda” del corpo riguarda solo la vita terrena, mentre il corpo che avremo nella vita eterna sarà un “corpo glorificato”, trasfigurato.

Per questo ho deciso di dare questo appellativo: “teologia della tenda”.

E in essa ho riscontrato la firma diretta di San Pietro in entrambi i testi.

Concludo.

Gent.ma Sua Eminenza Cardinal Ravasi,

la invito a rispondere a questa mia dissertazione, consapevole della Sua grande preparazione sull’argomento.

Le dispute a mio parere sono sempre state uno strumento importante nella Chiesa per comprendere la verità, un cammino a volte arduo, ma finalizzato a una sola mèta: la verità di Gesù Cristo.

Investigatore Biblico

