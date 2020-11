L’Eucarestia; la Grazia dell’Antico, il Diritto di non Prendere l’Ostia in Mano.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Benedetta De Vito ci fa dono di una sua meditazione, un po’ sognante, ma molto attuale, sulle singolari difficoltà che si possono vivere se non si vuole prendere nelle proprie mani l’eucarestia. Buona lettura.

§§§

Quando l’armonia regnava ancora nel nostro piccolo mondo romano, ogni mattina, all’Istituto Mater Dei, solenne sulla Salita di San Sebastianello, noialtre in divisa bianca e blu, prima di salire in classe, recitavamo, nella raccolta cappella del Buon Pastore, il Santo Rosario. Le piccole, a destra, squillavano l’”Ave”, rispondevano, da sinistra, le grandi nel “Santa Maria”. E tutte con il basco, lui pure blu, a far da rotondo in capo, mentre il pirulicchio sul colmo sembrava allungarsi verso il cielo.

Il venerdì, c’era la Santa Messa, che si traduceva in inglese al primo venerdì del mese. Per ricevere l’Eucarestia, seguivamo l’ordine dell’età: prima le grandi, che circumnavigavano la chiesina per mettersi in coda davanti all’altare, poi le piccole, uscendo una per una dal banco, nel ritmo di una da destra e una da sinistra. Tutte in fila, raccolte, in preghiera, e nessuna di noi avrebbe mai osato allungare le mani a coppa per ricevere l’Ostia nel palmo! Occhi negli occhi con il Sacerdote, immersi nel Mistero della Fede, l’Ostia diventava seme d’amore, nutrimento celeste, Pane di Vita. Né mai io avrei immaginato di vedere, come succede oggi, il sacerdote passeggiare per la Chiesa, nel cri cri chiacchierino delle sue scarpe da ginnastica, distribuendo la Santa Comunione…

Ricordo, ma è nebbiosa la memoria, che, anni dopo, durante la messa in parrocchia, a Santa Marcella, cominciai a veder molti che, giunti nella fila davanti al sacerdote, allungavano il panierino delle loro mani per far da culla al Corpo di Cristo, un “amen” frettoloso, e poi tenuta a pizzico la particola la infilavano in bocca. Rimanevo basita perché a me, bambina, avevano insegnato che il Corpo Santissimo di Nostro Signore, Via, Verità e Vita, non poteva essere toccato da mani non consacrate e, lo sapevo, tutte quelle mani che lo toccavano, in somma superficialità e inconsapevolezza, avevano trafficato con maniglie, banchi, foglietti, fazzoletti da naso, monete, portamonete per non dir altro.

Rimasi, per così dire, a guardare, stupita, finché un giorno – e ne sono pentita e quanto – cominciai anche io ad allungare le mani a coppa, sotto il naso del sacerdote e quello, senza guardarmi neppure, perduto lo sguardo mutuo e parlante che univa al Signore, depositava la particola divenuto pop corn e io me la ficcavo in bocca. Non sapevo, allora, che cosa stavo facendo, perduta nella corrente postconciliare, intontita dagli schitarramenti, inondata di parole che non erano più il sì si e il no no di Nostro Signore! Sì, siamo ciechi, condotti da altri ciechi!

A quarant’anni, o poco più, ebbi il risveglio, la conversione. Nella grazia del fuoco d’amore che in me bruciava e brucia, facendo del mio cuore una rosa sbocciata, ripresi le antiche abitudini dell’istituto Mater Dei. Chiusi gli occhi, nella santa corrente. Rivedevo Sister Francis, nella persona viva, dolce come era. Guidava, dopo il missa est, la cerimonia solenne della “genuflessione”. Piccola da metterla in tasca, con due occhi di pepe e nocciola e tanto sale in zucca quanto non ne hanno, messi insieme, certi Azzeccagarbugli di oggi e anche di ieri, Sister Francis ci comandava al battere delle nocche sue sul banco sotto l’altare. Toc, e noi tutte giù, il ginocchio nudo (ché allora nessuna di noi portava i collant) a batter contro il marmo, e giù tutta una fila di code e trecce e mezze code e chignon con sul cucuzzolo il basco blu che, all’interno, custodiva la sua bella fodera amaranto. Toc, e tutte in piedi e via, a razzo, a salire le scale di conchiglia che portavano alle aule, in piroetta, sotto il cielo, non prima di aver salutato con un inchinetto l’Immacolatella che splendeva, incoronata di piccoli lumi com’era, di luce all’ingresso…

Ed ora, sul mantello di San Francesco di Paola, che portò lui dalla Sicilia alla Calabria, lasciamo quei tempi lontani ed eccoci all’oggi macchiato dal Covid 19, dove la Santa Comunione distribuita sul palmo delle mani è diventata il pane quotidiano. E io, come tutti, mi sono ritrovata nel vicolo cieco. E come fare e come uscirne? Cominciò così la mia avventura nello slalom dei sì e dei no di tanti sacerdoti che ricordo negli sguardi corrucciati di fronte alla mia “riprovevole” richiesta di ricevere il Signore sulla lingua. Alcuni, come un giovanissimo parroco sardo, mi risposero un bel no sonante e mi girarono la schiena senza altro aggiungere, costringendomi alla resa e alla ritirata. Altri, come un sacerdote che ora è diventato Parroco in una Chiesa del centro di Roma, sminuivano le mie remore, spiegandomi che, in fin dei conti, potevo anche non prendere la Comunione, se per me era tanto complicato accettare le nuove regole. Fu proprio lui, però, a darmi per primo, quando era proibitissimo come rubare ai grandi magazzini, la Santa Comunione sulla lingua e lo ringrazio…

Nella stupenda Chiesa romana, dove per tutta l’estate scorsa andai a messa al mattino presto, ebbi il dono di grazia di ricevere l’ostia sulla lingua. Il cuore palpita nel ringraziamento perché anche, oggi, nella Chiesa che mi vede presente ogni giorno al mattino giovinetto, mi è concessa la grazia dell’antico.

E qualcosa di tutto questo deve essere arrivato anche Oltretevere se è vero come è vero – e me lo ha spiegato un mio amico fiorentino (che qui ringrazio per consigli sacrosanti e correzione di testi) il Cardinale Robert Sarah, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Arcivescovo emerito di Conakry in Guinea, ha invitato i sacerdoti ad accontentare chi, come me, non riesce proprio a trattare il Santissimo Corpo di Nostro Signore come qualcosa da passar di mano in mano e che desidera, prima di prendere la particola sulla lingua, adorare in ginocchio Nostro Signore.

Ed ecco il testo con cui l’Alto Prelato, senza sbilanciarsi troppo, in un equilibrio modernista che fa un po’ venire l’orticaria (ma pazienza…) sdogana i “reprobi” come la sottoscritta. “Si riconosce ai fedeli il diritto di ricevere il Corpo di Cristo e di adorare il Signore presente nell’Eucarestia nei modi previsti, senza limitazioni, che vadano addirittura al di là di quanto previsto dalle norme igieniche emanate dalle autorità pubbliche o dai Vescovi”. Commento del mio amico fiorentino. “Come vedi non ha voluto per diplomazia scrivere apertamente che il fedele ha il diritto sacrosanto di ricevere la Comunione sulla lingua, però il senso è quello tanto è vero che raccomanda l’adorazione che certamente non si può fare ricevendo l’Eucarestia sulle mani”.

E così eccoci alla fine, mentre il mattino piano piano si veste di luce e, nella grazia turchina e d’oro che tutto avvolge, sentiamo il respiro di Dio e la mano sua che ci accompagna…

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: benedetta de vito, eucarestia, ostia



Categoria: Generale