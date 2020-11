FRATELLI TUTTI, MANIFESTO GLOBALISTA POLITICAMENTE CORRETTO

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, riceviamo e volentieri rilanciamo questo editoriale del direttore del giornale, Vitantonio Marasciulo, apparso su Il Borgo di Monopoli, che tratta della recente enciclica di papa Bergoglio. Buona lettura.

§§§

“FRATELLI TUTTI”

Manifesto globalista politicamente corretto

“Fratelli Tutti”, impone la domanda: si può vivere il valore del bene comune con tutti gli dei del mondo per una convivenza pacifica?

Non è facile dare risposta, perché il tema della fraternità come bene comune, è un tema complesso sebbene di disarmante semplicità che fa capo alla medicina della medicina: l’Amore! Il punto è: quale Amore ci rende liberi, ci rende fratelli e sorelle, ci rende la dignità umana salvaguardata?

L’enciclica di Papa Francesco firmata ad Assisi il 3 ottobre scorso, più che provenire dal capo del corpo mistico di Cristo, proviene piuttosto da un eminente esponente politico dell’ONU. Afferma che la fraternità universale si conseguirebbe insieme agli altri dei. L’ enciclica è un manifesto sociopolitico attraverso cui sviluppa temi etici che annacquerebbero la Trinità e ripiegherebbe Gesù Cristo ad un ecumenista spicciolo.

La domanda sorge spontanea: tutti gli dei sono uguali a Dio – Padre di Gesù Cristo?

L’enciclica avanza l’idea che per combattere il male nel mondo è necessaria la convivenza fra le religioni e fra i popoli. Si prefigurerebbe, secondo il mio modesto parere, una poltiglia, in cui tutto si mescola, finendo per non realizzare nessuna identità. C’è il sospetto che questo sacro documento voglia far passare Gesù Cristo, declassandolo a profeta, un Budda, un Maometto, uno dei tanti sani illuminati della storia dell’uomo. Sarebbe poi un controsenso alla prima lettura di domenica 18 ottobre: “Dal libro del profeta Isaia”: “(…) Io sono il Signore e non c’è alcun altro, fuori di me non c’è dio … Io sono il Signore, non ce n’è altri”.

Sui migranti papa Francesco fa un’analisi della carità che ristora, (sì), i cuori e dà senso del perché dell’accoglienza e dell’integrazione, ma allo stesso tempo afferma che provocano alterazioni al tessuto sociale e che bisogna aiutarli nel loro paese (v. punto 38). Il fenomeno dei migranti è complesso dentro il quale c’è tanto sporco interesse. (vedi Cina, Francia, Gran Bretagna con le loro egemonie nel continente nero). Ritorno al punto: quale Amore?

Nell’Enciclica non si trova scritto, a chiare lettere, e non sullo sfondo, che la salvezza proviene solo dall’Amore di Cristo che ha portato su di sé le nostre miserie fino alla croce. Quel corpo straziato e quel sangue sono segno che quell’Amore è offerto per tutte le sue creature, per ciascun uomo di questo pianeta e non per molti, come si celebra oggi durante l’epiclesi: “Il mio sangue versato per voi e per molti”. Vi è una sostanziale differenza rispetto all’edizione precedente in cui si diceva: “Il mio sangue versato per voi e per tutti”, per dire che Cristo è venuto a comunicare la vita del Padre per tutti, non per molti.

“Fratelli Tutti” avrebbe un senso se contemplasse il valore epicletico: “Il mio sangue versato per voi e per tutti”. Se considerassimo la versione “per molti”, che fine fanno gli altri, sono abbandonati da Cristo? Fratelli non di tutti, ma di molti?

Se non c’è dunque questo annuncio viene da sé pensare che siamo in presenza di un annacquamento della fede cristiana, posta sullo stesso piano delle altre religioni. Come la mettiamo poi con il primo comandamento della chiesa cattolica: “Non avrai altri Dio all’infuori di me”?

“Fratelli Tutti” è un manifesto globalista, politicamente corretto. Il valore della fratellanza universale è coniugato con i valori ontologici, spendibili per un discorso politicamente corretto: dignità umana, diritti umani, amicizia sociale, sussidiarità, etc. etc. Sembra come detto, un’enciclica redatta da un uomo politico, non dal capo del corpo mistico di Cristo. La fratellanza universale la si ottiene come insegna il Vangelo, nel riconoscere la comune paternità di Dio, tramite l’appartenenza all’unica Chiesa, non con l’appiattimento di tutte le religioni declinato nella solidarietà, rispetto ambiente, nel pacifismo. Questo è ideologia, non capo del corpo mistico di Cristo e custode della fede.

“Fratelli Tutti” stride con quanto successo con il card. Becciu e precedentemente con altri prelati cacciati via senza appello. In nome di “Fratelli Tutti”, quantomeno ci si aspettava più misericordia nei confronti di quanti hanno perso l’incarico, sebbene si fossero macchiati di mancanze. Se non c’è unione negli ambienti sacri del Vaticano, dove si decidono le sorti della Chiesa cattolica apostolica romana, come si può parlare di fratellanza?

Sinceramente mi sarei aspettato di più, perché la fede di cui il Pontefice, come detto, è custode, non può essere annacquata alle logiche del politicamente corretto. Certo gli altri dii sono portatori di luce, di sapienza, di benessere, di ordine, ma la salvezza viene solo da Gesù Cristo, figlio di Dio, seconda persona della Santissima Trinità, che si è incarnato ed è risuscitato e sta con noi per comunicarci la vita del PADRE, fino alla fine dei tempi.

Se non è chiara questa suprema verità, sono in discussione anche i miracoli, che non avrebbero più senso, quelli posti sulla scala più alta della santità. Allora, perché papa Francesco ha firmato l’11 ottobre scorso ad Assisi la santità di Carlo Acutis?

Credo che l’abbia firmata, perché è stato Cristo, il figlio di Dio, che tramite il giovanissimo Carlo ha permesso di guarire un bambino di 6 anni in Brasile, affetto da una malattia congenita al pancreas. E così per i santi del passato. Lo stesso Francesco, una volta in Egitto dal sultano, non andò per annacquare la fede. L’enciclica Fratelli Tutti, invece, ha un’altra narrazione, che Francesco non era andato per fare polemica e imporre la fede in Cristo al sultano. Del contenuto dell’incontro parlano alcune fonti cristiane, tra cui quelle francescane e la Cronaca d’Ernoul, datata 1227-1229. In entrambe le versioni, Francesco riesce a parlare con il Sultano e ad annunciare la sua fede in Cristo, dichiarando a motivo della sua visita, la salvezza ad Malik al-Kāmil e del suo popolo. Vi è anche un’altra versione quella del racconto del card. Jacques de Vitry, che concorda con la versione della Cronaca d’Ernoul, specialmente riguardante l’attraversata coraggiosa di Francesco e di frate Illuminato. De Vitry racconta “che Francesco partì per il campo del Sultano d’Egitto senza alcuna paura, forte dello scudo della fede”. Il sultano da parte sua venne “convertito alla dolcezza dallo sguardo di quest’uomo di Dio”. Al contrario dell’Ernoul, De Vitry racconta che Francesco non solo si professò cristiano, ma ebbe modo di parlare al Sultano della sua fede in Cristo nel corso di diversi giorni e di essere ascoltato. Un racconto confermato da San Bonaventura. Francesco dunque non è andato ad annacquare la fede.

Lo stesso vale per altri santi: non hanno posto al centro il valore della dignità umana, cui appunto gli uomini del mondo sono per diritto naturale accomunati, ma hanno posto al centro Gesù Cristo, Figlio di Dio, che è la suprema dignità dell’uomo, da cui costruire una terra di fratelli e sorelle.

“Fratelli Tutti”, dunque, non può essere declinato con l’ideologia o con l’etica politica, ma mettere al centro Cristo, figlio di Dio nello Spirito Santo. La politica ha il fine di soddisfare i bisogni dei popoli: economici, servizi, finanziari, assistenziali, etc. etc. Ma è solo un corollario, perché l’essenza del bisogno sta all’interno dell’animo umano. Già l’animo.

Chi ha in mano la conversione delle anime, conosce il mondo spirituale ed emotivo dell’uomo interiore? Solo Dio di Gesù Cristo sa di cosa ha bisogno l’uomo.

Solo Dio di Gesù Cristo sa di cosa ha bisogno l’uomo. Perché, dunque, non è stato posto al centro il Divino Trinitario?

Pur volendomi imporre una riserva alle osservazioni espresse fin qui, la riserva viene spazzata via perché non sta assolutamente in piedi, perché la salvezza proviene solo dal Dio Trinitario.

Conclusione. Con “Fratelli Tutti” la fede ne esce indebolita, Cristo ne esce indebolito, la chiesa ne esce disorientata.

Che valore ha ancora la fede?

Senza un valore trascendente preciso, come posso incontrare gli altri e quale dignità vivere?

“Fratelli Tutti” avrebbe una forza dirompente se solo i personaggi dell’organizzazione del sistema chiesa si svuotassero dei propri averi (vedi car. Angelo Becciu e prima ancora il card. Tarcisio Bertone, per non citare altre eminenze scoperte dal giornalista, Gianluigi Nuzzi).

Dico questo perché alla scuola di S. Paolo ho imparato che Gesù Cristo annientò sé stesso (exinanivit), per venire incontro agli uomini.

Vitantonio MARASCIULO

(borgomensile@libero.it)

§§§

