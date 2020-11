ICS: SCALFARI QUIERE DEFENDER AL PAPA, PERO SE OLVIDA POR QUÉ…

Marco Tosatti

Durante tres días seguidos monseñor Ics ha comprado y leído [el diario] Repubblica. Pero esta vez había un por qué… y cuál era este por qué que lo diga él mismo. Buena lectura.

§§§

Repubblica: “Por qué defender al papa Francisco”, por Eugenio Scalfari. Pero no dice por qué.

Estimado Tosatti, me he sacrificado. He comprado Repubblica y lo he leído. Pero no encontré la explicación scalfariana de por qué hay que defender al papa Francisco. Para mí, Scalfari ha comenzado a escribir y después se olvidó delo que quería decir. Comienza exaltando el pretigio internacional de Bergoglio e incluso dando a entender que es Bergoglio quien valora a los jesuitas. Pero no explica por qué defenderlo, si no es porque es su amigo.

Más adelante nos concede una hipótesis más realista: debemos defender a Bergoglio porque está haciendo sincretismo religioso, porque está proponiendo un Dios único y sobre todo no cristiano (¿Pachamama?).

Pero esto lo dice desde hace años. Después Scalfari “se pierde” un poco y explica que debemos sostenerlo también porque gracias al Covid el pobre Francisco no puede viajar a todos lados como querría (“está obligado a estar en los apartamentos pontificios”).

Me he preguntado por qué lo dejan escribir todavía, pobre Eugenio. ¿Por respeto o por perfidia?

La venerable edad del fundador de Repubblica debería merecer respeto, pero también por parte de Repubblica, ¿o no?

Publicar un artículo sin pies ni cabeza que parece haber sido escrito por una persona afectada por problemas de senilidad me da la impresión que hay una implícita separación entre la nueva Repubblica y su viejo y decaido fundador, que quiere defender al papa Francisco, pero se ha olvidado por qué. Es dramático.

Leyendo el título del artículo me esperaba algo muy diferente, del tipo <debemos defender al papa Francisco de muchos enemigos>, pero que no son los habituales cuatro viejos tradicionalistas despreciables “con dentadura postiza”, son claramente otros.

Bueno, hemos entendido que Xi Jinping no lo aprecia y lo está usando. Sabemos que Biden está trabajando en una política económica de crecimiento, que desautoriza la de la Economía de Francesco. Merkel y Macron lo ignoran, ni siquiera lo toman en consideración.

El mundo judío no lo ama, ni tampoco el islámico, a pesar de los intentos de congraciarse con ellos.

Ni siquiera los jesuitas lo aprecian. Probablemente quien lo apoya todavía son los hermanos masones. Pero los del “usa y tira”…

Publicado originalmente en italiano el 20 de noviembre del 2020, en https://www.marcotosatti.com/ 2020/11/20/ics-scalfari-vuole- difendere-il-papa-ma-si- scorda-del-perche/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

