MONS ICS: MA COME, REPUBBLICA FA PUBBLICITÀ A RADIO MARIA?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. ICS pare abbia preso gusto a leggere Repubblica. Vediamo il perché di questo singolare interesse...

§§§

Caro Tosatti, mi sto “affezionando “ a Repubblica.

Repubblica, come si dice, “ci è o ci fa”, io penso che sia in “divenire”.

Ieri fa scrivere da un semisconosciuto grezzo professore di lettere una difesa assurda di Bergoglio spiegando che viene attaccato perché gesuita.

Così i gesuiti (i tanti santi gesuiti che stanno in silenzio) si sono pure indignati.

Oggi, fingendo di attaccare Radio Maria, la esalta con un articolo a tutta pagina titolato: “L’ultradestra dell’etere. Un INTRIGO di società dietro a Radio Maria. 80 proprietà immobiliari, bilanci milionari. Tra COMPLOTTI e antiabortisti l’emittente cattolica insidia il primato della Rai”. Ma davvero!?

Tutti a leggerlo con curiosità ed attenzione, naturalmente, alla ricerca di nuovi scandali, intrighi e complotti. Nulla.

Ma non c’è nulla di tutto ciò nell’articolo. Nessun complotto, nessuno scandalo, tutto trasparente, si tratta solo di un caso di eccellenza.

Perciò si intuisce, fra le righe, che Repubblica probabilmente, a modo suo, perseguiva obiettivi differenti.

Attrae l’attenzione su temi “originali” e non dibattuti e mostra che Radio Maria (nemica di Bergoglio) è un caso di successo unico nello scenario mediatico italiano.

Chissà, forse la nuova proprietà e nuova direzione di Repubblica, comincia ad esser stanca dell’attuale pontificato gnostico-ambientalista-comunista che propone DECRESCITA ECONOMICA ed egualitarimo pauperista.

Forse Repubblica si è accorta che ‘sto Pontefice ci vuole tutti uguali, ma tutti poveri. Perciò difende Radio Maria che lo considera esplicitamente nemico della Chiesa

Chi ha letto questo curioso articolo ha trovato riferimenti a satana ed ai vecchi e semi-scomparsi valori cattolici. Se chi legge, riflette anche, viene costretto a fare molte considerazioni sulle esternazioni di Padre Livio, ivi riportate, che certo non conosceva non ascoltando Radio Maria.

Per esempio quelle sul nuovo umanesimo auspicato dal premier Conte (che Padre Livio identifica in adozioni gay, eutanasia, droga libera).

Poi è costretto a leggere che i nemici della chiesa sono i soliti comunisti, islamici, omosessuali, ma anche preti poco ortodossi e lo stesso papa Francesco. E gli amici della chiesa sono invece i biechi cattolici integralisti, i perfidi sepolcri imbiancati anti abortisti, ecc.

Se i lettori ci rifletteranno su, molti saranno incuriositi, vorranno capire che vuol dire e ascolteranno d’ora in poi Radio Maria. Grazie a Repubblica.

Repubblica poi nell’intento (secondo me simulato, sarebbe troppo stupido il contrario) di trovare fatti occulti e promettendo di svelare misteri su Radio Maria (domanda Repubblica: “ ma cosa muove davvero Radio Maria?”) racconta una storia di successo assoluta e trasparente.

Spiega infatti che Radio Maria ha raggiunto i 20 milioni annui di fatturato, ha proprietà, paga le tasse, fa crescere le frequenze con ben 874 impianti emittenti sparsi in tutta Italia, non ha scopo di lucro, trasmette programmi autoprodotti, fa pochissima pubblicità. Ma soprattutto ci racconta che il suo successo non è dovuto al finanziamento pubblico, ma privato: “Radio Maria si finanzia principalmente con i soldi dei suoi ascoltatori” (dice Repubblica). Riceve donazioni dai suoi ascoltatori: nel 2019 ha incassato 22 milioni e 575mila euro, di cui 20 milioni da donazioni e il resto dall’8 per mille. E fa pure beneficienza.

Esaltante, se pensiamo a quanto perdeva Radio Vaticana che nessuno ascolta più.

Caspita che pubblicità gratuita!

Scommetto che Padre Livio Fanzaga ringrazia Repubblica e promette preghiere…

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: livio fanzaga, radio maria, repubblica



Categoria: Generale