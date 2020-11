LA SFIDA. IL RAPPORTO MCCARRICK E MONS. VIGANÒ. STREAMING.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, con piacere presentiamo questo incontro in streaming che avrà luogo domani, organizzato dal M° Aurelio Porfiri. Buona lettura e buon ascolto.

Non vi è dubbio che il caso dell’ex cardinale Theodore McCarrick ha tenuto banco su tutti i giornali per molto tempo e ancora è destinato a far discutere, dopo che la Santa Sede ha reso pubblico il rapporto che mette in luce la proprio versione dei fatti, con responsabilità che apparentemente vanno indietro nel tempo.

Viene in questo modo anche lanciata una sfida diretta alle tesi espresse dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò, tesi raccolte e documentate nel volume “Nell’ora della prova”, non a caso ai primi posti della classifica Amazon nell’ultima settimana. Parleranno di questo, mercoledì 18 novembre alle 21, i giornalisti Aldo Maria Valli e Giuseppe Rusconi, lo storico Massimo Viglione. Modera Aurelio Porfiri. Il programma può essere seguito live sul canale You Tube RITORNO A ITACA e sulla fanpage di Aurelio Porfiri in Facebook.

