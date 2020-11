PAOLO DEOTTO: CARO CONTE TI SCRIVO ANCH’IO PER NATALE…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’amico e collega Paolo Deotto ha seguito l’esempio del bambino di cinque (5) anni che sa già usare la PEC e ha inviato una letterina di Natale al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Per dirgli…ma buona lettura.

§§§

Caro Signor Presidente del Consiglio,

ti scrivo anch’io la letterina di Natale. Per alcuni particolari differisco dal tuo precedente corrispondente, il giovane Tommaso. Infatti, io di anni ne ho 71 e, a differenza di quel bimbo così garbato, ossequiente, disciplinato (e con una padronanza della lingua che gioverebbe a molti membri del tuo governo), io esisto davvero.

Vedi, Signor Presidente del Consiglio, ti scrivo perché vorrei chiederti due regalini di Natale. Sì, li chiedo a te, perché purtroppo non ho più l’età per credere a Babbo Natale e poi perché tu sei l’unico che può farmi i regali che desidero.

Ecco il primo regalo che ti chiedo: una settimana di silenzio stampa, televisione e social. Una settimana in cui gli italiani non siano costretti a sentire i tuoi discorsi, il tuo auto-compiacimento, le tue lunghe prediche così piene di aria. Fritta.

E in più (suvvia due regalini, per te, che parli come niente di miliardi, non sono nulla) ti chiedo anche di recuperare un briciolo di pudore e chiedere scusa al popolo italiano.

Ci tengo a specificare che non pretendo le scuse per un’azione di governo confusa, contraddittoria, improvvisata, dannosa e ondivaga.

Pretendo le scuse perché, dopo aver gettato una Nazione nei pasticci, è davvero eccessivo recitare la farsa melensa del bimbo che ti scrive e a cui tu rispondi con paterna benevolenza.

Tra l’altro hai immaginato (o hanno immaginato i tuoi “consiglieri”) un bimbo deficiente, che prepara il gel per detergere le mani di Babbo Natale e che ti assicura che tutta la famiglia è felicemente riunita (speriamo in non più di 6!) nell’osservare le disposizioni dei tuoi DPCM.

Se già volevi prendere in giro 60 milioni di italiani, almeno potevi inventare un bambino un po’ più realistico.

E invece sei caduto nella più becera retorica alla De Amicis. Ci mancava solo che tu ci dicessi che la lettera ti era stata portata a mano da Garrone, amico dello scrivente, e il quadretto era completo.

Mi viene da chiederti, signor Presidente del Consiglio: ma sei proprio convinto che gli italiani siano un popolo di deficienti? Pensi di recuperare popolarità con questi giochetti da dementi?

Forse per un attimo ti sono venute in mente le immagini di grandi dittatori del passato che, immancabilmente, si facevano fotografare mentre con sguardo paterno (ma sempre fiero) tenevano un bambino in braccio. Rassegnati Signor Presidente del Consiglio: non sarai mai un Mussolini, un Hitler, uno Stalin. Non ne hai la statura, in bene o in male che sia. Resterai sempre solo e tristemente un Giuseppe Conte e quando finirà la Covid-isteria generale, verrai messo nello sgabuzzino, insieme alle cose vecchie che non servono più.

Prima che arrivi quel momento, nemmeno tanto lontano, almeno recupera un po’ di pudore. E chiedi scusa a 60 milioni di italiani, presi in giro da te e dal tuo onirico e ossequioso bimbo.

Buon Natale

Paolo Deotto

§§§

