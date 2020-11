PEZZO GROSSO COMMENTA L’INTERVISTA A KISSINGER. E DICE…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curia, Pezzo Grosso ha letto l’intervista che Repubblica ha pubblicato a Henry Kissinger, uno degli uomini – al suo tempo – più potenti del mondo sulla situazione legata alle elezioni presidenziali USA. Che come sappiamo però sono ancora non così ben definite come vorrebbero i giornali di sinistra, specialmente in Italia. Pezzo Grosso coglie non poche sfumature interessanti. Buona lettura.

Caro Tosatti, le allego l’intervista odierna di Henry Kissinger a Repubblica. Suppongo che l’intervistatore sperasse che Kissinger svillaneggiasse Trump ed esaltasse Biden.

Come in Italia han già opportunisticamente fatto tutti i nostri “grandi” uomini di Stato (ex e attuali), da Berlusconi a Gentiloni.

Invece il grande Henry, che fu Segretario di Stato di Nixon e Ford, certo uno dei personaggi più potenti ed influenti al mondo, dice qualcosa di inatteso.

A mia lettura dice: <attenti ragazzi, non scherzate con il fuoco, con la Cina si può rischiare una guerra, se il rapporto con lei lo gestiranno dei dilettanti che non hanno capito molto della Cina…>.

Poi si rivolge a noi europei e sembra rimproverarci velatamente di festeggiare la nomina di Biden, come se la nomina di un nuovo Presidente (multilateralista, come era Obama) al posto di Trump (sovranista alla “american first”) potesse soddisfare noi europei.

A mia lettura ci dice: <ragazzi, state buoni se potete, non penserete mica che Biden si preoccuperà dei problemi dei singoli stati europei vero? Gli USA hanno bisogno di una alleanza con l’Europa per contrastare la Cina. Ergo fatela questa Europa (magari a guida tedesca) e subito>.

Poi ancora dice con una certa chiarezza che Trump stava facendo un buon lavoro (intendendo nei rapporti con la Cina, suppongo).

E aggiunge, con un linguaggio più criptico, che di Biden quasi non si era mai accorto durante i suoi tempi di governo…

Chissà però se Kissinger si era accorto del premio Nobel Barack Obama e soci.

