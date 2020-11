FARIA, AVVENIRE E LE UNIONI OMOSESSUALI. È PROPRIO STRABILIATO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, l’articolo dell’Investigatore Biblico era appena uscito che abbiamo trovato nella posta un messaggio dell’Abate Faria, che doverosamente vi giriamo…buona lettura!

§§§

Caro Tosatti,

quando si dice la communio sanctorum! Mi ero ripromesso di mandarle anche io qualche osservazione sulla strabiliante risposta apparsa il 30 ottobre scorso sul già cattolico giornale dei vescovi, di cui le ha giustamente scritto Investigatore Biblico. Oltre alle più che puntuali osservazioni che ovviamente condivido, mi permetta di aggiungere un paio di veloci commenti.

Innanzitutto, la domanda posta dal lettore era la seguente: “qual è la frase esatta pronunciata dal Papa e dove si rintraccia nella Parola di Dio e nel Catechismo della Chiesa Cattolica la creazione dell’omosessualità”. Come si vede una domanda non polemica e puntuale innescata – lo premette il lettore stesso – da due articoli apparsi sullo stesso quotidiano a firma di Lucia Capuzzi e Luciano Moia che riportavano, il secondo in particolare, questa frase rivolta dal Papa ad un omosessuale cileno, Juan Carlos Cruz: “Juan Carlos, che tu sia gay non importa. Dio ti ha fatto così e ti ama così e non mi interessa. Il Papa ti ama così. Devi essere felice di ciò che sei”. Bene. Ora vediamo la risposta.

Risposta che anziché limitarsi a poche battute tanto semplice e (provocatoriamente, aggiungiamo noi) scontata è la domanda, si presenta invece come un lungo quanto imbarazzante esercizio di funambolica distrazione di massa. A partire dalla prima parte che ripercorre, non richiesta, la storia di come nel tempo è mutato l’approccio pastorale della Chiesa nei confronti degli omosessuali, dalle condanne iniziali al progressivo riconoscimento della loro uguale dignità e del rispetto e dell’accoglienza ad essi dovuti. Tutto vero e giusto, ci mancherebbe. Solo che, appunto, la domanda non verteva su quello.

E come spesso succede, rischia di essere fuorviante cambiare le carte in tavola spostando l’attenzione su un aspetto – l’approccio pastorale – quando la questione è un altra, cioè dottrinale. Fatto questo excursus storico, ripetiamo, non richiesto, la risposta entra nel merito affrontando il tema Parola di Dio e omosessualità. Con una domanda: “E nella Parola di Dio? Ci sarebbe da scrivere un’enciclopedia”. Ora, anche sorvolando sul fatto che non è chiaro su cosa, esattamente, dovrebbe vertere questa enciclopedia, in effetti messa così l’affermazione poteva avere un senso tali e tanti sono i riferimenti nella Bibbia che direttamente o indirettamente condannano l’omosessualità.

Ma c’è un “ma”. Ed è che, come dice la massima attribuita a Nietzsche “i fatti non esistono, esistono solo le interpretazioni dei fatti”. Perché è vero che vengono subito citati, per l’Antico Testamento, Gn 19 e i passi del Levitico 18,22 e 20,13, ma per quanto riguarda l’episodio di Sodoma e Gomorra (Gn 19) – come ha sottolineato Investigatore Biblico – si fa prontamente menzione di un studio della Pontificia Commissione Biblica che “rovescia completamente l’interpretazione tradizionale. Il peccato di Sodoma non sarebbe (occhio al condizionale, ndr) l’omosessualità, ma la mancanza di ospitalità verso lo straniero bisognoso e indifeso”.

Ora, a parte il fatto che ai succitati giornalisti sembra essere sfuggito il non banale dettaglio che nessuno studio, per quanto autorevole, può esserlo più della Parola di Dio – e la domanda da cui siamo partiti verteva su cosa dice la Parola di Dio, non i suoi studiosi – la cosa che sarebbe interessante approfondire è se e in che misura vi sia un qualche legame tra la nuova lettura del brano di Sodoma e Gomorra e la, come dire, accresciuta sensibilità ecclesiale nei confronti del fenomeno migratorio.

Ma lasciamo stare. E andiamo avanti con la risposta. Risposta che passando dall’AT al Nuovo Testamento deve necessariamente fare i conti con San Paolo il quale, com’è noto, usa parole non esattamente accondiscendenti nei confronti della sodomia. Ma è proprio a questo punto che il discorso si fa intrigante (pregasi allacciare le cinture). Se è vero infatti che nel Nuovo Testamento di omosessualità “… se ne parla in tre testi delle lettere di Paolo (1Cor 6,9-10; 1Tim 1,9-10; Rom 1,26-27) con toni di condanna collegati all’idolatria”, è altrettanto vero che – udite udite – “Non mancano però studiosi che hanno colto in alcuni racconti biblici (l’amicizia tra Gionata e Davide, quella tra Saul e Davide) un’implicita approvazione dei rapporti omosessuali. Un dibattito tuttora aperto”.

E oplà, con un gioco di prestigio che manco il mago Otelma, le condanne di quel San Paolo forse un pelo troppo rigido vengono neutralizzate da “studiosi” (aridaje) che colgono l’amicizia tra Davide e Gionata niente meno che come un’implicita approvazione dei rapporti omosessuali. Ci sarebbe da schiantarsi dalle risate se la cosa non fosse, ahinoi, tremendamente seria come , di nuovo, ha sottolineato da par suo Investigatore Biblico a cui rimando. Qui ci si limita ad osservare, intanto che mettere sullo stesso piano San Paolo – che ci risulta essere ancora Parola di Dio – con non meglio precisati “studiosi” ci sembra, come dire, un tantino azzardato; inoltre, la cosa che balza agli occhi e che risulta oltremodo indigeribile è il macroscopico tentativo di trovare a tutti i costi una pezza d’appoggio pur di non ammettere ciò che è di sesquipedale evidenza, limpido, cristallino. E anzi se possibile di provare a rovesciare una volta per tutte la prospettiva.

Perché poi il messaggio, implicito ma chiarissimo, è il seguente: se è la Bibbia stessa a contenere “un’implicita approvazione dei rapporti omosessuali” , il passo successivo non può che essere di rimettere mano anche alla dottrina sull’omosessualità di cui al n. 2357 del Catechismo della Chiesa Cattolica, che gli atti omosessuali li definisce “intrinsecamente disordinati”, “contrari alla legge naturale” e che “in nessun caso possono essere approvati”. O no? Intendiamoci, anche così è assai dura per non dire impossibile che l’omosessualità venga sdoganata, posto che i testi di San Paolo (e non solo) rappresentano un ostacolo insormontabile con buona pace degli improbabili “studiosi”.

Ma già questa piccolo episodio la dice lunga del modus operandi e dell’andazzo di certi ambienti. Ma non è finita.

C’è infatti la terza e ultima parte della risposta, che dopo l’approccio pastorale (non richiesto) e la Parola di Dio (trattata nel modo che s’è visto) uno s’aspetterebbe toccasse il Catechismo e la frase esatta pronunciata dal Papa, come chiesto dal lettore. Invece no. O meglio, c’è solo un’affermazione sulla frase del Papa, che da un lato conferma che si tratta di una frase riportata in prima battuta dal quotidiano spagnolo El Pais, e dall’altro ricorda che il fatto che Francesco “valuti la condizione esistenziale dell’omosessualità come pervasiva e costitutiva dell’identità della persona…è confermata da altre frasi simili rivolte a persone omosessuali”. Cioè, se non abbiamo capito male, in buona sostanza uno omosessuale ci nasce. Ciò che evidentemente dovrebbe rappresentare anche un’implicita risposta alla domanda del lettore circa il Catechismo. Si tratta però di un’operazione che presta il fianco a un paio di critiche. Primo, la domanda era precisa e verteva sul Catechismo, se cioè nel Catechismo l’omosessualità è ultimamente riconducibile a Dio. E sul punto non è stata data alcuna risposta. Secondo, e cosa più importante, quella espressa da Francesco parlando informalmente con l’omosessuale cileno (o in altre occasioni simili) è una sua personale opinione, che in quanto tale non è in alcun modo vincolante per i credenti come lo è, invece, il Catechismo.

Tutto il resto è (Capuzzi&) Moia.

Abate Faria

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: avvenire, OMOSESSUALITA, sodomia



Categoria: Abate Faria