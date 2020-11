AVVENIRE, SODOMA, E LA DENUNCIA DI INVESTIGATORE BIBLICO…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ospitiamo con piacere una riflessione del blog di Investigatore Biblico, che ringraziamo per la segnalazione. Buona lettura.

In questa nuova indagine voglio rivolgermi in modo particolare a due giornalisti di Avvenire: la Sig.ra Lucia Capuzzi e il Sig. Luciano Moia, che, in risposta ad un lettore (30 ottobre 2020), hanno commesso a parer mio diversi e imperdonabili errori di interpretazione biblica.

Cercherò di riportare le correzioni affinché i lettori abbiano un quadro preciso del significato dei testi in questione.

Antefatto

In sintesi.

Il 30 ottobre scorso un lettore ha chiesto dei chiarimenti sulle ultime dichiarazioni del Papa, in riferimento alla questione delle unioni civili.

La domanda – lecita – del lettore ha ricevuto una risposta ambigua da parte dei due giornalisti.

(https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/chiesa-e-persone-omosessuali-il-papa-conferma-la-via-cristiana-del-rispetto).

Andiamo al nocciolo della questione.

Capuzzi e Moia citano la Pontificia Commissione Biblica per dire che il peccato di Sodoma “non sarebbe il peccato carnale contro natura ma la mancanza di ospitalità verso lo straniero bisognoso e indifeso”.

Poco ci importa che venga citata la Pontificia Commissione Biblica.

Non è certo per questo motivo che le asserzioni espresse diventano per magia corrette e veritiere. Abbiamo, infatti, sotto gli occhi, i ripetuti errori commessi dai biblisti contemporanei.

La cosa grave è la moda di dare interpretazioni bibliche a casaccio senza avere cognizione dell’argomento affrontato.

Analizzando i testi originali del libro della Genesi, appare chiaro che il peccato di Sodoma è proprio la perversione sessuale.

Su questo punto apro la sfida: confrontiamoci sui testi!

Biblisti di tutto il mondo venite e commentate!

Leggiamo il passo di Genesi 19,5.

La notte in cui gli angeli visitano Lot per farlo fuggire, un gruppo di abitanti di Sodoma bussano alla sua porta dicendo testuali parole: “Dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi, perché possiamo abusarne”.

In ebraico originale le parole sono le seguenti (traslitterato): “koziem elenu venedeah otam”. La traduzione esatta sarebbe: “Falli uscire da noi, perché possiamo conoscerli”.

Il termine “venedeah” significa “conoscerli”.

La CEI (sia del 1974 che del 2008) ha tradotto con “abusarne”, che non è errato.

Ricordiamo, a tal proposito, che il significato di “conoscere” in senso biblico indica esattamente l’atto sessuale naturale.

Quando la Vergine Maria dice all’angelo: “come è possibile? Non conosco uomo?”, sta manifestando il suo stupore per essere incinta per opera dello Spirito Santo, e non per opera di San Giuseppe.

Per un maggior approfondimento sulla “conoscenza” in senso biblico, potete leggere questa catechesi di San Giovanni Paolo II del 5 marzo 1980 (http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/audiences/1980/documents/hf_jp-ii_aud_19800305.html).

Nasce spontanea una domanda.

Da quale parto mentale deriva l’interpretazione di Sodoma come città distrutta in quanto non “accogliente” nei confronti degli stranieri?

La risposta è semplice quanto straordinaria: L’INTERPRETAZIONE E’ INVENTATA DI SANA PIANTA!

Anche se lo afferma la Pontificia Commissione Biblica.

Purtroppo, lungi da me voler offendere, il termine esatto per giudicare queste interpretazione è uno solo: ignoranza.

Pertanto la verità è una e solo una: il testo biblico dice tutt’altro.

Capuozzi e Moia scrivono ancora: “Non mancano però studiosi che hanno colto in alcuni racconti biblici (l’amicizia tra Gionata e Davide, quella tra Saul e Davide) una implicita approvazione dei rapporti omoerotici”.

Le affermazioni sono di una gravità assoluta.

E vengono da giornalisti della CEI.

In riferimento a Saul e Davide non vi è testo biblico che parli di una loro “amicizia”. Saul comincia a perseguitare Davide per invidia, e conosciamo il racconto (cfr 1-2 Samuele).

E tra Gionata e Davide?

Tra i due correva un rapporto di pura amicizia. E niente altro.

Questi studiosi di certo si riferiscono al passo di 2 Samuele 1,26 nel quale si narra di un Davide in lutto per la morte dell’amico Gionata: “Tu mi eri molto caro: la tua amicizia era per me preziosa, più che amore di donna”. Il testo originale (traslitterato) è “akavatkà li meakavat nashim”.

Tuttavia, il termine “akavatkà”in senso ebraico significa “amicizia” , “fratellanza”, e non offre spazio ad alcuna morbosa interpretazione.

Bene, direi che siamo al vilipendio delle Sacre Scritture.

Per questo rilancio una sfida a colpi di traduzioni. Biblisti, siete tutti i benvenuti nel mio blog. Venite e commentate!

Si faccia però riferimento ai testi originali.

Non a libere interpretazioni senza fondamento linguistico.

La Parola di Dio è una cosa Sacra e non accetto vere e proprie prese in giro del testo.

Non scherzo quando si tratta della Bibbia.

Soprattutto non accetto che si faccia dire alla Bibbia ciò che la Bibbia non ha mai espresso.

Le Scritture non sono funzionali ai nostri capricci e mode.

Sono la base della nostra Fede.

Investigatore Biblico

