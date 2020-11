ORDEN DE MALTA. EL PAPA ELIGE EL PARTIDO DE LOS NEGOCIOS

Marco Tosatti

Ayer a la tarde [1 de noviembre], después que salió la noticia del nombramiento del cardenal Silvano Tomasi como delegado del pontífice reinante para la Orden de Malta, nos entretuvimos en una conversación con alguien que está bien adentro de lo que sucede dentro de la Orden. Nos ha trazado un panorama desconsolador, que compartimos con ustedes. Buena lectura.

***

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae… como queríamos demostrar también esta vez teníamos razón. El recién nombrado cardenal Silvano Tomasi fue designado Delegado Especial del Papa ante la Orden de Malta. “Te nombro mi Delegado Especial ante la Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta (S.M.O.M.) – escribe Bergoglio – con la tarea de colaborar, para el bien mayor de la Orden, con S.E. Frey Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas, lugarteniente interino y Gran Comendador, y con el próximo Gran Maestre que se elija oportunamente. Disfrutarás de todas los poderes necesarias para decidir las eventuales cuestiones que puedan surgir para el cumplimiento del mandato que te ha sido encomendado, para recibir el juramento del próximo Gran Maestre y serás mi portavoz exclusivo para todo lo que se refiere a las relaciones entre esta Sede Apostólica y la Orden. Te rogamos -concluye- que quieras desempeñar el cargo de mi Delegado hasta la conclusión del proceso de actualización de la Carta Constitucional y Código y, en todo caso, hasta que lo considere útil para la propia Orden”.

Ya habíamos advertido sobre el peligro potencial de este nombramiento, porque la elección del sujeto destinado a la tarea de representación oficial de la Santa Sede ante la Orden de Malta -una vez congelado el Cardenal Patrono- corre el riesgo de ser muy dañina, incluso alguien de dentro nos dice “fatal” para la supervivencia de esta institución casi milenaria como se la conoce por la historia y por la sensibilidad común.

Ya hemos escrito respecto a la falta de virginidad moral de Tomasi, ya hemos hablado de su connivencia con determinados entornos internos del actual gobierno de la Orden (plenamente involucrados y actores -con razón o sin ella, para bien o para mal- de la actual crisis institucional), ya hemos escrito de su sospechada amistad con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Parolin… y desde un principio nos pareció una solemne imprudencia esa posibilidad de nombrarlo representante del Papa después de haber estado él mismo involucrado en el negocio vinculado al multimillonario fideicomiso que después encendió la mecha de la congestión total del sistema interno que llevó a la dimisión del Gran Maestre Festing y, por tanto, de hecho, a una forma de control comisario de la propia Orden. Aparte de los preservativos -recordábamos hace unos días- la verdadera cuestión era la aprobación del presupuesto que Festing vetó porque no habían sido devueltos esos millones que habían salido… cuyo viaje fue patrocinado por la Fundación “Caritas in Veritate” que encabeza precisamente monseñor Tomasi… Sin embargo, como recordábamos, fue el mismo Tomasi (en un nombramiento papal altamente patrocinado por el compañero Parolin) quien actuó como comisario ante Festing, acusado de abusar de su poder al destituir al Gran Canciller Boeselager. Y el resto es historia conocida.

Ahora, pues, como habíamos predicho, Tomasi ha logrado su objetivo, y probablemente lo han logrado también sus compañeros de meriendas dentro del Gobierno, para quienes el nombramiento de este octogenario prelado amigo es una especie de bendición… porque ahora ya nadie romperá los huevos en la canasta, exactamente como lamentablemente ya habíamos previsto.

Luego de la defenestración de Festing y la restauración del gobierno con un acto abusivo, de hecho, el nombramiento de Becciu no se había revelado muy grato al gobierno actual… y de hecho los manejadores de Via Condotti confiaban en una reforma acelerada a través de la manipulación del Gran Maestre, Frey Giacomo Dalla Torre, pero que murió antes de que pudiera arreglar las cosas. La presencia de Becciu constituía un obstáculo cada vez más engorroso, en primer lugar porque en todo caso estaba en los intereses de la Santa Sede que desempeñara su papel (de manera aséptica y, de hecho, sin connivencia con esos ambientes a los que era completamente extraño), pero también tiene porque insistió en observar los procedimientos, reiterando que era necesario primero elegir un jefe de orden y luego pasar a un capítulo general, luego de una discusión “amplia” sobre la reforma.

Por lo tanto, Tomasi se ubica como la guinda del pastel y potencialmente constituye una seguridad para la línea alemana, de la que ha recibido beneficios y probablemente espera otros. Está claro que planea terminar su carrera como Cardenal Patrono. Pero la Orden se encuentra así, como suele decirse, “cenando con el asesino”.

Muchos dentro de la Orden temen precisamente la connivencia de Tomasi con el área política que detenta actualmente el poder, esos lazos oscuros y nebulosos que conducen a misteriosos asuntos de dudosa ética, pero que no se agotan sólo en la infracción del Séptimo Mandamiento, sino que van mucho más allá porque para ser realizados se necesita una institución formalmente íntegra que esconda la podredumbre. Tomasi podría ser la esfinge que preside la deseada reforma de las eminencias grises del sector alemán del gobierno, el encubridor de elementos que primero dañarían a la Santa Sede porque la privarían del vínculo íntimo que existe actualmente con una de sus órdenes religiosas más antiguas. El punto, de hecho, que urge a muchos es el miedo a transformarse en una ONG sin carisma, en una institución mutilada de su propia naturaleza, que resiste sólo para dar una “idea” de sí misma, pero que en realidad es un contenedor vacío, o más bien un recipiente que tiene un contenido distinto a lo que dice la etiqueta.

El proyecto de reforma, que ya hemos mencionado en otras ocasiones, transforma efectivamente la Orden en una estructura funcional y la adecúa a exigencias puramente filantrópicas; la reforma margina el papel y función del núcleo de los caballeros profesos a una “cuota” necesaria para conservar todo lo que hace de la Orden un sujeto de derecho internacional (empezando por la soberanía, cuya garantía es proporcinada por la Santa Sede), pero de hecho todo el poder estaría en manos de los llamados “caballeros de obediencia”, de los cuales se teorizan dos grados: uno ordinario fundamentado en una “promesa” (destinado a las jerarquías locales) y uno “superior” fundamentado en un “voto”, que incluiría muy pocos elegido (siempre por quienes gobiernan). Es otras palabras, la Orden, si bien mantiene formalmente algún elemento religioso, estaría regida por laicos vinculados entre ellos por un vínculo de obligación (léase “clientelismo”) no bien identificado y por tanto bastante preocupante (porque en todo caso poco o nada tendría que ver con las leyes canónicas ordinarias que regulan la obediencia de los religiosos).

¿Y sobre todo esto debería vigilar Tomasi? ¿Cómo se puede estar seguros que él favorecerá realmente los intereses de la Santa Sede? ¿Cuál es su grado de independencia en toda esta historia? Por otra parte, todos estos acontecimientos parecen una pantomima grotesca: hace algunas semanas Tomasi es retomado por Repubblica (que por cierto no ejerce dotes adivinatorios) para hacer un comentario moralizante sobre el caso Becciu (sin por otra parte no tener ni motivo ni título, dado que en definitiva, incluso como Nuncio Apostólico, su carrera es muy mediocre, habiendo realizado casi toda la carrera en organizaciones supranacionales y metiendo la pata aquí y allá, jamás desementido); luego se anuncia su nombre entre los cardenales octogenarios (quienes, al menos en la práctica curial, suelen ser personas cercanas al pontífice reinante, premiados por méritos muy particulares… y se debería explicar qué altos méritos tendría Tomasi); y ahora, luego de haber sido recibido la otra mañana en Santa Marta, es nombrado Delegado Especial ante la S.M.O.M. Todo parece ingeniosamente diseñado. Y al fin y al cabo, desafiamos a cualquiera a encontrar la velocidad para dar una entrevista a Vatican News apenas media hora después de que se conociera la noticia (12.35 hs.), en la que comenta el nombramiento y expone su idea sobre lo que tendrá que hacer. No se hizo tanta publicidad ni siquiera con Becciu, cuando fue nombrado y aventajando a un Cardenal Patrón por primera vez en la historia, y se estaba en plena crisis institucional.

Todo apesta claramente a un lío curial, lo que provoca todavía más temor y preocupaciones en los ambientes internos, porque el próximo 7-9 de noviembre se llevará a cabo en Roma el Consejo Pleno de Estado, el cual es convocado para dar un jefe a la Orden. Es inusual que en la carta de nombramiento del Delegado se diga explícitamente “Gran Maestre”. Los internos nos dicen que habitualmente, en las fases de transición, siempre se ha tendido a elegir un “Lugarteniente del Gran Maestre” que dura en el cargo un año y que tiene las mismas funciones que el Gran Maestre, pero sin las prerrogativas soberanas, precisamente para dar sólo estabilidad gubernamental en la administración ordinaria, pero sin blindar el cargo. En cambio, parece que es precisamente lo que quiere el actual ejecutivo, tanto como para tener ya un candidato en Frey Marco Luzzago, quien naturalmente tiene todo para ganar con esta operación, blindándolo con un cargo que, a la fecha, sigue vivo.

Además, en estos días se difundió una carta firmada por cuatro caballeros profesos estadounidenses que presentaron una solicitud al prefecto de la Congregación vaticana para los Institutos de Vida Consagrada, en la que señalaban algunos problemas relacionados con la composición del Consejo Pleno de Estado, argumentando que el número de religiosos presentes sería inferior respecto a los laicos, y esto plantearía una cuestión de legitimidad, considerando que esa asamblea elige un jefe de Estado ,pero también al “moderador supremo” de una orden religiosa. El camino recorrido por estos profesos, que dicen hablar también en nombre de la mayoría de los demás religiosos, es quizás solo un petardo, porque más allá de la cuestión canónica (que los expertos nos han asegurado es muy dudosa técnicamente hablando, dadas las normas vigentes), de todos modosse quiere llamar la atención de la Santa Sede sobre las próximas elecciones, para ejercer una vigilancia más cuidadosa.

Pero lo que ahora preocupa a la parte senior de la Orden es precisamente el nombramiento de Tomasi, que una vez más de controlado se convierte en controlador. Su connivencia con ciertos personajes es conocida por todos (de hecho, nunca se ha desmentido lo que hemos escrito nosotros y muchos otros en el pasado).

Es cierto que las palabras de su entrevista no dejan mucho a la interpretación: habla de armonía entre las facciones internas, habla sólo de un “núcleo” de consagrados, de adaptación a las exigencias de hoy. Y no duda, con esa tonta, hipócrita y ostentosa humildad que ya es la clave de esta nueva Iglesia, en definirse a sí mismo como un “burro que tira de la carreta”. Llegados a este punto nos preguntamos quién es el cochero, quién es el látigo y sobre todo qué se transporta en esta bendita carreta.

Publicado originalmente en italiano el 2 de noviembre del 2020, en https://www.marcotosatti.com/ 2020/11/02/ordine-di-malta-il- papa-sceglie-il-partito-degli- affari/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: boeselager, malta, parolin, tomasi



Categoria: Generale