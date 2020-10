GLOBALISMO, NATURALISMO…MA CRISTIANESIMO È UN’ALTRA COSA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae il noto bliblista don Sandro Carbone ci ha inviato questa bellissima, veramente affascinante riflessione su come il cristianesimo si è differenziato subito dalla serie di altri culti – globalità, diremmo oggi – che erano di moda nel I secolo dell’Impero. Una disamina storico-biblica su quei tempi; ma che ci aiuta a leggere altri tempi e altre mode – i nostri – dalle infiltrazioni striscianti nella Chiesa…buona lettura.

AFFINCHE’ SIANO UNO

Verso la fine dell’epoca ellenistica nuove forme di pensiero fanno la loro apparizione nell’area mediterranea medio-orientale: l’astrologia, l’alchimia, la magia. Ma nessuna è più importante dell’ermetismo.

Il pensiero ermetico è un pensiero sincretista, che collega gli dei orientali, diventati predominanti, a quelli occidentali in declino con la crisi della polis. Ma soprattutto collega il pathosdelle religioni orientali e semitiche, fatte di rivelazioni, profezie, esperienze estatiche e della potente magia della parola, alle dimostrazioni ed ai ragionamenti della filosofia greca, anzi le surclassa.

Si tratta di uno sforzo integrale, inteso a mettere in moto le energie divine destinate a conservare l’universo e la sua integrità. L’intelligenza non è disgiunta dall’azione, perché solamente i riti possono conferire religiosità ai fenomeni, autoponendosi addirittura come gli agenti equilibratori del cosmo.

Gli adepti delle nuove divinità, Ermes, Orfeo, Dionisio (Bacco), Cibele (orgiastica dea madre terra), Atun, Mitra, Iside, Osiride, ecc., si raggruppano in comunità cultuali. Superando le chiusissime divisioni della società imperiale antica, greci e barbari, uomini e donne, schiavi e liberi, adulti e bambini, ricchi e poveri, appartenenti a diversi credi religiosi, ecc., sono considerati uguali, tutti fratelli. Spesso mettono in comune i loro beni, soprattutto il loro corpo nelle orge rituali, si aiutano a vicenda. In un impero culturale che andava dalle colonne d’Ercole alle Indie, dalla Britannia Gallia Germania all’Egitto Etiopia Arabia Mesopotamia e Partia, nasce un proto concetto di globalizzazione e in questi culti e in queste diffusissime confraternite si predica l’uguaglianza e la fratellanza universale.

In esse la comunione delle anime è rinsaldata dalla partecipazione alle stesse cerimonie, alla stessa iniziazione (che è sovente un battesimo con l’acqua e col sangue), agli stessi digiuni, agli stessi riti che, come la katabasis (discesa agli inferi) simbolizzano la speranza di un’altra vita dopo la morte e sono soprattutto un messaggio di speranza.

Come affermano molti autori e studiosi (cfr P. Léveque, La civiltà greca, Einaudi 2002) il cristianesimo non è niente altro che l’ultima in ordine di nascita di queste comunità, il cui manifesto può essere ben espresso dall’Epistola ai Galati di San Paolo Apostolo : “Non vi è più ormai né giudeo, né greco. Non vi è più né schiavo né uomo libero. Non vi è più né uomo né donna, siete tutti uno in Cristo Gesù” (Gal 3,28).

Ma quello che questi autori affermano essere l’essenza del cristianesimo creando così la sua dipendenza dal sincretismo e dall’ermetismo ellenistico, in realtà non lo è affatto. Fondamentale in questa affermazione di San Paolo sulla uguaglianza è il comma: in Cristo Gesù, che non è affatto un’altra divinità da introdursi nel pantheon ermetico.

Per San Paolo l’espressione “fratelli in Cristo” (Col 1,2) indica che solo Cristo Gesù può rendere gli uomini fratelli, mediante l’incorporazione nel suo corpo che è la Chiesa col rito del battesimo (Mt 28,19-20). Ciò significa che i cristiani non sono fratelli fra di loro per virtù naturale propria, ma soltanto e in quanto sono incorporati in Cristo. Anche il giovanneo: “Che siano, o Padre, una cosa sola, come tu, Padre, sei in me ed io in te, così siano anche essi in noi”(cfr Gv 17,19) presuppone la fratellanza come dono dello Spirito di Dio che inserisce i discepoli di Gesù nella Trinità mediante l’unione all’umanità di Gesù, come azione soprannaturale di Dio in loro e non come azione orizzontale fra di loro. E’ lo Spirito di Cristo che crea l’originalità più personale di ogni credente e nello stesso tempo la comunione di tutti i discepoli col Padre (cfr Rom 8,15-16). Per tutta la teologia del Nuovo Testamento (NT) senza questo dono dello Spirito non si può fare fratellanza e unità, ma al limite solo collettivismo, come avviene nel mondo, dove non vi sono fratelli, ma padroni e sudditi (cfr Mt 20,22-25), schiavi del peccato che li domina (2Pt 2,19).

Così come nel mondo non vi sono figli di Dio, ma creature di Dio a sua immagine e somiglianza, perché figli si diventa solo nel Figlio, e san Paolo precisa che propriamente è Figlio di Dio solo chi dopo essere stato battezzato (Rom 6), si lascia effettivamente guidare dallo Spirito di Dio (Rom 5,14 ). Così l’espressione “Figli di Dio” nel NT è predicato solo dei membri della Nuova Alleanza, come il termine “Fratelli”.

Essi si distinguono dal resto dell’umanità che forma il mondo il quale, nonostante tutte le sue buone intenzioni, si oppone a Dio perché si trova sotto l’azione dell’ira di Dio ( Cfr Rom 7 e Gv 3,36) e sotto il potere di Santana: cfr At 26,17: “Io ti mando alle genti, .. Perché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio” nel quale non esiste fratellanza.

Gesù Cristo è, e pretende di essere, l’unico Salvatore del mondo (Gv 4,42; Fil 2,10-11), che forma l’unica comunità cultuale che sola può dare la salvezza all’umanità. Non esiste affatto un sincretismo religioso nel cristianesimo come esiste nell’ermetismo. Anzi, il NT afferma che è giunto il momento che le varie religioni o credenze abbiano fine: nel passato Dio ha lasciato che ogni uomo seguisse la propria religione, ma ora Dio ha ordinato a tutti gli uomini che si convertano da queste vanità all’unico vero culto del Dio vivente in Cristo Gesù (cfr At 14,13; 17,30).

Nel cristianesimo non esiste una confusione dei sessi come nella orge ermetiche, ma una vita di continenza (cfr discorso Paolo a Felice: At 24,25). Anzi, il cristianesimo contrasta con assoluto vigore la dissoluzione morale in cui cadevano i membri di quelle sette espressione della decadenza morale dell’intero mondo pagano e giudaico: “Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balìa della loro mente perversa sì che facessero ciò che è sconveniente; ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità; calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette”.(Rom 1,28-32)

Nel cristianesimo non esiste nemmeno un annuncio che promuova un superamento della divisione dei popoli e delle classi sociali, anzi l’incontrario: ognuno resti nella condizione in cui era quando fu chiamato (cfr Dt 32,8; 1Cor 7,20-24).

Non esiste una necessità del cristiano di impegnarsi politicamente nel mondo, anzi l’incontrario (Eb 13,13). Non esiste una rivendicazione di diritti come nei movimento sociali dell’alto impero in cui dette sette e credenze al contrario del cristianesimo nascente rivendicarono un ruolo da protagonismo egualitarista che fece crollare il sistema “democratico “della polis.

Anzi in tutto il NT non si parla mai di diritti, ma solo di doveri, sia per gli schiavi verso i padroni che viceversa: 1Pt 2,18-20: “Schiavi, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni; non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Perché è una grazia se qualcuno sopporta, per motivo di coscienza dinanzi a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c’è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene, e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio”; Fil 12-16: “Te lo rimando (lo schiavo fuggitivo Onesimo) non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, .. ma non ho voluto far nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria.

Gesù non vuole pregare per il mondo, ma solo per coloro che crederanno in Lui ( cfr Gv 17,9). Tutto il mondo giace sotto il potere del maligno (cfr 1Gv 5,10). Sarete perseguitati da tutti ed uccisi, dice Gesù ai suoi discepoli : “Ma non abbiate paura: io ho vinto il mondo” (cfr Gv 15,18-16,4.33).

Certo, tutti gli uomini sono chiamati ad accogliere il messaggio di Gesù. Il destinatario è universale (cfr Gv 1,9), ma la ricezione della vita eterna, della vita divina, della libertà cristiana, nasce solo dalla conversione e dalla accoglienza del Verbo di Dio fatto uomo (cfr Gv 1,12).

La redenzione di Gesù non è un messaggio di liberazione dai vincoli familiari e sessuali imposti dalla natura, o sociali economici imposti dalla società. Anzi tutt’altro, li riafferma, predicando l’unità della famiglia, la sottomissione delle donne e dei figli ai mariti e padri ( Ef 5,21-32) e di tutti i fedeli all’autorità civile (cfr Rom 13,1s; 1Pt 2,13-15; 1Tim 2,1-2).

La redenzione di Cristo è un’opera tutta soprannaturale che si manifesterà pienamente e si concluderà solo con la sua venuta nella Gloria (cfr 1Gv 3,1-2; Mt 24,15-31). Allora storia ed escaton, umanità e Chiesa coincideranno. Allora, ma non ora. A livello metastorico, non storico, perché la terra con tutte le sue opere verrà distrutta (cfr 2Pt 3,10) .

Secondo il cristianesimo, seguendo Gesù l’uomo non si afferma ma, anzi, si rinnega: chi ama la sua vita in questo mondo non può essere mio discepolo, dice il Signore (Cfr Gv 12,25). Non è il tutto dell’uomo che porta a Dio, ma il suo nulla: Dio è all’opera per ridurre al nulla le cose che sono, per non rendere vana la croce di Cristo (cfr 1Cor 1,28).

Il cristianesimo rifiuta tanto la sapienza della filosofia greca che si basa sulla sapienza umana di questo mondo e porta all’esaltazione dell’uomo naturale, terreno, mondano, mortale (cfr 1Cor 15,35ss.); come la ritualità ermetica e magica del mondo greco e giudaico che porta all’esaltazione dei poteri spirituali dell’umanità (Cfr Col 2,16-19).

In sintesi, dice san Paolo: “Se noi abbiamo speranza in Cristo solo in questa vita , siamo da commiserare più di tutti gli uomini” (1Cor 15,19)

Potremmo andare avanti a lungo a descrivere la differenza fra l’ermetismo pagano egualitarista, pansessualista, naturalista e globalista, e il cristianesimo. Ma penso che questo basti. Il cristianesimo è tutt’altra cosa.

Don Sandro Carbone

biblista

