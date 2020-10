STILUM COMPIE QUATTRO ANNI, E TOCCA 19 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI

Marco Tosatti

Stilum Curiae compie quattro anni; e il caso vuole che questa data coincida con il raggiungimento di quota diciannove milioni di visualizzazioni.

In realtà è accaduto qualche giorno fa; e oramai siamo a 19 milioni e quasi 300mila stats e oltre, ma il tanto lavoro, qualche giorno di malattia che ulteriormente indebolito la già scarsa lucidità e la non urgenza della notizia mi hanno fatto rimandare fino ad ora.

Quattro anni! Il bimbo cresce, e cresce bene e con cifre più o meno grandi, che vanno dalle unità alle decine e alle centinaia e alle migliaia viene letto quotidianamente quasi ovunque, come potete vedere dall’immagine qui sotto.

Naturalmente l’Italia fa la parte del leone; ma c’è una presenza ormai stabile e consolidata negli Stati Uniti, in Spagna e in generale nel mondo ispanofono.

Presenza che è cresciuta negli ultimi mesi grazie a un piccolo sforzo editoriale. Stilum Curiae ha stabilito un accordo con un traduttore di madre lingua inglese, e con un traduttore di madre lingua spagnola per avere in questi due idiomi una certa quantità di articoli ogni mese, di quelli che possano interessare il mondo cattolico in generale. Questo ha un costo, naturalmente, per cui ringraziamo anticipatamente chi vorrà di nuovo contribuire, come molti hanno fatto l’anno passato, e come alcuni fanno con particolare generosità, ad aiutare a mantenere in vita questo nostro piccolo spazio di libertà. E chi non può o non vuole, preghi per noi, perché il lavoro è tanto e l’energia dei vent’anni è lontana…

E se qualcuno ha dei dubbi sul fatto che la voce di Stilum Curiae superi le Mura, può tranquillizzarsi: ogni giorno varie decine di visualizzazioni avvengono Oltretevere. Quella sotto è l’immagine di metà giornata di ieri.

Mi sembra giusto e doveroso dire un grande Grazie! ai collaboratori, a quelli che si possono permettere un’identità e a quelli che invece la durezza dei tempi obbliga a velarsi dietro uno pseudonimo. Tutti rendono ricco questo sito, con toni e voci diverse, ciascuna preziosa nel suo specifico modulare. Grazie agli amici che magari vedendo un articolo interessante in una lingua diversa dall’italiano si prendono la briga di tradurlo, facendo un regalo al sito e a tutti noi. E grazie a tutti voi che leggete e discutete; perché anche se Stilum Curiae è nato, ed è ancora, nella sua vocazione originaria un sito di informazione, nei suoi quattro anni a poco a poco si è venuto modellando anche come un luogo di incontro e di raccolta, un luogo familiare per tutti. Grazie ancora, di cuore, e che Dio ci aiuti. Perché i tempi sono duri, e la battaglia è tutt’altro che vicina alla fine.

Categoria: Generale