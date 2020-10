OBIEZIONE ALLA RU 486. APPELLO DEI GIURISTI PER LA VITA.

I Giuristi per la Vita esprimono il proprio convinto sostegno all’invito che il Coordi- namento Nazionale Iustitia et Pax (di cui si onorano di far parte) ha rivolto ai farmacisti circa l’esercizio dell’obiezione di coscienza rispetto alla vendita di farmaci abortivi.

Si tratta di un rifiuto che attiene profondamente alla stessa vocazione di chi, per scelta professionale, ha deciso di dedicare la propria esistenza a curare e salvare la vita umana. Lo stesso padre della medicina, Ippocrate, nel suo originario giuramento faceva impe- gnare tutti coloro che si accingevano ad esercitare quella nobile professione, a non som- ministrare mai nessun farmaco letale (φάρμακον θανάσιμον), neppure se richiesto (οὐδενὶ αἰτηθεὶς), e soprattutto a non prescrivere a nessuna donna un medicinale abortivo (οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω). Era il IV secolo avanti Cristo. Da allora di secoli ne sono trascorsi ventiquattro, duemilaquattrocento anni, ma l’uomo contemporaneo, in quella de- licata materia, non pare aver dimostrando di essere più saggio. Anzi.

In piena conformità agli scopi associativi ed in attuazione delle proprie finalità sta- tutarie, i Giuristi per la Vita restano a disposizione per fornire tutta la necessaria assi- stenza legale ai farmacisti che intendessero esercitare il sacrosanto diritto all’obiezione di coscienza in tema di vendita di farmaci abortivi.