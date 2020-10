MONS. ICS: CANTALAMESSA CARDINALE? SPERO CHE NON ACCETTI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, fra i nuovi cardinali c’è anche padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia da ben 40 anni. Mons. ICS lo conosce bene, e ci ha inviato questa riflessione. Buona lettura.

Caro Tosatti,

Padre Raniero Cantalamessa, 85 anni, è uno dei 13 Cardinali che verranno creati nel Concistoro del 28novembre da Bergoglio. Padre Cantalamessa è francescano, cappuccino, fu professore di storia del cristianesimo alla Cattolica di Milano. Da ben 40anni, cioè dal 1980, è predicatore della Casa Pontificia. Lo scelse san Giovanni Paolo II, lo confermò, Benedetto XVI, lo “trasformò” Bergoglio.

Padre Cantalamessa è un esempio, su cui riflettere, di come Bergoglio possa trasformare un sant’uomo e proprio ad un sant’uomo far fare dichiarazioni sorprendenti.

Padre Cantalamessa scrisse una lode a Maria Madre di Dio, che definì “Maria, uno specchio per la chiesa”; scrisse nel ’97 una sublime summa teologica di esaltazione dello Spirito Santo commentando il Veni Creator.

Persona carismatica, affascinante, trainante.

Poi, nel 2015, con Bergoglio pontefice, nella terza predica di Avvento alla Curia Romana, auspicando un riavvicinamento tra cattolici e protestanti, ha spiegato che un ostacolo sarebbe rappresentato dalla nostra “sconsiderata” devozione alla Vergine.

Ha testualmente detto che occorreva prendere un’altra via: “Tale via passa per un sincero riconoscimento da parte di noi cattolici del fatto che spesso, specialmente negli ultimi secoli, abbiamo contribuito a rendere Maria inaccettabile ai fratelli protestanti, onorandola in modo talvolta esagerato e sconsiderato e soprattutto non collocando tale devozione dentro un quadro biblico ben chiaro che ne facesse vedere il ruolo subordinato rispetto alla Parola di Dio, allo Spirito Santo e a Gesù stesso”.

Coerentemente con le considerazioni di Bergoglio sulla Madonna (<che non è nata santa, che era discepola, ecc. >)

Conoscendo personalmente Padre Raniero, leggendo quanto riportato rimasi sorpreso, poi indignato, quindi prevalse la tristezza.

Mai avrebbe detto questo con Giovanni Paolo II o Benedetto XVI, mai.

Anche perché sono certo che pensa il contrario, cioè che non si è onorata e ascoltata abbastanza la Madonna.

Leggendo che verrà nominato Cardinale, ho faticato a mortificare i pensieri conseguenti, su di lui.

Bergoglio ha saputo trasformare un santo? Questa è la domanda che mi sto ponendo. Inutile dire quanto invito a pregare per Padre Cantalamessa, a pregare anche perché rifiuti la nomina.

mons ICS

