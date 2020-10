BIBBIA CEI. SCOPERTO UN ALTRO ERRORE DI TRADUZIONE. MAH!

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il nostro amico, l’investigatore biblico, ci ha inviato un’altra sua scoperta, un altro errore rinvenuto nella traduzione della Bibbia CEI 2008. E ci ha dato notizia della nascita di un blog dedicato a questi temi, L’Investigatore Biblico! Buona lettura.

§§§

Carissimo Dott. Tosatti,

vorrei sottoporre alla sua attenzione un altro errore della nuova traduzione biblica Cei 2008, riguardante il Vangelo di San Giovanni. A me pare che questi biblisti abbiamo fatto diversi strafalcioni nella neo traduzione; hanno riscritto un testo che risulta non solo difficile da capire, ma anche ostico da leggere e ascoltare in Chiesa.

In questo articolo nello specifico, mi riferisco ad un versetto del prologo di San Giovanni e per l’esattezza Gv 1,5. Riporto le due traduzioni:

Cei 1974: “La Luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta” ;

Cei 2008: “La Luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno vinta”.

Il commentatore della nuova traduzione scrive che il termine greco “katalambano” (il cuore della questione) sarebbe “da intendere più nel senso di sconfiggere, sopprimere, che non di accogliere”.

Se analizziamo però con acutezza il termine “katalambano”, prendendo in mano il dizionario di greco antico (che trovate anche qua www.grecoantico.com/dizionario-greco-antico.php ) notiamo una traduzione ben diversa:

καταλαμβάνω

afferrare

καταλαμβάνω

cogliere

καταλαμβάνω

impadronirsi

Il termine “katalambano” è un composto da “kata-verso, contro” e “lambano-affermare, prendere, raggiungere”. Dunque la traduzione esatta era “accogliere”!

“La Luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta”.

Il termine “vincere” in greco è un altro. Infatti i verbi usati per “vincere” sono prevalentemente: damazo, krateo, nikao, perigignomai, eknikao, ippokrateo. Nessuna traccia di “katalambano”.

Nella nuova traduzione sembra che si sia voluta nascondere la responsabilità e la libertà dell’uomo nel “non accogliere” Gesù Cristo che è la Luce. Ancora una volta la nuova traduzione da spazio allo gnosticismo. Infatti che gli uomini accolgano o non accolgano la Luce per questi biblisti non fa differenza. Sembra che la Luce faccia tutto da sola “non lasciandosi vincere”. Tutto senza la collaborazione dell’uomo, che ovviamente nella vecchia traduzione veniva identificato nelle tenebre che “non accolgono la luce”, dunque in quella parte di uomini e donne che rifiutano liberamente la Salvezza di Gesù.

E’ sempre il discorso di questa “misericordia” che sembra non esigere più la collaborazione dell’uomo.

I neo biblisti avrebbero potuto cavarsela meglio anche questa volta. Ma d’altronde come si dice: il cervello di alcuni è come il mostro di Loch Ness. Tutti ne hanno sentito parlare, ma nessuno l’ha mai visto. Saluti.

L’investigatore biblico

§§§

