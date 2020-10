UNIONI CIVILI: UNDICI DOMANDE AL PAPA DALL’ABATE FARIA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il nostro Abate Faria ha osservato in silenzio il can can creato dalla frase famosa contenuto nel docufilm Francesco. Poi, dopo lunga meditazione, ci ha inviato questo articolo, che sottoponiamo alla vostra attenzione e a quella di chi di dovere, se mai ci arriverà….

§§§

Caro Tosatti,

com’era fin troppo facile immaginare il fiume delle polemiche innescate da alcune frasi del Papa contenute nel documentario “Francesco” del regista russo Evgeny Afineevsky presentato al Festival del Cinema di Roma, non solo non accenna a diminuire ma si ingrossa di ora in ora. Il che se per un verso, ripetiamo, era ampiamente prevedibile vista l’oggettiva rilevanza della posta in gioco, d’altro canto stupisce come proprio di fronte ad una accesissima polemica che fin da subito ha visto in campo letture e interpretazioni anche aspramente contrapposte, la Santa Sede non abbia (ancora) sentito il dovere di fare chiarezza. Quando il gregge è scosso da una tempesta improvvisa – e che tale sia stato l’effetto delle frasi del Papa e del clamore suscitato solo un cieco potrebbe non accorgersene – è preciso compito dei pastori e dei loro collaboratori fare di tutto perché sia preservata la pace e la serenità delle pecore ad essi affidate. A meno che i pastori ritengano tutto sommato un problema di poco conto se il gregge, o anche solo una parte di esso, soffre nell’assistere a simili spettacoli come se non fosse già sufficiente il carico quotidiano di dolori e difficoltà; oppure – ma questo ovviamente nessuna persona sana di mente può anche lontanamente immaginarlo – che anche a fronte di un problema oggettivo del e per il gregge, i pastori valutino che il prezzo da pagare sia comunque accettabile in vista di un qualcosa da essi ritenuto più importante (e fermo restando che nel qual caso ci piacerebbe sapere cosa, esattamente).

E’ vero, più passa il tempo e più i contorni della vicenda iniziano a farsi più chiari, come peraltro è già stato appurato da più parti. Ma anche così restano molteplici dubbi e interrogativi rispetto ai quali, insistiamo, è quanto mai opportuno e doveroso che la Santa Sede faccia chiarezza. Di certo non aiuta nè il coro di quanti a vario titolo si sono affrettati, nelle ore immediatamente successive allo tsunami, a gettare acqua sul fuoco all’insegna del “tranquilli-non-è-cambiato-nulla” (a livello dottrinale, ndr), nè tanto meno la nutrita schiera di chi si è spinto oltre dicendo “ma-quella-frase-il-papa-non-l’ha-mai-detta”. L’elenco che segue non pretende certo di essere esaustivo, ma le domande in esso contenute ci sembrano coprire quantomeno gli aspetti fondamentali della questione.

Abate Faria

11 DOMANDE SULLA VICENDA DEL DOCUMENTARIO “FRANCESCO” E SUE IMPLICAZIONI

La Santa Sede conferma che la frase, riferita a persone omosessuali, “quello che dobbiamo fare è una legge di convivenza civile. In questo modo sono protetti legalmente” , contenuta nel documentario “Francesco” del regista russo Evgeny Afineevsky sia stata effettivamente pronunciata da Papa Francesco? Se sì quando, e in quale occasione?

Se è vero che: a. la frase di cui sopra sia stata in origine contenuta in un’intervista rilasciata il 31 maggio 2019 da Papa Francesco alla giornalista messicana Valentina Alazraki; b. successivamente la succitata frase sia stata rimossa dalla versione definitiva. Si chiede inoltre, qualora la risposta al punto b) sia affermativa, chi ha deciso il taglio e perchè, e se la Santa Sede era informata e d’accordo;

Se il Vaticano ha collaborato, e in caso affermativo in che misura, con quali contributi e in quali tempi, con il registaEvgeny Afineevsky per la preparazione del documentario “Francesco”;

Se la Santa Sede è a conoscenza di come e quando il regista Evgeny Afineevsky sia entrato in possesso del frammento con la frase “quello che dobbiamo fare è una legge di convivenza civile. In questo modo sono protetti legalmente” , poi confluita nel documentario “Francesco”;

Se il Pontefice e altri suoi collaboratori abbiano visionato in anteprima il documentario “Francesco”, e quando;

Se, in caso il documentario “Francesco” sia stato visionato in anteprima, il Pontefice e i suoi collaboratori non abbiano ritenuto opportuno che non uscisse nella versione in cui è stato presentato al Festival del Cinema di Roma;

Se la Santa Sede ritenga casuale che il documentario sia stato presentato nel mentre sono in corso il Sinodo tedesco e le indagini relative all’affaire Becciu;

Se il Papa fosse al corrente del fatto che Andrea Rubera – che compare nel documentario “Francesco” e con il quale Egli parlò telefonicamente a seguito di una lettera recapitatagli dallo stesso Rubera – insieme a Dario De Gregorio ha avuto 3 bambini ricorrendo alla pratica della “gestazione per altri” meglio nota come “utero in affitto”;

Se, alla luce del n. 2357 del Catechismo della Chiesa Cattolica, il Papa ritiene che i succitati Andrea Rubera e Dario De Gregorio, che il documentario in questione sembra raccontare interessati a che i loro figli abbiano un’educazione cattolica, possano assolvere a tale compito qualora vivano la loro unione anche carnalmente;

Se il Papa fosse al corrente del fatto che nel corso della trasmissione “Fuori Onda” del 31/01/2016 il succitato De Gregori disse testualmente: “la madre non esiste, la madre è un concetto antropologico, non c’è” (in riferimento ai succitati bambini, ndr), e come mai il Papa non abbia ritenuto di sottolineare ai signori Andrea Rubera e Dario De Gregori l’importanza per un bambino di crescere con un padre e una madre;

Come valuta il Papa la legge 20 maggio 2016, n.76 che regolamenta in Italia le unioni civili (cosiddetta legge Cirinnà) alla luce della visione cattolica della famiglia? La trova coerente con l’esigenza da Lui espressa nel corso dell’intervista alla giornalista Valentina Alazraki di proteggere legalmente gli omosessuali? La Chiesa italiana e/o la Santa Sede ebbe un ruolo attivo nel processo che portò all’approvazione della suddetta legge?

§§§

