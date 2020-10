IL PAPA ERETICO? MACCHÉ! LE SUE SONO CHIACCHIERE DA BAR.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, don Egizio ha mandato le righe che state per leggere come uno dei commenti a un articolo del blog. Ma le ho trovate così pertinenti, così lucide, così gustose che ho deciso di farne un post, per condividere con un maggior numero di persone la desolata arguzia di don Egizio. Buona lettura.

§§§

I miei amici anticlericali sono spiazzati, vogliono diventare chi cardinale diacono, chi prefetto di una congregazione, chi direttore dell’Osservatore Romano, chi capo della scuola di Bologna (no, quella non più, è superata, nessuno vuole nemmeno diventare priore di Bose).

Ma il papa è sovrano temporale del suo staterello: perché non fa lui una legge sulle unioni gay vigente in Vaticano? Pare che in Vaticano il problema sia sentito, ormai può diventare perpetua anche una 22enne miss Italia e nessun collega prelato la guarderebbe nemmeno. Han da temere solo campanari & sacrestani. I seminaristi invece non sono traviati, diciamo la verità, i seminari sono circoli gay.

Seriamente, qualcuno suggerisce a Bergoglio tutte le parole d’ordine, il linguaggio stesso, per essere presi in considerazione negli organismi internazionali, nel mondo che fa opinione (tutto quello che ha elencato Super Ex, e lui si è adattato: non è farina del sacco di Bergoglio, perché non ha gli strumenti, è un semplice peronista-populista di sinistra (non marxista) sudamericano, il suo mondo ideale è una grande favela meticcia dove il pueblo incarna una dottrina e verità innata.

No questa è roba di (peraltro scadenti) accademici e professori di terz’ordine (i nomi son sempre quelli di quei quattro gatti che non si fila nessuno).

In realtà i miei amici anticlericali non vorrebbero mai infilarsi in un ambiente così mediocre quale è il cerchio magico di Bergoglio. Non è che li avversino; li disprezzano, con qualche complimento alla Scalfari.

In ogni caso un papa può essere giudicato e deposto per eresia, che consiste non nell’errore, ma nella protervia di sostenere la verità di un grave errore dogmatico; il che non è, perché queste dichiarazioni tagliuzzate e non ufficiali, contraddette e modificate non configurano un “sostenere”, ma solo due chiacchiere da bar sport, che cambiano a seconda della partita o del tipo di liquore.

Confusione e fesserie lui, politicamente corretto di terz’ordine i consiglieri, eresie ancora no.

Siamo a un livello (qualitativo) più basso, l’eresia è cosa più seria e coerente.

Semplicemente sia la curia romana (nel temporale e nello spirituale), sia la Chiesa a tutti i livelli gerarchici è scesa a un livello tra il ridicolo e il trascurabile: e infatti i cinesi (che sono astuti) se la ridono del papa, firmano e fanno come sempre.

E io ho dolori sciatici che non ci vedo..

Amen

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: don egizio, matrimonio gay, omosessuali, unioni civili



Categoria: Generale