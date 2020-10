GOTTI TEDESCHI: SODOMA FORSE È STATA DISTRUTTA PER CASTITÀ…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un lettore piacentino del nostro blog ci ha voluto mandare questa breve intervista che il prof. Ettore Gotti Tedeschi ha rilasciato al quotidiano cittadino La Libertà. Ci sembra molto interessante, e per questo la condividiamo. Buona lettura.

Da parte di un lettore di Stilum Curiae .Caro dottor Tosatti le allego in pdf l’intervista con risposte sottilmente (mica tanto) ironiche al concittadino prof .Gotti Tedeschi pubblicata oggi con grande evidenza sul nostro quotidiano LIBERTA’ . Con lui son stati intervistati sacerdoti e laici , naturalmente tutti consenzienti . A parte uno ,don Pietro Cesena , parroco di Borgotrebbia , famosissimo santo sacerdote che è riuscito in qualche anno a convertire e portare a messa tutti i parrocchiani ( soprattutto i giovani) di una località degradata ,una ex favela. Ha un solo difetto per essere apprezzato qui da noi : crede in Dio con una fede operativa gigantesca . Sulle espressioni del Papa si è limitato a parlare di pastori che vendono le pecore ai lupi …

1) Le dichiarazioni del Papa la spiazzano o se l’aspettava?

E’ molto difficile prevedere le “esternazioni “ di Papa Francesco. Così come è quasi impossibile non fare un pò di confusione sui messaggi che vuole dare . Forse per questa ragione ha uno staff eccellente di “correttori” e “interpretatori “ pronti ad intervenire per spiegare quello che il Papa voleva dire . Non eravamo abituati a un Papa che avesse cosi’ tanto bisogno di essere interpretato e spiegato dai suoi collaboratori , soprattutto trattando materia di magistero , dottrina o morale di cui dovrebbe esser maestro. In realtà in questa materia PapaFrancesco aveva già dall’inizio del suo Pontificato manifestato la sua personale “sensibilità” . Rìcorderete tutti la sua chiarissima affermazione “Chi sono io per giudicare ?”. Poi ci son stati tanti attestati della sua attenzione affettuosa : dalla prima coppia che riceve in udienza , a una serie di nomine in posizioni rilevanti , persino ad una forma di formalizzazione di un ruolo di consultore vaticano pro LGBT. E’ magari più curioso il fatto che queste esternazioni coincidano con l’approvazione della Legge Scafarotto-Zan .

2) Secondo lei che effetti potranno avere queste dichiarazioni ?

Mah, a parte quelli scontati, il problema secondo me più complesso da risolvere ora sarà quello di riuscire ad adattare la dottrina tradizionale a queste dichiarazioni. Anzitutto ora ci sarà un Comandamento da modificare .Si dovrà cancellare un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio. Si dovrà spiegare che il peccato per cui Sodoma è stata distrutta era il peccato di castità. Si dovrà modificare la Genesi radicalmente . Povero Papa , chissà se aveva realizzato che per realizzare questa opera di giustizia e misericordia avrebbe dovuto cambiare la Bibbia…

3) Come ne esce la famiglia tradizionale?

Beh , Padre Spadaro dice che la famiglia ne esce rafforzata e valorizzata , così come il Sacramento del matrimonio . E chi sono io per dissentire addirittura da Padre Spadaro ? Peraltro il Sacramento del matrimonio ( e con lui altri due Sacramenti ) nonchè il valore dell’istituto della Famiglia era già stato messo pesantemente in discussione in Amoris Laetitia.

