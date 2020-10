PG: IL PAPA STA CERCANDO DI TOGLIERE OGNI CREDIBILITÀ AL PAPA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, leggete con attenzione e comprensione lo sfogo che Pezzo Grosso ci ha voluto inviare dopo aver letto il Messaggio per la Giornata di preghiera per la cura del Creato. Autentico, ve lo garantiamo (il brano del messaggio) non è una manipolazione satirica. Buona triste – lettura.

Caro Tosatti, su Stilum Curiae scrivono intellettuali, generali, avvocati, preti e prelati, firmandosi o mantenendo l’anonimato.

Tutti normalmente scrivono cose molto interessanti, intelligenti e soprattutto vere, tanto che nessun giornale le pubblicherebbe mai.

Molti dei suoi contributori manifestano preoccupazioni, se non angosce, per quello che sta succedendo da sette anni nella nostra Chiesa.

Molti si riferiscono esplicitamente a quello che dice, scrive, fa o fa fare, colui che siede sulla cattedra di Pietro oggi: Jorge Bergoglio.

A volte leggiamo considerazioni un po’ troppo critiche, che sviluppano reazioni da parte di chi sente necessario difenderlo o almeno giustificarlo.

Dicono: è il papa, perbacco, ispirato dallo Spirito Santo, gli si deve rispetto ed obbedienza!

Anche io spesso faccio di tutto per trovare cose buone in ciò che dice e faccio di tutto per convincermi che quelle sono il suo messaggio vero, che lui condisce con cose più gradite al mondo, affinché il mondo lo ascolti e gli permetta di riuscire a poco a poco a convertire tutti, tutti, di ogni cultura, razza, fede.

Poi leggo il qui sotto riportato messaggio di Francesco per la giornata di preghiera per la cura del creato.

L’intenzione di essere comprensivo, mi crolla.

L’intenzione di trovare una strategia di conversione differita nei discorsi di Francesco, cercando di convincermi che vuole dire cose che attraggano anche i più laici o appartenenti ad altre fedi religiose, per convertirli, crolla del tutto.

Fino a ieri io avevo percepito che Francesco stesse elaborando una nuova religione ambientalista ed universale, neoilluminista, naturalista, che nega il sovrannaturale. Ma leggendo il messaggio qui sotto riportato, sto cambiando la mia impressione.

Lo fa mentendo, camuffando il vero, negando la Verità.

In modo talmente evidente che mi sorprendo persino che lui possa pensare che qualcuno creda a ciò che scrive. Il magistero di Francesco si direbbe orientato a sconfessare se stesso, ad autodenigrarsi manifestando evidenti falsità, provocando avversione per la sua figura, per quello che è.

Fino ad arrivare a cercare di far perdere ogni credibilità alla figura stessa del Pontefice. Leggete:

“L’attuale pandemia ci ha portati in qualche modo a riscoprire stili di vita più semplici e sostenibili. La crisi, in un certo senso, ci ha dato la possibilità di sviluppare nuovi modi di vivere. È stato possibile constatare come la Terra riesca a recuperare se le permettiamo di riposare: l’aria è diventata più pulita, le acque più trasparenti, le specie animali sono ritornate in molti luoghi dai quali erano scomparse. La pandemia ci ha condotti a un bivio. Dobbiamo sfruttare questo momento decisivo per porre termine ad attività e finalità superflue e distruttive, e coltivare valori, legami e progetti generativi” (Francesco, Messaggio per la giornata di preghiera per la cura del creato, 1-9-2020)”.

Nel magistero di Francesco verrebbe da raccomandare: “attenzione alla cose buone ivi contenute”, non sono il magistero, traggono in inganno ed invitano a estrapolare le cose buone ignorando le altre (pessime), che sono il suo vero magistero. Ma sempre più mi convinco che, magistero a parte, voglia distruggere la credibilità della figura del Papa.

PG

