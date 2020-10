MONS. ICS: OBBEDIENZA AL PAPA? SÌ MA PRIMA C’È LA VOLONTÀ DI DIO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mons. ICS ha seguito sia la risposta che mons. Carlo Maria Viganò ha dato a Vicente Montesinos, di Adoración y Liberación che le domande poste da Pezzo Grosso all’arcivescovo. Ed è voluto intervenire , per aiutare a fare chiarezza nella questione. Buona lettura.

§§§

LA CONFUSIONE PROVOCATA SULLA OBBEDIENZA AL MAGISTERO DEL PAPA.

Caro Tosatti, mi riferisco all’intervento di Pezzo Grosso (ed ai commenti che ne son seguiti), cioè a Pezzo Grosso che chiede a mons. Viganò come si possa “obbedire” a Papa Bergoglio nelle indicazioni, errate, date nell’Enciclica Fratelli Tutti.

Ma vorrei anche riferirmi in generale al suo Magistero, da Evangelii Gaudium a Amoris Laetitia, per finire con Laudato Sì.

Io credo che il tema obbedienza o no al Magistero di Bergoglio sia un punto chiave per i cattolici, perché potrebbe confonderli, preoccuparli, angosciarli.

Quanti sono quelli che si domandano se dissentendo dalle sue indicazioni magisteriali, che suppongono adesione ed obbedienza, peccano o no?

Bene fa mons Viganò pertanto a aiutare con la sua saggia dottrina ed esperienza.

Mi permetto una brevissima, molto pratica, sintetica e “didattica” considerazione che vorrebbe tentare di integrare quelle di Mons. Viganò.

E spero di riuscire ad essere chiaro.

-Anzitutto obbedienza è sottomissione alla volontà di Dio. Chiaro?

-Gesù stesso ha vissuto l’obbedienza fino alla morte in croce. Il nostro modello è Gesù. Chiaro?

-Se ci si sente confusi da un magistero “fuorviante” è utile ricorrere al Buon Pastore, cioè colui che entra dalla porta della fedeltà alla dottrina della chiesa.

Cioè colui che non si comporta come il mercenario che fugge davanti al lupo abbandonando le pecore.

Agostino fu chiarissimo rilevando che Gesù ha specificato “buon” pastore, perché ci sono anche i “cattivi” pastori. Chiaro?

-Se il pastore non difende il “deposito della fede”, guai a lui! Se chi ha missione di vegliare sul bene spirituale, veglia sulle foreste amazzoniche, non deve turbare troppo il cattolico saggio, deve solo farlo pensare a chi mai può essere questo pastore e cosa possa volere. Chiaro?

-Ma questo cattolico saggio non deve scandalizzarsi per questo. Dio ha promesso assistenza alla sua Chiesa, ma non ha garantito la fedeltà degli uomini che la compongono. Chiaro?

-Poiché nella vita spirituale non può esserci un evoluzionismo che cambia il Vangelo di Cristo, noi dobbiamo continuare a <instaurare omnia in Christo>, come ha insegnato San Paolo. Chiaro?

-San Pietro aveva insegnato esplicitamente che dobbiamo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. E il Papa è un uomo. Chiaro?

-San Paolo nella lettera ai Galati (1,8) dice: “…vi sono alcuni che vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo, orbene, se anche noi stessi o un Angelo del cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello (di Cristo) che vi abbiamo predicato, sia anatema!”.

Attenzione! San Paolo dice: “se anche noi stessi” o “un Angelo del cielo”. Mi pare sia stato piuttosto chiaro. No?

§§§

