CALIARI: PANDEMIA E PANDEMONIO. MA ORMAI IL RE È NUDO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Gian Pietro Caliari ci regala questa sua riflessione sul pandemonio che stiamo attraversando.

§§§

Dixerunt venite faciamus nobis civitatem et turrem cuius culmen pertingat ad caelum et celebremus nomen nostrum

di Gian Pietro Caliari

Il pandemonio babelico della conclamata pandemia ha svelato il vero political game degli ultimi trent’anni, o come direbbe il bambino della celebre favola di Hans Christian Andersen che sotto “I vestiti nuovi dell’Imperatore”, in realtà: “Il Re è nudo!”.

I mirabolanti destini del globalismo progressista, ultra indulgente nelle prassi finanziare, ferocemente intransigente nell’economia reale e ultra-libertario e libertino nell’etica personale e collettiva, all’apparire di una minaccia vera o presunta, virus o chimera, casuale o voluta – solo il seguito della cronaca ce lo dirà! – ha mostrato il suo ghigno liberticida e la sua malcelata aspirazione totalitaria.

Non ci troviamo, in realtà, di fronte a uno scenario inedito ma di una medesima partitura che dal 2007 si ripropone costante con variazioni sul tema.

All’inizio, era il tempo delle politiche di austerity, ovviamente scientificamente adottate per salvare l’economia e i popoli in pericolo. Al grido di “salviamo l’economia”, costi quel che costi, i popoli ne sono usciti con le ossa rotte e con l’economia al collasso!

Uno dei massimi esponenti di quel non lontano periodo, Christine Lagarde – allora Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale e principale attuatore delle politiche d’austerity, costi quel che costi – ha impunemente ammesso, tre giorni fa in una conferenza a Francoforte, che la teoria scientifica su cui si basava quella politica era totalmente errata!

Dall’austerity la variazione sul tema fu, poi brevemente, l’ambiente al grido di “salviamo il pianeta” e delle teorie, scientifiche ovviamente, che imponevano il passaggio a una green economy, anche in questo caso, costi quel che costi!

Il salvare il pianeta, insieme ai suoi scienziati e alla sua autoproclamata profetessa Greta Thunberg, ha però ben presto lasciato la partitura a una nuova variazione sul tema: “salviamo vite umane”, ancora scientificamente costi quel che costi!

Siamo così ai nostri giorni e ci tocca in sorte di leggere sull’autorevole giornale italiano del fautori del globalismo nostrano che: “L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto è un richiamo. Non importa se scientificamente ha senso oppure no. È un segnale di attenzione per noi stessi e per la comunità” (Alberto Villani membro e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Come nel celebre episodio biblico della Torre di Babele, anche il globalismo neo-liberista voleva ergere una torre il cui culmine violasse la sacralità del cielo e ne celebrasse il suo nome e non quello di Dio (cfr. Genesi 11, 4). Appunto, come allora, non importa se scientificamente – e soprattutto eticamente – ha senso oppure no!

Le magnifiche sorti della globalizzazione che dovevano consacrare la riuscita unificazione di lingua, di costumi, di consumi e di modelli di vita imposti dal politicamente accettabile, per eterogenesi dei fini, ha svelato invece il vero “nemico del popolo”, come direbbe Henrik Ibsen.

Un nemico ben diverso da quello additato dal mainstream corrente che ancora si ostina, nonostante tutto, a indicare la sovranità dei popoli e delle nazioni come il nemico giurato del nuovo “Sol dell’Avvenire”.

L’attuale variazione del liberismo globalista è l’agenda neo-umanista di un trans-umanesimo, anti-teologico e anti-etico, che ha trovato un nuovo virus – non inaspettato ma apertamente invocato da almeno tre anni – che alla bisogna ben si presta e si manipola, sempre sulla base di uno scientificamente corretto che “ha senso oppure no”, per uno scellerato uso politico in funzione di un auto-legittimato bio-potere totalitario.

Gli ultimi trent’anni, in realtà, come è stato acutamente osservato, sono stati il tentativo di imporre un nuovo modello di governance mondiale: quello della post-democrazia. E non è certo un caso che questo modello sia stato osservato e teorizzato, mentre lo modellavano concretamente leader progressisti come Tony Blair, in Europa, Bill Clinton e Barack Obama negli Stati Uniti.

“In questo modello” – scrive il politologo britannico Colin Crounch – “mentre certamente ancora si celebrano le elezioni e i governi possono cambiare, il pubblico dibattito elettorale è strettamente controllato, da gruppi di professionisti dell’informazione; la massa dei cittadini gioca un ruolo passivo e persino apatico, rispondendo solo ai segnali che gli vengono inviati dallo spettacolo politico. Nel frattempo dietro le quinte, il gioco politico è – in realtà – diretto dal rapporto fra i governi e le élites, che in maniera sostanziale rappresentano gli interessi economici. Così la politica viene de-politicizzata, i cittadini emarginati e i governi diventano meri partner dei poteri economici e dello spettacolo mediatico” (Post-democracy, 2004, p. 4).

In questo contesto, persino i tradizionali concetti di democrazia reale – la sovranità popolare – e di democrazia formale – i rappresentanti eletti dal popolo – vengono meno. Si è così creata una separazione e un confronto insanabile fra il reale, vale a dire il popolo, e il formale, i rappresentanti, che – in realtà – non rappresentano altro che gli interessi finanziari ed economici di poteri esterni alla tradizionale dinamica democratica fra popolo e sovranità (cfr. Jacques Rancière, Demokratie und Postdemokratie, in: Rado Riha, Politik der Wahrheit, 1997).

Mutatis mutandis, ciò si è verificato – negli ultimi sette anni – anche all’interno della Chiesa dove i Pastori non sono più il riflesso del Popolo di Dio e del suo sensus fidei communis, ma i propugnatori di un’agenda politica, sociale e persino religiosa imposta da altri agenti estranei e, persino, palesemente ostili alla stessa Chiesa Cattolica.

Significativa di questo inedito ed ereticale sensus Ecclesiae nella gerarchia cattolica è la citazione scomposta e arbitraria, in Fratelli Tutti, delle Fonti Francescane che sono strumentalizzate per invitare i cattolici a “vivere un’umile e fraterna sottomissione”, pure nei confronti di coloro che non condividono la fede cristiana. Non solo, dunque, nei confronti dell’Islam – che sottomissione appunto significa in lingua araba – ma anche da dhimmi, cioè da credenti giuridicamente, socialmente e moralmente inferiori rispetto all’ideologia dominante della post-democrazia globalista.

Negli ultimi anni, dalla crisi finanziaria del 2007, i promotori della post-democrazia – quasi esclusivamente i partiti cosiddetti democratico-progressisti alleati delle élites finanziarie – si sono ammantati, non solo in Italia, di una mitologica aura di superiorità antropologica, culturale e morale – che tanto da vicino ricorda quella di gramsciana memoria – in nome di un progressismo neo-liberista e globalista.

Da una parte, al grido di “restiamo umani” si scardina ogni precondizione antropologica e morale per favorire ogni tipo di vero o presunto emarginato, escluso, perseguitato o minoranza auto-dichiarata, per affermare principi etici e presunti diritti, che non hanno alcuna base razionale e logica. Dall’altra, ci si asservisce alle élites finanziare e dei mercati, da cui i cittadini devono imparare a come votare, a come e da chi essere governati, e ora persino a come vivere.

Nel pandemonio, assolutamente reale, dell’attuale pandemia, vera o presunta che sia, il potere post-democratico ha avuto gioco facile nell’evolvervi in bio-politica e nell’attuarsi come un bio-potere.

Già, alla fine degli anni Settanta, il politologo Michel Foucault definiva la bio-politica come la gestione, l’utilizzazione e il controllo del corpo umano in una società basata non più sul concetto politico di polis – vale a dire di ideali e norme condivise e accettate – ma su quello del controllo totale esercitato dai mercati e dalla finanza.

Così, come il corpo del singolo individuo, spodestato della sua qualifica di essere umano e di cittadino, anche i processi biologici vitali (nascita, vita, sessualità, salute e malattia, morte) devono essere sottoposti a una direzione bio-politica e determinati da un bio-potere (cfr. Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978-1979, 2008).

Ancora una volta – e non stupisce – Giorgio Agamben ha evidenziato come – per eterogenesi dei fini – il dominio dei mercati e della finanza nell’intreccio perverso fra bio-politica e bio-potere abbiano appieno realizzato il concetto marxiano di dominio reale (State of Exception, 2005).

In questo Stato di eccezione, o di emergenza sine termino non solo vengono annientate tutti i presupposti e le aggregazioni naturali e sociali che preesistono allo Stato ma lo stesso bio-potere si auto-leggitima e si rende svincolato da qualsiasi norma morale e persino legale, benché sancita da quel patto – il Diritto – che regge il rapporto fra popolazione, territorio e governo.

Come, ammonirebbe Sant’Agostino: “Togli il Diritto e, allora, che cosa distingue lo Stato da una grossa banda di briganti?” (De Civitate Dei IV, 4, 1).

Ricordando la figura di San Tommaso Moro a Westminster Hall, Benedetto XVI si chiedeva: “Quali sono le esigenze che i governi possono ragionevolmente imporre ai propri cittadini, e fin dove esse possono estendersi? A quale autorità ci si può appellare per risolvere i dilemmi morali? Queste questioni ci portano direttamente ai fondamenti etici del discorso civile”. E osservava: “Se i principi morali che sostengono il processo democratico non si fondano, a loro volta, su nient’altro di più solido che sul consenso sociale, allora la fragilità del processo si mostra in tutta la sua evidenza. Qui si trova la reale sfida per la democrazia” (Discorso, Westminster Hall – City of Westminster, 17 settembre 2010).

L’esiziale crisi che sta vivendo la democrazia italiana e, al contempo, lo stato agonico-vegetativo della Chiesa Cattolica in Italia non possono che essere superati nel prendere coraggiosamente atto che il governo della Repubblica come quello della Chiesa sono ostaggi di un distinto, ma certamente convergente, ricatto di una governance di matrice post-democratica e bio-cratica

I veri attori protagonisti di tale governance hanno, di certo, trovato vaste complicità e volenterosi correi anche all’interno dell’Italia e della Chiesa Cattolica, ma sono non solo estranei ma oltremodo ostili ad entrambi.

Un serio e severo pubblico dibattito, nell’agone politico anche e con più urgenza in questi frangenti, dovrebbe appunto articolarsi alle questioni risuonate nella Westminster Hall dieci anni fa.

Fin dove possono spingersi i governi nell’esercizio di un bio-potere, che viola le stesse fondamenta etiche del discorso civile? Quale autorità può illuminare i dilemmi morali che tale stato delle cose solleva? Può il mero consenso elettorale, vero o fittizio – come nel caso italiano – bastare al processo democratico senza che sia solidamente fondato su chiari e condivisi principi morali?

All’interno della Chiesa Cattolica italiana, poi, dopo aver rilevato la sua totale irrilevanza culturale e persino religiosa di fronte alle sfide etiche poste dalla post-democrazia e dal bio-potere, sarebbe opportuno ricordare ciò che, ampiamente citando il Concilio Vaticano II, Giovanni Paolo II scriveva nel 1995: “Quando viene meno il senso di Dio, anche il senso dell’uomo viene minacciato e inquinato, come lapidariamente afferma il Concilio Vaticano II: La creatura senza il Creatore svanisce… Anzi, l’oblio di Dio priva di luce la creatura stessa. L’uomo non riesce più a percepirsi come misteriosamente altro rispetto alle diverse creature terrene; egli si considera come uno dei tanti esseri viventi, come un organismo che, tutt’al più, ha raggiunto uno stadio molto elevato di perfezione. Chiuso nel ristretto orizzonte della sua fisicità, si riduce in qualche modo a una cosa e non coglie più il carattere trascendente del suo esistere come uomo. […] Essa diventa semplicemente una cosa, che egli rivendica come sua esclusiva proprietà, totalmente dominabile e manipolabile” (Evangelium Vitae 22).

§§§

