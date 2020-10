MONS. ICS: SANTITÀ, MA NON LE SEMBRA DI AUTOCITARSI TROPPO?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mons. ICS ha trovato in rete questo grafico, di cui diamo grazie all’autore, che rappresenta in maniera chiara le citazioni (non scritturali, ma di documenti precedenti) dell’ultima enciclica, “Fratelli Tutti”. insomma, sono quasi 180 autocitazioni; Giovanni Paolo II meno di 20. Poco più di 20 Benedetto XVI. Meno delle dita di una mano Paolo VI, San Tommaso d’Aquino, Sant’Agostino, san Francesco d’Assisi…Mons. ICS si è sentito ispirato a scrivere un commento. Buona lettura.

§§§

Mons ICS a Tosatti.

Caro dottor Tosatti, basta aprire ogni giorno della settimana un quotidiano che si riferisce a Papa Bergoglio per trovare motivi di preoccupazione, di sofferenza, di sdegno.

I due quotidiani più “imposti” fecondano oggi il “pensiero” di Bergoglio in modo diverso.

-Il Corriere lo fa reinterpretare da Andrea Riccardi: “La terza via del Papa, tra liberismo e populismo”.

Da Leone XIII a Benedetto XVI, una enciclica sociale era considerata la terza via tra liberismo e marxismo, oggi marxismo è diventato populismo….Mentre marxismo sembra esser diventato proprio la terza via.

-Repubblica, più astutamente (e coerentemente con il pensiero di Scalfari) enfatizza la sempre crescente laicità del pensiero di Bergoglio. Lo spiega Cacciari, che lo vede sempre più illuminista; e il fisico Cingolani che rileva la laicità dei valori di Bergoglio.

Qui sopra riportata, invece, c’è una curiosa rilevazione delle autocitazioni (citazioni di se stesso) di Bergoglio nell’ultima Enciclica(giustamente definita da Pezzo Grosso: Spot Pubblicitario) molto più numerose di quelle dei suoi predecessori. La cosa mi ha molto incuriosito e ha provocato una riflessione.

-I dittatori citano se stessi nei loro discorsi. Lo facevano Stalin, Mao Tze Tung, Hitler.

-Ma anche gli psicopatici narcisisti e solipsisti, pieni di sé, citano se stessi.

-Gli adulatori citano il proprio mecenate o il proprio padrone o il proprio maestro.

Solo i santi Papi citano sempre e solo Dio…

Bergoglio, dicevamo, secondo l’analisi qui sotto, cita se stesso ben 180 volte, verso le 20 di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.

Mi son chiesto il perché.

Il perché, secondo me, sta in un mix delle ragioni esposte.

L’Enciclica non l’ha scritta Bergoglio, è stata scritta da suoi consiglieri, esperti, lacchè, che lo hanno continuamente citato perché sapendo che è un dittatore solipsista, hanno voluto esaltarlo, per compiacerlo, essendo servi adulatori.

Stefano Fontana sulla NBQ di oggi fa osservare che per “FratelliTutti” son state usate più di 230mila battute, quando la Rerum Novarum di Leone XIII ne necessitò solo di 71mila.

E la Rerum Novarum fu la più grande Enciclica sociale, quella che diede l’avvio alla Dottrina Sociale della Chiesa.

Per negare detta DSC gli scrivani adulatori di Bergoglio hanno necessitato di una quantità di battute tre volte superiore (ma di bla bla bla).

E’ evidente che avendo voluto ogni adulatore scrivere qualcosa per brillare agli occhi del padrone dittatore, si sono sprecate duecentomila battute oltre il necessario. Necessario, che in più è uno Spot Pubblicitario, che rischia solo di concorrere a far cadere definitivamente la civiltà cristiana.

Peraltro perché meravigliarsi di ben 180 autocitazioni?

Bergoglio sa interpretare come vuole lui San Francesco d’Assisi, ma anche Gesù Cristo, la Madonna (Madre immacolata di Dio), Dio stesso.

Sta riscrivendo la Bibbia (la Genesi), i Vangeli, i 10Comandamenti, molte preghiere liturgiche.

Ma sta anche cambiando la “Regola Aurea” (fate alla terra quel che volete fosse fatto a voi..), i due Comandamenti di Cristo (ama la terra come te stesso…); ha aggiunto la quinta virtù cardinale (la cura dell’ambiente..), ha aggiunto un quinto peccato che grida vendetta a Dio (inquinare la terra), ha inventato il settimo peccato contro lo Spirito Santo (difendere la proprietà privata), ha stabilito l’ottava opera di misericordia corporale (accogliere i migranti e condividere i propri beni con loro), ha aggiunto un undicesimo comandamento (non sporcare) e persino una nona beatitudine (beato chi concima i giardini vaticani)

Per noi inconsapevolmente ha anche aggiunto l’ottava opera di misericordia spirituale: sopportare Bergoglio, il suo delirio di onnipotenza e i suoi scherani.

Naturalmente pregando per loro e per la loro conversione alla Verità.

Mons ICS

§§§

