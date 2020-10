LA CINA, IL COVID E LA CHIMERA: UN VIDEO DEL PROF. TRITTO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, con grande piacere condividiamo – e vi raccomandiamo la visione – di un video preparato dalle Edizioni Cantagalli e che ha come protagonista il prof. Joseph Tritto, autore dello studio relativo al Covid 19, e in cui elenca tutti i dati scientifici che portano a vedere la nascita del Coronavirus nel laboratorio di Wuhan. In calce troverete una serie di collegamenti: sono gli articoli con cui Stilum Curiae si è occupato di questo problema nelle settimane passate. Buona lettura.

Il SARS-CoV-2 ha origini naturali o è una chimera ricombinante creata in laboratorio?

Che cosa identifica il SARS- CoV-2 come una virus sintetico?

Cosa è accaduto nel laboratorio di Wuhan?

È possibile sviluppare un vaccino universalmente efficace?

A queste ed altre domande risponde il Professor Joseph Tritto autore del libro “Cina Covid-19. La chimera che ha cambiato il mondo” in questo documento inedito pubblicato in esclusiva.

Disponibili sottotitoli in inglese francese portoghese e spagnolo.

Does SARS-CoV-2 have natural origins or is it a recombinant chimera created in a laboratory?

What identifies SARS-CoV-2 as a synthetic virus?

What happened in the Wuhan laboratory?

Is it possible to develop a universally effective vaccine?

These and other questions are answered by Professor Joseph Tritto, author of the book “Cina Covid-19. La chimera che ha cambiato il mondo” (China Covid-19. The Chimera that Changed the World) in this unreleased document that we publish exclusively.

Subtitles are available in English, French, Spanish and Portuguese.

Filmed and edited by lemproduction.com

