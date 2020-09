OM: LA ESCANDALOSA Y RIDÍCULA ENTREVISTA AL CARDENAL MARADIAGA

Marco Tosatti

Estimados Stilumcuriales, nuestro Observador Marciano quedó impactado, atónito y escandalizado por la entrevista que el cardenal Maradiaga concedió al diario Reppublica. A todo lo que dice, muy bien, Observador Marciano, me gustaría añadir sólo una cosa propia. Ya en 2013 el papa Bergoglio decidió -con un Motu Proprio- hacer lo que se está hablando hoy: es decir, sustraer la Sección Económica a la Secretaría de Estado. En ese entonces quiso dársela a la Secretaría para la Economía, dirigida por el cardenal Pell. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué traicionó continuamente al cardenal Pell? Eso es lo que nos gustaría saber. Pell era ciertamente competente y honesto. ¿Estamos seguros de que es la mejor idea poner todo en manos de la APSA, dirigida por monseñor Galantino con monseñor Zanchetta como asesor, criticado no sólo por sus efusiones hacia los seminaristas, sino por cuestiones de inestabilidad financiera en su diócesis, antes de su huida al Vaticano, y procesado en Argentina? ¿No es que nos encontraremos en algún momento futuro teniendo que escribir: una nueva decepción para el Pontífice? Que tengan una buena lectura.

§§§

Estimado Tosatti, permítame un comentario después de la lectura de la sorprendente, escandalosa e incluso ridícula entrevista del cardenal Oscar Maradiaga en la edición de hoy de Repubblica, en la página 11.

Dice Maradiaga que el Papa está de los “pequeños tesoros” en el Vaticano y “quería desde hace años reformar las finanzas” (? – se ve bien que la quería…).

A la pregunta si es verdad que el Papa está aislado responde que “no es absolutamente así, porque dirige la Iglesia en forma colegial, consultando y después decidiendo (¿Es un chiste?).

A la pregunta si las decisiones de Bergoglio son dictadas por su humor, responde que “Francisco tiene mucha paciencia y misericordia, jamás actúa por instinto… sino después de un discernimiento” (¡Increíble!).

A la pregunta sobre lo que piensa sobre la llegada de Pompeo al Vaticano, responde que “…busca la reelección de Trump… pero no hace al interés de los estadounidenses”…

Después agrega, escandalosamente, que “hay una red anti-Francisco. Los dos hombres que forman esta red son Steve Bannon y Carlo Maria Viganò. Quieren que todo quede como ha sido siempre, una rigidez que no hace bien a la Iglesia”. (¡Ah, no! Estimado Oscar, esto no debía decirlo…).

Concluye explicando -refiriéndose a la (presunta) historia financiera de Becciu- que en la ONU el Papa ha pedido incluso abolir los paraísos fiscales (¿Es un chiste? ¡El único paraíso fiscal operante lo controla él!).

Para explicar por qué encuentro escandalosa esta entrevista, quiero decirles dos o tres cosas sobre Maradiaga, primado de Honduras, arzobispo de Tegucigalpa y coodinador del Consejo de Cardenales desde el 2013, nombrado por Bergoglio.

Oscar Maradiaga es sin duda el cardenal bergogliano más controvertido.

Sus “títulos bienmerecidos” comienzan con las acusaciones de haber apoyado el golpe militar del 2009, con la excusa de evitar la guerra civil.

Prosiguen con las acusaciones de haber estado involucrado en más escándalos financieros en el 2012.

Continúan ininterrumpidamente gracias a la denuncia de más escándalos provocados por él, narrados por la esposa del ex embajador hondureño en la Santa Sede: “Dinero, negocios, inversiones…(también inmobiliarios en Londres)”.

No sólo la señora embajadora lo acusa de haber cubierto con su brazo derecho a monseñor Pineda por comportamientos obscenos y abusos contra seminaristas (posteriormente Bergoglio despidió a Pineda).

En el 2017 estuvo en el centro de otro escándalo financiero cuando salió a la luz que, aunque predicando la pobreza y la lucha contra las desigualdades, percibía 35.000 euros al mes (500.000 euros al año) de la Universidad de Honduras. En ese entonces L’Espresso escribió que el Papa quería saber la verdad y habló de “traidores y aprovechadores en la Iglesia”.

Tanto que se pensó que Maradiaga estaba terminado… ¡Pero qué!

Este personaje cubierto y protegido por el Papa anduvo por todos los diarios en el 2018 denunciando el comportamiento anti-Bergoglio de monseñor Viganò por el caso McCarrick.

En junio del 2019 nuestro amigo Tosatti, en un artículo publicado en La Nuova Bussola Quotidiana, contó que, en el aeropuerto de Tegucigalpa, Maradiaga corrió el riesgo de ser linchado por parte de una población cansada de su malos negocios.

Sin embargo, este personaje sigue teniendo todas sus tareas, su dinero, su poder, pero pontifica en el diario Repubblica sobre lo que es bueno y lo que es malo, sobre quién es bueno y quién es malo, incluso explicando lo que es bueno para los estadounidenses, lamiendo los calcetines de Bergoglio de una manera repugnante y diciéndonos que el mismo Bergoglio en la ONU ha pedido cerrar los paraísos fiscales.

Pero la ONU misma pidió cerrarlos también en las estructuras financieras de la Santa Sede, después del atentado contra las Torres Gemelas en el 2001. ¿Se hizo esto?

Señores amigos de Stilum Curiae, espero que no por ustedes terrestres, pero si el papa Bergoglio pontificase también durante otros 10 años, en el 2030 leeríamos también en Repubblica: “Papa Bergoglio, no se detenga, no deje de hacer las reformas, aunque se vea obstaculizado por todos los traidores y aprovechadores”. Y siempre en el 2030 Maradiaga, con 87 años, nos dirá que ustedes no merecían a este Papa paciente y misericordioso…”.

Y nuestro Rafael Brotero estará obligado a escribir por los próximos diez años: “Pobre Santo Padre, lo han fastidiado también esta vez…”.

§§§

