FARIA: LA “CHIESA DEL CONCILIO” NON HA RISOLTO I PROBLEMI, ANZI…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, l’Abate Faria è tornato a scriverci; e ha qualche cosa di interessante da dire sulla situazione della Chiesa attuale, e del Vaticano II, e della liturgia e della messa…Buona lettura.

Ho notato che il mio precedente articolo ha destato interesse, visto che il tema dell’abbandono della fede è un tema vero e importante. Se ne occupa anche Franco Garelli nel suo ultimo libro “Gente di poca fede. Il sentimento religioso nell’Italia incerta di Dio”, pubblicato dalla casa editrice Il Mulino. Nella presentazione del libro viene detto: “La perdita di centralità della chiesa cattolica nelle vite di tutti i giorni convive di fatto con una nuova religiosità al plurale: una fede impersonata da credenti sempre più deboli o «soli» dinanzi alle questioni dell’esistenza, che per la prima volta si confrontano con spiritualità diverse, giunte a noi attraverso la rete o le migrazioni. Basato su una recente grande indagine nazionale, il volume restituisce l’immagine di un Paese incerto su Dio ma ricco di sentimenti religiosi, disorientato e ondivago nelle sue valutazioni etiche e morali”. Ora, quella Chiesa che ha dato l’anima alla nostra nazione è in evidente affanno, per essere gentili. Ci hanno detto che con i cambiamenti degli ultimi decenni sarebbe venuta una nuova primavera ma in realtà così non è. Lo stesso Paolo VI aveva già detto: “col il Vaticano II ci aspettavamo la primavera e invece è venuto l’inverno”.

Ma oramai la spaccatura è troppo profonda, troppe le vocazioni coltivate nel nome della “Chiesa del Concilio”, una idea della Chiesa portata avanti da decenni e che palesemente contrasta con la sua stessa eredità. Sarebbe sbagliato rifugiarsi nel passato e pensare che non ci fosse nulla da cambiare, anche nella liturgia. Certamente cambiamenti erano necessari così come è sempre stato durante la lunga storia della Chiesa cattolica. Ma i cambiamenti dovevano essere graduali e non delle vere e proprie rivoluzioni. Possiamo entrare in una chiesa qualunque e osservare a cosa si è ridotta la liturgia.

Se l’obiettivo di tanti vescovi e preti è ancora quello di fare la guerra alla forma straordinaria si può capire che il desiderio di Benedetto XVI e di altri prelati di buona volontà non potrà mai realizzarsi, in quanto la forma straordinaria rappresenta un’idea di dignità e sacralità della liturgia che viene vista da un ampio settore della Chiesa come il nemico da abbattere. Finché avremo questi preti, questi vescovi non ci sarà nulla di buono da sperare.

Eppure sembra che “la Chiesa del Concilio” non abbia risolto i problemi, anzi essi si sono decisamente aggravati. Eppure a chi comanda questo sembra non interessare, continuano nella cura che peggiora la malattia. Buon per loro: forse si renderanno conto di quello che stanno facendo quando si ritroveranno completamente soli, e questo tempo non sembra essere troppo lontano.

Abate Faria

