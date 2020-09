OM: LA SCANDALOSA RIDICOLA INTERVISTA DEL CARD. MARADIAGA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il nostro Osservatore Marziano è rimasto colpito, sbalordito e scandalizzato dall’intervista che il card. Maradiaga ha concesso a Repubblica. A tutto quello che dice, benissimo, Osservatore Marziano, vorrei aggiungere di mio solo una cosa. Già nel 2013 papa Bergoglio decise – con un Motu Proprio – di fare quello di cui si parla oggi: e cioè sottrarre la Sezione Economica alla Segreteria di Stato. Allora la voleva dare alla Segreteria perl’Economica, guidata da Pell. Perché non lo fece? Perché tradì continuamente il card. Pell? Questo vorremmo sapere. Pell era sicuramente competente, e onesto. Siamo sicuri che mettere tutto nelle mani dell’APSA, guidata da mons. Galantino con assessore mons. Zanchetta, criticato oltre che per le sue effusioni verso i seminaristi per questioni di dissesto finanziario della sua diocesi, prima della fuga in Vaticano, e sotto processo in Argentina, sia l’idea migliore? Non è che ci troveremo di qui a qualche tempo a dover scrivere: una nuova delusione per il Pontefice? Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, mi conceda un commento dopo la lettura della sorprendente, scandalosa, ma persino ridicola, intervista del card. Oscar Maradiaga su Repubblica di oggi, a pag 11.

Dice Maradiaga che il papa è stanco di “tesoretti” in Vaticano “ e voleva da anni la riforma delle finanze “. (? – si vede bene che la voleva…)

Alla domanda se è vero che il papa è isolato risponde che “non è assolutamente così, perché guida la chiesa in modo collegiale confrontandosi e poi decidendo. (Scherza?)

Alla domanda se le scelte di Bergoglio siano dettate dal suo umore, risponde che “Francesco ha grande pazienza e misericordia, non agisce mai d’istinto…ma dopo discernimento”. (Incredibile!)

Alla domanda su ciò che pensa sulla venuta di Pompeo in Vaticano, risponde che “…cerca la rielezione di Trump…ma non fa l’interesse degli americani..”.

Poi aggiunge, scandalosamente, che “c’è una rete anti-Francesco. I due uomini che fanno questa rete sono Steve Bannon e Carlo Maria Viganò. Vogliono che tutto resti come è sempre stato, una rigidità che non fa bene alla chiesa”. (Ah no! Caro Oscar, questo non doveva dirlo…)

Conclude, riferendosi alla (presunta) storia finanziaria di Becciu, spiegando che il papa all’ONU ha persino chiesto di abolire i -Paradisi Fiscali-. (Scherza? L’unico paradiso fiscale operante lo controlla lui!)

Per spiegare perché ho trovato scandalosa questa intervista, voglio dirvi due o tre cose su Maradiaga, primate dell’Honduras, Arcivescovo di Tegucigalpa, coodinatore del consiglio dei cardinali dal 2013 a nomina di Bergoglio.

Oscar Maradiaga è senza dubbio il cardinale bergogliano più controverso.

I suoi “titoli di benemerenza” cominciano con le accuse di aver supportato il golpe militare del 2009 con la scusa di evitare la guerra civile.

Proseguono con le accuse di esser stato coinvolto in più scandali finanziari nel 2012.

Continuano ininterrottamente grazie alla denuncia di più scandali da lui provocati narrata dalla moglie dell’ex Ambasciatore Honduregno presso la santa sede: “Soldi, affari, investimenti…(anche immobiliari a Londra)”.

Non solo la signora ambasciatrice lo accusa di aver coperto il suo braccio destro vescovo Pineda per comportamento osceno e abusi sui seminaristi (Bergoglio dimise Pineda successivamente).

Nel 2017 fu al centro di un altro scandalo finanziario quando emerse che, pur predicando la povertà e lotta alle diseguaglianze, percepiva 35mila euro al mese (500mila all’anno) dallUniversità dell’Honduras. L’Espresso allora scrisse che il Papa voleva la verità e parlò di “ traditori e profittatori nella chiesa”.

Tanto che si pensò che Maradiaga fosse finito… Macché!

Questo personaggio coperto e protetto dal papa andò su tutti i giornali nel 2018 denunciando il comportamento anti-Bergoglio di mons. Viganò per il caso McCarrick.

Nel giugno 2019 il nostro Tosatti in un articolo sulla NBQ, raccontò che Maradiaga all’aeroporto di Tegucigalpa rischiò il linciaggio da parte di popolazione stanca dei suoi male affari.

Eppure costui continua, avendo tutti i suoi incarichi, i suoi soldi, il suo potere, ma pontifica su Repubblica su cosa è bene e male, su chi è buono e cattivo, spiegando persino cosa è bene per gli americani, leccando in modo disgustoso i calzini di Bergoglio e dicendoci che lo stesso Bergoglio all’ONU ha chiesto di chiudere i paradisi fiscali.

Ma l’ONU stesso chiese di chiuderli anche alle strutture finanziare della Santa Sede, dopo l’attentato alla due torri nel 2001. E’ stato fatto?

Signori, amici di Stilum Curiae, io spero di no per voi terrestri, ma se papa Bergoglio pontificasse ancora per altri 10 anni,nel 2030 su Repubblica leggeremmo ancora che: “Papa Bergoglio, non si ferma, non arretra nel fare le riforme, anche se viene ostacolato da tutti i traditori e profittatori”. E sempre nel 2030 Maradiaga, 87enne, ci dirà che voi questo papa paziente e misericordioso, non ve lo meritavate…”.

Ed il nostro Rafael Brotero sarà costretto a scrivere per i prossimi 10 anni “Povero Santo Padre lo hanno fregato anche sta volta…”.

§§§

