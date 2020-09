UTERO IN AFFITTO: “È IL MASSIMO DELLO SCHIAVISMO MODERNO”.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, come sapete – o forse no – Fratelli d’Italia ha proposto un disegno di legge in base al quale l’euro in affitto dovrebbe essere giudicato reato universale; così che chi vi fa ricorso, anche fuori dei confini italiani (dove è già un reato) possa essere perseguito, in modo da bloccare questo fenomeno tremendo e vergognoso delle donne comprate per fabbricare bambini che poi vengono consegnati al committente. Beatrice Silenzi, della Fabbrica della Comunicazione, ha intervistato Enrica Perucchietti; vi consigliamo di vedere il video, da cui abbiamo colto qualche frase e qualche concetto. Buona visione.

C’è un disegno di legge che vuole proporre maternità surrogata come reato universale. Molti genitori committenti vanno all’estero, tornano con i bambini e poi la giurisprudenza cerca di tutelare i bambini, che sono “fabbricati e acquistati” e si trovano sempre delle scappatoie.

Fanno ricorso alla surrogata nonostante sia proibita nel nostro paese.

Mi rammarica che queste proposte siano portate avanti solo dalla destra e non dalla sinistra o in maniera bipartisan, dovrebbe essere una tematica a livello etico e morale che dovrebbe toccare ciascuno di noi.

C’è una morale ipocrita e buonista come se esistesse un diritto a priori di aver figli. E sono numerosi i casi in cui le donne preferiscono fare ricorso a questo per non rovinare il proprio corpo, perché sono attrici, modelle, manager.

È passata l’idea che esista un diritto ad avere figli e che possa passare per maternità surrogata come se fosse un atto di amore; c’è l’idea di una mistica sacrificale come se ci fossero donne che regalano il proprio corpo.

La realtà è diversa: sono pochissimi i casi, in genere nel nucleo familiare, in cui una donna, sorella, cugina si presta. Nella stragrande maggioranza si tratta di donne disperate che hanno bisogno di soldi, talvolta anche spinte da mariti genitori o altro a fare da incubatrice e fare in modo di sfornare bambini che si fanno fabbricare, e poi si vendono agli acquirenti.

È il massimo dello schiavismo moderno

In Oriente c’è una vera e propria forma di schiavismo con fabbriche in cui donne passano la gravidanza come fabbriche fordiane dove ci sono casi di maternità seriale, la donna equiparata a un forno.

Sono stata male per settimane. Quando fai ricerca in modo serio su questa tematica ti fa accapponare la pelle. Una cosa sono i film un’altra la realtà, completamente diversa. Spero che questa proposta di legge possa andare avanti, e essere discussa.

Siamo vittime del pensiero unico monolitico, e ostaggio delle minoranze.

Ma battaglia che anche se fosse persa merita di essere combattuta

Dall’Ucraina all’India…In India erano nate come funghi fabbriche fordiane dove le donne diventavano madri gestanti. Gravidanze seriali, quattro, cinque gravidanze una dietro l’altra.

Ogni volta parto cesareo, aborti selettivi, se dovessero nascere diversi embrioni, anche se la donna fosse contraria.

E poi c’è il fenomeno del legame fisico, psicologico fra madre, bambino e padre. Questa barbarie non la usiamo neanche con gli animali. Dobbiamo aspettare che sia svezzato, per prendere un cucciolo.

Questa delicatezza non la riserviamo ai cuccioli di uomo.

