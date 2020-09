HONG KONG: LA REPRESSIONE ARRIVA AI PASTICCINI DEL CARD. ZEN

Marco Tosatti

Sarà probabilmente prorogato di due anni, senza sostanziali cambiamenti, l’accordo segreto fra Vaticano e Cina, che secondo i suoi critici sta aiutando la peggior dittatura del mondo a restringere ulteriormente il campo delle libertà religiose. Il Pontefice regnante avrebbe dato il suo assenso al prolungamento dell’accordo, il cui testo è -inspiegabilmente – segreto, e che dovrebbe vertere soprattutto sulle modalità di nomina dei nuovi vescovi. Modalità che aprono a una sostanziale influenza e intereferenza del Partito Comunista Cinese, tramite l’Associazione Patriottica. Come scrive AsiaNews, “Da quando è stato firmato l’Accordo sino-vaticano, la situazione della Chiesa in Cina si è deteriorata e lo spazio di sopravvivenza della Chiesa si è ristretto”: è il giudizio di p. Francis Hu, sacerdote della Cina centrale, che si definisce un prete del “basso clero” lavorando in una delle zone più povere del Paese. P. Francis, che appartiene alla Chiesa ufficiale, critica anche “i cosiddetti esperti della Chiesa in Cina” che “saltano di gioia” per l’accordo, ma non conoscono “la vita reale della Chiesa”. Il sacerdote accusa anche “alcuni vescovi e sacerdoti” cinesi (anonimi) che arrivano a conclusioni positive senza permettere “ai loro fratelli e sorelle di esprimere i loro veri pensieri in profondità”. L’amara conclusione è che se da una parte è sperabile un rapporto fra Pechino e il Vaticano, non lo si può fare “con il sacrificio della comunità ecclesiale e dei cristiani”. Il tutto si ridurrebbe solo a una mossa politica, “senza alcuna rilevanza per i cattolici cinesi”.

Uno dei critici più espliciti dell’accordo come sappiamo è il cardinale Joseph Zen, già arcivescovo di Hong Kong. E proprio nei suoi confronti le autorità cinesi hanno compiuto passi di evidente inimicizia.

Nel 2010, il cardinale Joseph Ze, vescovo emerito di Hong Kong, ha iniziato a portare ogni anno pasticcini a forma di mezzaluna ai prigionieri della regione, per celebrare il Festival di metà autunno. Questo gesto non può essere ripetuto quest’anno perché questa azione del prelato salesiano è considerata dalle autorità cinesi una “arma politica”.

Pur criticando l’accordo tra Vaticano e Pechino, il cardinale Zen ha avuto l’appoggio di papa Francesco in questa iniziativa penitenziaria nel 2013. Un anno fa, secondo Asia News, ha fatto il gesto in mezzo a manifestazioni che chiedevano la democrazia nel Paese comunista. Questa volta il divieto si inserisce nel contesto dell’adozione della nuova legge sulla sicurezza che riduce le libertà nella regione amministrativa speciale.

Citiamo AsiaNews: “Dal 2010 il card. Zen ha iniziato la tradizione di portare i dolci della luna ai carcerati delle prigioni di Hong Kong. Il porporato è un visitatore assiduo dei prigionieri. Lo stesso card. Zen racconta che la tradizione delle donazioni di dolci è divenuta così forte che vicino alla festa qualche recluso domanda: “Eminenza, niente dolci della luna quest’anno?”. E alcuni di loro commentano: “Almeno vi è qualche persona che si ricorda ancora di noi e si prende cura di noi durante queste feste”. Nel 2013, la campagna per i dolci ai prigionieri aveva avuto come sponsor anche papa Francesco.

Quest’anno – ha confidato il card. Zen nel suo blog – la festa di Mezzo autunno sarà “un po’ più fredda” a causa del blocco delle donazioni.

Già negli ultimi giorni di agosto, il porporato aveva lanciato una campagna per raccogliere fondi da utilizzare per acquistare i dolci della luna per i prigionieri. I dolci sarebbero stati distribuiti entro il primo ottobre, giorno centrale della festa.

Una settimana dopo, a fine agosto, il cardinale ha diffuso un avviso in cui diceva che la campagna per la donazione dei dolci della luna ai prigionieri era cancellata “a causa di certe circostanze”. Il porporato avvertiva che i dolci già acquistati sarebbero stati donati ad altre organizzazioni caritative. Chi voleva, poteva anche ritirare la sua donazione.

Le “circostanze” che hanno portato alla soppressione della donazione sono state spiegate sui social. In esse si afferma che “le autorità carcerarie [il Dipartimento dei servizi di correzione di Hong Kong] ha rigettato la richiesta perché classificano la donazione come un’attività politica”.

Queste mezzelune, che sono pasticcini ripieni di pasta di loto e tuorlo d’uovo e sono un segno di amicizia e di abbondanza, vengono scambiate in questa celebrazione autunnale. Un festival che si tiene il 1° ottobre. Le donazioni per questa campagna saranno ridistribuite ad altre iniziative di solidarietà. Il Dipartimento dei servizi penitenziari di Hong Kong ha rifiutato tutte le donazioni.

§§§

