LETTERA APERTA A MONS. VIGANÒ DI ADORACIÓN Y LIBERACIÓN

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, con piacere pubblichiamo questa lettera aperta che Vicente Montesinos, direttore del sito Adoración y Liberación rivolge all’arcivescovo Carlo Maria Viganò. Buona lettura.

LETTERA DI VICENTE MONTESINOS

DIRETTORE DI “ADORACIÓN Y LIBERACIÓN”

AL MONSIGNOR CARLO MARÍA VIGANÒ

Eccellenza:

Prima di tutto, permettetemi di salutarvi con molto affetto e di trasmettervi l’enorme quantità di preghiere che le decine di migliaia di anime che già fanno parte, grazie a Dio, dell’apostolato di “Adoración y Liberación” in tutti gli angoli del pianeta, svolgono ogni giorno per te, per la tua missione e per il tuo lavoro trascendentale nel momento in cui vivono la Chiesa e il mondo.

Qualche giorno fa ho chiesto al nostro comune amico e fratello Marco Tosatti, in un’intervista che mi ha gentilmente concesso, se in qualche modo non ti stai comportando moralmente come il Papa di cui la Chiesa ha bisogno oggi.

La mia convinzione personale è sì, e mi perdonerai per l’audacia di esprimerti questa idea. La barca di Pietro è alla deriva senza timone, con un Papa emerito in un certo senso prigioniero della gerarchia di Bergoglio, e con un falso Papa che occupa la cattedra di Pietro. E naviga senza timone perché, purtroppo, la gerarchia ha dimenticato che chi dovrebbe guidare la barca è Cristo, e che lei è, o dovrebbe essere, un fedele testimone. E non il mondo, nel peggior senso della parola, a cui ha dato il suo potere e la sua direzione.

Eccellenza: In Adorazione e Liberazione abbiamo da tempo stabilito il coordinamento dei Rimanente Fedeli Cattolici nel mondo come una missione fondamentale. Quel Rimanente che, sì o sì, assicurerà che Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo, del tempo e della storia, trovi la fede sulla terra quando tornerà.

Non soccomberemo mai alla menzogna del mondo, diffusa oggi da Jorge Mario Bergoglio, la gerarchia ecclesiale, la maggior parte dell’episcopato e la stragrande maggioranza delle persone consacrate, che vogliono farci credere che non siamo cattolici perché “non obbediamo al Papa” .

Ci collocano anche come scismatici, eretici, ribelli e, in definitiva, in tutta quella serie di qualificazioni che stanno servendo così bene questi predatori della fede da aver ingannato milioni di anime e condurle irrimediabilmente all’inferno.

Sappiamo bene, caro monsignor Viganó, che sono gli scismatici. La stragrande maggioranza degli eretici occupa templi, conferenze episcopali e curia. E questo, ovviamente, se qualcuno deve andarsene, sono loro, non noi. Perché noi, Eccellenza, siamo dove siamo sempre stati, e non ci siamo mossi: siamo con la Sacra Scrittura, la Buona Dottrina, la Santa Tradizione e il Magistero dei duemila anni. E quei quattro pilastri fondamentali, mano nella mano con Cristo e la Beata Vergine Maria, riflettono cosa significa essere cattolici. E non chi detiene un presunto pontificato, che ovviamente si pone come il principale nemico dell’istituzione stessa che deve condurre e dirigere verso Dio.

Il cattolico deve stare con il Papa … sì … ma finché il Papa è con Cristo.

Perché, Eccellenza … San Paolo non ci ricorda molto bene che “se anche noi, o un angelo dal cielo, vi proclamiamo un vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema”? (Gal 1, 8-11) Non sta forse Bergoglio, con la sua gerarchia, e tutto il successivo episcopato, predicando un Vangelo che non ha niente a che fare con quello di Cristo?

Ancora una volta mi vengono in mente le parole di sant’Atanasio: “Loro avranno i templi, ma noi abbiamo la fede”. Ed è qui che rimaniamo forti e saldi nella fede in Cristo: la verità è una, la verità è senza tempo, la verità è Cristo. E non c’è nessun presunto Papa o corte angelica, né in terra né in cielo, che possa cambiare una singola virgola della Legge.

È così ovvio quello che dico, Eccellenza, che a volte mi sembra di predicare nel deserto, quando tanti cattolici, ascoltandoci, ci etichettano come stolti, solo per aver denunciato la continua apostasia dell’attuale Vaticano.

Ed è per questo, Eccellenza, che la tua voce, il tuo lavoro, il tuo coraggio e il tuo sacrificio agiscono come riferimento vero e costante di conferma nella fede per tutti noi che, con dolore, vedendo la situazione nella nostra Chiesa, ma con la determinazione e l’impegno a continuare a combattere, per lei e per Nostro Signore Gesù Cristo, fino alla morte se necessario, non ci arrenderemo nello sforzo di continuare a lavorare umilmente nella vigna del Signore con due soli obiettivi: la Gloria di Dio e la salvezza delle anime.

Con tutto e con esso; è evidente che i mali che affliggono la nostra amata Madre Chiesa non sono nati con Jorge Mario Bergoglio. Lui non è apparso come un fungo spontaneo nel campo. I mali che ci minacciano sono il risultato di un lungo, profondo, meditato e orchestrato piano di infiltrazione nella Chiesa dell’ideologia marxista e della massoneria, che oggi occupa la maggior parte degli uffici ecclesiastici, con il prezioso aiuto di tutto il clero modernista, guidato dagli stessi gesuiti. Alcuni progetti che ottengono un grande trionfo al Concilio Vaticano II e che ottengono la loro “vittoria finale” ponendo uno di loro sulla cattedra di Pietro.

Ma quella vittoria apparentemente finale è così debole! … Pensano di aver già vinto la battaglia, pensano che la Chiesa sia già parte del “Deep State” e che sia già la “Deep Church” che tutti questi fanatici sognavano quando progettavano di infiltrarsi nell’unica Istituzione che fungeva da contrappeso ai valori mondani: la Chiesa cattolica.

Ma hanno torto. La Chiesa cattolica è stata fondata da Cristo e nessuno può deridere Dio.

Grandi tribolazioni ci aspettano, sì, e siamo preparati per loro per amore del Signore. Ma la vittoria finale spetta a Cristo Re dell’Universo, che ha già salvato tutti coloro che accettano con devozione filiale quella santa redenzione e la fanno operare in loro, vivendo da cattolici. L’esatto opposto di ciò che questa gerarchia apostata sta facendo dolorosamente. E non un solo capello della nostra testa si muove senza che Dio lo sappia, e nel suo infinito e provvidenziale piano di salvezza per gli uomini era scritto così. E anche la sua promessa: “Non praevalebunt …”.

Pertanto, caro Arcivescovo, questa umile lettera può servire a trasmettervi tutto il nostro incoraggiamento, tutto il nostro slancio e tutte le nostre preghiere, nella provvidenziale missione che il nostro Signore Gesù Cristo, senza alcun dubbio, vi ha affidato. Dalle loro opere li conoscerai …

E possa anche servire perché, dalla nostra posizione di suoi figli spirituali, possiamo, con gratitudine, chiedere la sua conferma nella nostra fede: nella fede della nostra Santa Madre Chiesa che ci vantiamo di professare. E permettici di chiederti:

Agiamo obbedienti a Dio quando diciamo che i dettami di Bergoglio non possono essere seguiti senza tradire Cristo stesso?

Agiamo obbedienti a Dio quando diciamo che quelli di noi che affermano umilmente di far parte di quel Fedele Rimanente Cattolico sono chiamati ad essere la vera Chiesa di Nostro Signore, Santo, Cattolico e Apostolico, destinati a Cristo per trovare la fede sulla terra quando tornerà?

Agiamo, in breve, Eccellenza, obbedienti a Dio, quando siamo disposti ad accettare tutte le persecuzioni, tribolazioni e sofferenze, piuttosto che rinunciare alla Verità senza tempo che è Cristo, e le Sacre Scritture, la sana Dottrina, la Santa Tradizione e la Insegnamento bimillenario?

Eccellenza: come figli della Chiesa, e come pecore che cercano di pascolare nei verdi campi del Signore, noi cerchiamo la voce del nostro pastore, affinché dalla successione apostolica che incarnate ci confermi nella fede.

Stiamo facendo del bene, Eccellenza, riconoscendo in te la voce fedele dell’Apostolo che evangelizza a tempo e fuori tempo e che, in perfetta e diretta successione apostolica, continua a sostenere la fede di questi tuoi figli che si sottomettono alla tua guida spirituale, in unione con la sedia di Pietro?

Pensiamo che non possa essere altrimenti, e in nessun caso dobbiamo prestare attenzione alle false parole di chi attualmente la occupa.

Dio ti benedica, ora e sempre, Eccellenza; e permettici di offrirti il nostro sostegno, e preghiere.

A Valencia (Spagna) il 15 settembre 2020.

Festa della Beata Vergine Addolorata.

Vicente Montesinos

Direttore di “Adoración y Liberación”

