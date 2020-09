LA CRUNA DELL’AGO. GOTTI PARLA DI ETICA, RELIGIONE, ECONOMIA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, è con grande piacere che diamo notizia dell’uscita di un libro che vede come protagonisti due amici del nostro sito, il prof. Ettore Gotti Tedeschi e il Maestro Aurelio Porfiri. Si tratta di un dialogo: su etica, economia e cristianesimo. Il suo titolo è LA CRUNA DELL’AGO. Il libro è reperibile a questo collegamento, ed è edito da Chorabooks, di Hong Kong.

Mai come oggi si è sentita la necessità di uno sguardo cristiano sui temi etici ed economici, vista anche l’attenzione che la Chiesa sta ponendo in questi ultimi anni su questi argomenti. Ecco lo scopo di questo libro di Ettore Gotti Tedeschi e Aurelio Porfiri, un libro che cerca di avere uno sguardo onesto, anche critico, sul rapporto fra etica, economia e Cristianesimo. un libro in cui i temi economici si intrecciano con le recenti evoluzioni nella società e nella Chiesa e in cui due prospettive così diverse come quelle degli autori intrecciano un dialogo fitto e incalzante su tante questioni controverse, come quella della ricchezza della Chiesa o del ruolo di USA e Cina nello scacchiere mondiale.

Il Prof. Stefano Fontana dice nella sua prefazione: “L’ordine realistico del creato riguarda anche la società umana e non solo la natura materialmente intesa, nonostante un ecologismo ideologico ampiamente penetrato anche in casa cattolica ci dica diversamente”. Padre Robert Sirico dell’Acton Institute commenta nella sua introduzione a questo libro: “La Cruna dell’Ago: Dialoghi su etica, economia e cristianesimo di Ettore Gotti Tedeschi e Aurelio Porfiri è, senza alcun dubbio, un vero e proprio catechismo. Lo è non solo nella metodologia in forma di dialogo con cui è stato scritto, ma anche perché cerca un approccio globale all’intersecarsi dei problemi economici con quelli etici”.

Un libro in cui si affrontano tanti temi e soprattutto le ripercussioni di certe distorsioni nelle materie economiche ed etiche nella vita attuale della Chiesa.

______________

Ettore Gotti Tedeschi è banchiere ed economista. Rappresenta in Italia da 27 anni una delle maggiori banche al mondo ed ha avuto vari incarichi istituzionali. Ha contribuito alla realizzazione della parte economica dell’Enciclica Caritas in Veritate. E’ stato Presidente dello IOR . Ha scritto una dozzina di libri, alcuni tradotti in più lingue, soprattutto di morale in economia.

Aurelio Porfiri è compositore, direttore di coro, educatore ed autore. Sue composizioni sono pubblicate in vari paesi. E’ autore di circa 50 libri.

Sommario

Prefazione (Prof. Stefano Fontana)

Introduzione (Padre Robert Sirico)

La povertà nella Bibbia

Chiesa ricca, distacco e povertà evangelica

La cruna dell’ago

Eticità della ricchezza

I principi fondamentali per una economia etica

Chiesa e ricchezza

La fede e le opere

Le Beatitudini

Chiesa, potere e ricchezza

Bene e male

God bless America?

La Cina è vicina

Il futuro dell’economia e della fede cattolica al tempo del Covid-19

