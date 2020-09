FILM. RAI PROMUOVE UN DELITTO: L’UTERO IN AFFITTO. SCHERZIAMO?

Marco Tosatti

Ma il commercio e l’uso di esseri umani, in qualunque stadio del loro sviluppo, è ancora qualche cosa che la Sinistra (in senso lato condanna), oppure anche quella bandiera è rimasta per strada da qualche parte? Chiedo per capire, perché quando ho letto il comunicato qui sotto sono rimasto oggettivamente sorpreso. Poi sono andato a vedere il trailer del film, vedendo in primo piano Nichi Vendola, e la Cirinnà (quella che da assessore a Roma proibiva che i gattini al di sotto dei due mesi fossero tolti alla madre; e ora difende il “diritto” a strappare neonati alla madre naturale. Evoluzione darwiniana al contrario) approvante. Era tutto vero, e anche peggio. Ma soprattutto, fatto dalla Rai, uno spot a promozione di quello che in Italia e in Europa è considerato un delitto; e anche al di fuori della legge, si può dire che è una gran porcata? Cioè decidere che un bambino o una bambina non pronuncino mai la parola mamma, o papà, con tutto quello che ne consegue, nella loro vita? Ma leggete che cosa scrivono in proposito Pro Vita e Famiglia.

§§§

Film Rai utero in affitto, Pro Vita e Famiglia: “Vergognoso. ‘Mamma degenerata Rai’ produce film spot sull’utero in affitto che è reato”

Roma, 14 settembre 2020

“Un film-propaganda all’utero in affitto prodotto da Rai Cinema con i soldi di tutti noi contribuenti. Le prime a indignarsi sono state le femministe, basta dire questo per comprendere la gravità della scelta vergognosa di “mamma degenerata Rai” hanno dichiarato Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vice presidente di Pro Vita e Famiglia onlus parlando del film Tuttinsieme di Marco Simon Puccioni.

“In barba al fatto che in Italia l’utero in affitto è un reato punito anche con il carcere come cita l’articolo 12 della legge 40 e che recenti sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione a Sezioni Unite hanno fermamente ribadito e confermato, Puccioni vuole raccontare l’esperienza genitoriale sua e del suo compagno senza considerare minimamente la sofferenza delle donne schiave che prestano i loro uteri e che vivono in povertà nei Paesi del terzo mondo, non dice che si toglie la possibilità a questi bambini-merce di avere una mamma, non denuncia lo squallido business di ovuli e ventri che c’è dietro” hanno continuato Brandi e Coghe.

“Gentile Puccioni, perchè nel film non fa vedere i figli dell’utero in affitto “parcheggiati” in un hotel in Ucraina durante l’emergenza Covid? E’ normale accettare che esistano ‘consegne umane’ sospese? Se vuole raccontare gli orrori della gestazione per altri, come vi piace chiamarla perchè non parte da qui?” hanno concluso Brandi e Coghe.

§§§

Categoria: Generale