IL MARXISMO È VIVO. È MASCHERATO DA IDEOLOGIA LIBERAL.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ci ha inviato questa riflessione che come di consueto porta elementi di grande interesse, e che aiutano la meditazione su quanto sta accadendo in questi tempi, nel nostro Paese e nel mondo. Buona lettura.

Il marxismo non è morto, porta la maschera dell’ideologia liberal

Recentemente ho letto un interessante e lunghissimo articolo del filosofo israeliano Yoram Hazony https://quillette.com/2020/08/16/the-challenge-of-marxism/ che conferma quanto alcuni osservatori poco ascoltati ripetono da anni. Siccome, nel mio piccolo, anch’io ho affrontato più di una volta la questione, e in questi mesi il liberal-marxismo è diventato sempre più aggressivo, penso sia opportuno tornarci sopra.

Quando parliamo di massoneria e marxismo va accolto in senso lato, e non necessariamente bisogna essere affiliati. Basta condividerne il pensiero. Nei fatti, oggi abbiamo le due ideologie aggiornate. Alla base resta sempre l’idea di stabilire una religione ideologica che può realizzarsi annullando l’anima e la tradizione storica. Mentre le due ideologie si autodefiniscono progressiste, stigmatizzano il passato. Ovviamente solo quello occidentale.

Marx promette che lo sfruttamento di individui da parte di altri individui finirà solo se la classe oppressa avrà preso il controllo dello Stato. Vedendo i risultati nei paesi comunisti l’ideologia è stata ampiamente smentita. Ma, nonostante il fallimento che ha causato le più grandi ingiustizie e i più devastanti massacri della storia occidentale, ancora oggi professori universitari e milioni di giovani più o meno sprovveduti, considerano il marxismo la panacea per tutti i mali sociali.

Il neomarxismo adotta la stessa politica del secolo scorso, con un piccolo mutamento. Invece di rivendicare i diritti dei proletari, oggi promuove quelli delle minoranze e delle razze. Invece di lottare contro i privilegi della borghesia, demonizza la razza bianca con fatti storici privi di fondamento. E dato lo tsunami di fake news sembra inarrestabile, temo che violenze create dai gruppi neomarxisti americani rappresentano solo il preludio di ciò che avverrà in tutto l’occidente.

Oggi più che mai nelle società democratiche le mutazioni sociali crescono vertiginosamente. I liberals hanno premuto l’acceleratore sui diritti libertari associati all’ideologia marxista. L’economia non è più controllata dai governi eletti democraticamente, ma da un totalitarismo finanziario. I maschi hanno diritto di sentirsi donne e viceversa; la famiglia non è più costituita da un uomo e una donna. Come nelle dittature comuniste, nelle scuole hanno sfrattato il cristianesimo per insegnare la dottrina ateista. Non si parla più di dignità, onore, dovere, famiglia, nazione, cultura, ma di accogliere tutto ciò che non appartiene all’etica e alla cultura occidentale. Insegnano a rispettare i diversi e gli animali, ma impongono l’aborto e l’eutanasia; sovvenzionano l’immigrazione di giovani musulmani, lasciando milioni di famiglie autoctone alla disperazione. Il caos è servito.

Utilizzavano la stessa tecnica i rivoluzionari francesi. Permettetemi di riportare alcuni brevissimi estratti dal mio Moloch – La fine dell’Europa – Viltà e menzogne: I rivoluzionari discriminavano i francesi tentando una vera e propria sostituzione iniziando a promuovere l’immigrazione. Tutti vengono naturalizzati e molti integrati nei posti di comando, nelle amministrazioni, nella direzione dei giornali sovvenzionati dallo Stato. Jean Dumont scrive che “gli immigrati formano legioni militari e club di agitatori patriottici.” Lo storico della Rivoluzione francese Augustin Cochin, rileva “una particolare predilezione per gli stranieri e la fretta di naturalizzarli. Nella Francia rivoluzionaria si utilizzano largamente gli stranieri: Carrier [il massacratore di Nantes] si serve di tedeschi [protestanti] per gli annegamenti [delle famiglie cattoliche e dei religiosi francesi].” Difficile non trovare similitudini con l’immigrazione irregolare sostenuta dai progressisti attuali.

Marx aveva ragione quando scriveva che il liberalismo rappresenta la porta d’accesso del comunismo che si impadronirà dello Stato. Dal momento in cui le democrazie hanno cacciato dalle scuole e dalla vita la cultura che ha nobilitato l’essere umano, il liberalismo è diventato sempre più ideologico. Le proteste e le violenze dei dichiarati neomarxisti Blm e Antifa negli USA e nell’ UK sono apertamente sostenuti dai progressisti. Attualmente esistono poche cose che distinguono i falsi liberals dai marxisti. Tant’è che hanno sfrattato dalle cattedre universitarie e dai maggiori mezzi di comunicazione anglosassoni i vecchi liberals, finite nelle mani dei neomarxisti.

Agostino Nobile

§§§

(Immagine di Marco Matteucci)

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: marxismo, neomarxisti, nobile



Categoria: Nobile