PEZZO GROSSO SUL COVID, IL PAPA E IL VACCINO VATICANO…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, vi ricordate che ieri mattina – in tempi non sospetti – esortavamo il Pontefice regnante a parlare di vaccini e di Covid, 19, chiaramente? Bene, l’ha fatto, ma ahimè in maniera ben diversa…Pezzo Grosso ha visto, è venuto, e ha commentato. Buona lettura.

Caro Tosatti, mi ha molto incuriosito il Twitter qui sopra riportato della Maria Giovanna Maglie, che condivido. Questo pontificato ha già alcune volte stabilito che il virus Covid 19 è dovuto a quell’essere predatore ed avido che è l’uomo.

Come sempre senza mai spiegare perché, ma ci siamo abituati a sentire inventare i responsabili degli effetti senza spiegare le cause degli stessi..

Essendo però questo Twitter riferito al discorso del papa alla udienza generale di oggi (ieri per chi legge, n.d.r.), son andato a leggermela.

In questa allocuzione del Papa c’è una curiosa esaltazione del concetto di “Bene Comune” definibile bergoglianamente quale “amore sociale “. Dice Bergoglio che: -“dobbiamo cercare il bene comune per uscire migliori dalla pandemia di coronavirus..”, poi dice: “ il coronavirus ci mostra che il vero bene per ciascuno è il bene comune..” e prosegue dicendo “il bene comune è la roccia su cui costruire la casa..”; o ancora “ il mondo si guarisce con il bene comune”.

Insomma il “bene comune” che dovremmo realizzare è l’antidoto per la salute (per il Covid 19) oltreché per tutto il resto ( povertà, diseguaglianze. ecc.)?.

Mi son chiesto pensando al Twitter della Maglie: ma noi che siamo luridi generatori di virus, come potremmo fare il bene comune, se prima non ci convertiamo?

E chi dovrebbe convertirci prima?

Invece di proporci pertanto di fare gli esercizi spirituali di Sant’Ignazio di Loyola, l’estensore del discorso attribuito al Santo Padre, ci viene a proporre un “coronavirus salvifico” che cura i danni da se stesso provocati, producendo bene comune, che è amore sociale.

Cosa sia mai questo amore sociale che prescinde dall’amore di Dio, non lo capisco.

Ma caro Tosatti, per un cattolico il bene da mettere in comune era un tempo la Buona Novella, la fede nella Rivelazione, ed altro.

Un tempo l’azione per realizzarlo era l’apostolato per la conversione, era l’ evangelizzazione ecc.

Oggi cosa è?

Mistero e sospetto.

Non è che a Roma si stia preparando un vaccino anti-Covid 19 che verrà registrato con il nome di “BeneComune”?

Ma il sospetto non si ferma affatto. Per Lui il bene comune quale antidoto al Covid si genera grazie alla paura di morire, di impoverirsi, grazie a sentirsi vincolati nella libertà personale?

Ma vuoi vedere che per amore dei cattolici è stato Lui a inventare prima il virus, poi l’antidoto “bene comune”, cioè amore sociale, per soluzionarlo?

Anche in questa occasione, come in tantissime altre, si confonde bene con male, e poverino, sta confondendo bene comune con male comune, e nel suo infinito amore sociale propone gioiosamente il “mal comune mezzo gaudio”.

