¿QUIÉN ES PAPA FRANCESCO? EL TEXTO DE LA ENTREVISTA A RADIO LINEA

Marco Tosatti

La siguiente es la traducción al Español, de un texto elaborado por Marco Tosatti, sintetizando el contenido de una entrevista que Beatrice Silenzi le hiciera. Agradecemos a Beatriz Andrade por la traducción y publicación en el blog del Ejército de Viganò. Muchas Gracias!

“Queridos amigos y enemigos de Stilvm Cvriæ, como recordarán hace algún tiempo, Radio Línea me entrevistó sobre el tema La Iglesia y el Papa, algunos de ustedes han preguntado si era posible tener el texto. Me ha tomado algún tiempo reunir los puntos esenciales y corregir algunos errores que, en el fragor de la entrevista, escaparon a la atención. Disfruten la lectura.

La primera pregunta de Beatrice Silenzi fue: ¿Quién es el Papa Francisco? Hay quienes lo aman visceralmente y quienes no lo soportan; entre otras cosas, él es una persona que sin duda tuvo un gran impacto en el público en general, desde el mismo momento de su elección, e incluso entre los no católicos, ya que su forma de presentarse con el sencillo “Buenas noches”, inmediatamente lo mostró como un personaje. Digamos que se salió del modelo convencional. Entonces me pregunto: ¿Es realmente un personaje tan controvertido como algunos creen?

Marco Tosatti: Por una variedad de razones, él es extremadamente controvertido. Comencemos desde los cimientos: Ser católico significa creer varias cosas. Nadie obliga a nadie, a ser católico; es decir, si pertenezco a un club de golf tengo que seguir las reglas del golf, de lo contrario, estoy haciendo otra cosa que no es practicar el golf. Mucha gente que por fuera de la Iglesia, ama al Papa Francisco, lo ama porque él es muy poco católico en lo que dice. Esta es la realidad. El Papa Francisco es un Papa muy mediático, es un Papa muy simpático, muy simpático con los periodistas y sobre todo lo es [es simpático] con los medios de comunicación.

Pero me gustaría ir más allá del Catolicismo, porque el problema real está en lo siguiente: Desde hace un par de siglos, pero en particular durante los últimos 30 a 40 años, hemos observado dos grandes visiones del mundo: Una visión extremadamente laica. Visión, por así decirlo, en la que la cultura general es una cultura progresista, una cultura de izquierda, una cultura pro-aborto. Una cultura a favor de un enorme individualismo, que trata de llevar adelante una cultura en la que un individuo ya nacido, con buena salud y posiblemente rico, lo sea todo. Por otro lado, tenemos una contracultura, una cultura más tradicional, si así se la quiere llamar, en la que existe el individuo, existe la familia, y ésta es un grupo gregario que hay que defender y proteger. [Una contracultura en la que] existen los valores, etc.

Así que todo esto ha sido para contar brevemente, para decir que tenemos por un lado el mundo de los medios de comunicación y el de las grandes finanzas que son parte de la cultura progresista. Y por el otro lado, teníamos a cualquier otro, hasta que llegaron Juan Pablo II y a Benedicto XVI, que eran en gran parte, la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica hizo un discurso contracultural con respecto a lo que predominaba en los medios de comunicación. Con Bergoglio este discurso contracultural ha cesado, y es por esa razón que Bergoglio tiene la gran simpatía de muchas personas que no son cristianas y que no son católicas, así como de muchas personas que veían a Juan Pablo II y a Benedicto XVI como humo en los ojos, y no como personas protagonistas que llevaron a cabo un discurso que contrastaba culturalmente, con el tipo de mundo en el que vivimos hoy.

Este es el panorama: Tenemos a Bergoglio que dice cosas, y que habla continuamente de los migrantes; y uno mira qué casualidad, los migrantes y las ONG son el gran caballo de batalla de las finanzas internacionales, de Soros y de la izquierda, etc. Habla de ecología, pero mira qué curiosidad…la ecología con todas sus enormes contradicciones, es otro caballo de batalla de ese mundo. [Sin embargo] Habla poco de la familia, lo mismo que de toda una serie de otras cosas. [He dicho lo anterior] Esto es para aclarar el campo. Entonces Bergoglio, como Papa, está renegando de la que siempre ha sido la posición contracultural de los últimos treinta años de la Iglesia, la cual está basada no por los caprichos de los Papas que lo precedieron, sino en la Fe Católica. Este es -muy brevemente- el panorama general.

Entonces la gente queda encantada con el hecho de que [Francisco] sonríe, pero eso no es cierto en absoluto, él es un hombre muy duro, despiadado, vengativo. Sin embargo, los medios de comunicación se dedican a endulzar su imagen, y la gente se lo cree, dado que no tiene otros medios para enterarse y para comprender [esta situación].

Beatrice Silenzi pregunta: ¿Qué pasaría si Benedicto XVI muriera?

Marco Tosatti: La dimisión [de Benedicto XVI] que era absolutamente inédita en los tiempos modernos, generó una confusión gigantesca, y Dios sabe que dicha renuncia no era necesaria. El verdadero problema es por qué renunció. Porque estaba cansado, porque estaba muy débil, pero resulta que ya pasaron casi ocho años y él sigue ahí, escribiendo y hablando. Y escribe cuando considera que hay cosas sumamente grandes, que se están haciendo o que se están madurando, dentro de esa extraña Iglesia en la que ya no se entiende nada. En esos momentos, él habla y se pronuncia.

Creo que el Papa Francisco es legítimo, y de eso no tengo dudas. Fue votado y su elección o votos no fueron impugnados por ningún Cardenal. Sin embargo y a pesar de lo anterior, creo que Benedicto sigue siendo Papa, DADO que se viste de blanco, y dado que Francisco también lo llama: Su Santidad.

En el momento de su muerte -en cien años-, nada cambiaría. Y el momento -en cien años- en que Francisco muriera, tampoco habría cambio alguno, en el sentido de que no creo que Benedicto [XVI] volviera a la situación anterior, después de haberse dado por vencido. [Entonces, ¿qué pasará?] Se celebrará otro Cónclave. Lo que, lamentablemente, es real, es el estado de confusión, absolutamente extraordinario, originado luego de la renuncia de Benedicto XVI.

Después de eso, no lo sé. No hay duda de que la Iglesia vive tiempos de confusión y de una crisis de extraordinaria gravedad, y esto como periodista me agrada, porque es interesante vivir como testigos de estos tiempos. Además también existen consideraciones metafísicas, que señalan que nos acercamos al fin de los tiempos, pero esas cosas se las cedo a los videntes, a aquellos con experiencias particulares. Hay varios que lo dicen. Y quizás no sea una cosa peregrina; es decir, si se ve la realidad del mundo actual desde el punto de vista metafísico, aparecen dos visiones de la vida que se encuentran en fuerte contraposición.

Beatrice Silenzi pregunta sobre el Islam y la Pachamama.

Marco Tosatti: En el Evangelio y en San Pablo leemos que no hay otro nombre que el de Cristo, en el que uno puede salvarse. Es necesario partir del presupuesto de que esta vida de aquí, no lo es todo. Que hay una vida mucho más extensa, que se abre cuando muere el cuerpo, y en ese momento se puede ser salvo, o no ser salvo. Estas son, digamos, las coordenadas base.

No se trata de ser integrista o no integrista. O lo cree y entonces se es católico. O bien, se afirma que se puede ser salvo de cualquier manera, con lo cual no se es católico. Un cristiano, un católico, no puede pensar que Jesucristo salva como un Buda. ¿Qué sentido tiene eso?

Es como decir: voy a un supermercado y elijo el tipo de salvación que tal vez me resulte más cómoda. Aquella que me haga tener más mujeres jóvenes a mi disposición, y esa otra [clase de salvación] menos… ¿Qué sentido tiene eso? Si una cosa salva: salva. Y si salva, solo esa es la que salva.

Y no es la primera vez que sucede esto, este tipo de cosas. Como escribió San Pablo: si yo mismo o alguien más viniera a presentar un Evangelio que no sea el de Jesucristo, miente. Sea anatema. Es decir, me está diciendo mentiras. Esto lo dijo San Pablo hace dos mil años, por lo que no es un problema [exclusivo] del 2020. Si uno cree en el Evangelio, es cristiano. Si no cree en el Evangelio, -lo cual es absolutamente legítimo-, es otra cosa [no es cristiano].

Beatrice Silenzi pregunta: ¿Estas aperturas no se remontan a Juan Pablo II?

Marco Tosatti: Entonces, ¿cuál es la diferencia [entre lo planteado por Juan Pablo II y Francisco]? Son dos formas muy distintas. Por un lado, tenemos a un Papa que dice: abran las puertas a Cristo [como primera cosa], ábranlas de par en par, y luego dice: los que creen pueden ser hermanos de todos modos, pero sin mezclarse. Aquí [en el caso de Francisco] tenemos una Declaración de Abu Dhabi firmada por el Papa, la cual dice que la diversidad de religiones es algo que viene de Dios.

Oh no, si perteneces a una religión no puedes decir eso, de lo contrario no tiene sentido que estés vestido de blanco, que seas el Papa, el Vicario de Cristo. Si eres el Papa tienes que decir: está bien que el Estado permita la libertad de creencias, y que la libertad de pensamiento esté absolutamente protegida, ya que es sagrada. Pero como Papa tienes que decir que la única Salvación que tenemos es creer en Jesucristo, y luego decir, que las otras corren sus riesgos.”

Traducción:

Beatriz Eugenia Andrade Iturribarría.

2 de septiembre del 2020.

