IL NYT SULLA POSSIBILE (IN)UTILITÀ DEI TAMPONI ANTI-COVID

Il vostro test Coronavirus è positivo. Forse non dovrebbe esserlo.

I soliti test diagnostici possono essere semplicemente troppo sensibili e troppo lenti per contenere la diffusione del virus.

I test autorizzati dalla F.D.A. (Federal Drug Administration) forniscono solo una risposta sì-no all’infezione, e identificheranno come pazienti positivi i pazienti con basse quantità di virus nel loro corpo.

Di Apoorva Mandavilli

29 agosto 2020

Alcuni dei principali esperti di salute pubblica della nazione stanno sollevando una nuova preoccupazione nell’infinito dibattito sui test del coronavirus negli Stati Uniti: I test standard stanno diagnosticando un numero enorme di persone che potrebbero essere portatori di quantità relativamente insignificanti del virus.

La maggior parte di queste persone non sono suscettibili di essere contagiose, e identificarle può contribuire a creare colli di bottiglia che impediscono di trovare in tempo coloro che sono contagiosi. Ma i ricercatori dicono che la soluzione non è quella di testare meno, o di saltare i test sulle persone senza sintomi, come recentemente suggerito dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.

I nuovi dati sottolineano invece la necessità di un uso più diffuso dei test rapidi, anche se meno sensibili.

“La decisione di non sottoporre a test le persone asintomatiche è solo molto arretrata”, ha detto il Dr. Michael Mina, un epidemiologo della Harvard T.H. Chan School of Public Health, riferendosi alla raccomandazione del C.D.C..

“In realtà, dovremmo aumentare i test su tutte le diverse persone”, ha detto, “ma dobbiamo farlo attraverso meccanismi completamente diversi”.

In quello che potrebbe essere un passo in questa direzione, l’amministrazione Trump ha annunciato giovedì che avrebbe acquistato 150 milioni di test rapidi.

Il test diagnostico più utilizzato per il nuovo coronavirus, chiamato test PCR, fornisce una semplice risposta sì-no alla domanda se un paziente è infetto.

Ma test PCR simili per altri virus offrono un’idea di quanto possa essere contagioso un paziente infetto: I risultati possono includere una stima approssimativa della quantità di virus nel corpo del paziente.

“Abbiamo usato un solo tipo di dati per tutto, e questo è solo più o meno – questo è tutto”, ha detto il dottor Mina. “Lo stiamo usando per la diagnostica clinica, per la salute pubblica, per le decisioni politiche”.

Ma sì-no non è abbastanza, ha aggiunto. È la quantità di virus che dovrebbe dettare i passi successivi del paziente infetto. “È davvero irresponsabile, credo, rinunciare a riconoscere che si tratta di una questione quantitativa”, ha detto il dottor Mina.

Il test PCR amplifica la materia genetica dal virus in cicli; meno cicli sono necessari, maggiore è la quantità di virus, o carica virale, nel campione. Maggiore è la carica virale, maggiore è la probabilità che il paziente sia contagioso.

Questo numero di cicli di amplificazione necessari per trovare il virus, chiamato soglia del ciclo, non è mai incluso nei risultati inviati ai medici e ai pazienti affetti da coronavirus, anche se potrebbe dire loro quanto sono infettivi i pazienti.

In tre serie di dati di test che includono soglie di ciclo, compilati da funzionari in Massachusetts, New York e Nevada, fino al 90 per cento delle persone che risultano positive non ha portato quasi annesun virus, una recensione del Times ha trovato.

Giovedì, gli Stati Uniti hanno registrato 45.604 nuovi casi di coronavirus, secondo un database gestito dal Times. Se i tassi di contagiosità nel Massachusetts e a New York dovessero essere applicati a livello nazionale, allora forse solo 4.500 di queste persone potrebbero effettivamente aver bisogno di isolamento e sottomettersi alla ricerca di contatti.

Una soluzione potrebbe essere quella di regolare la soglia del ciclo utilizzata ora per decidere che un paziente è infetto. La maggior parte dei test fissa il limite a 40, alcuni a 37. Ciò significa che si è positivi al coronavirus se il processo di test richiede fino a 40 cicli, o 37, per rilevare il virus.

Test con soglie così alte possono rilevare non solo virus vivi ma anche frammenti genetici, residui di infezione che non rappresentano un rischio particolare – come trovare un capello in una stanza molto tempo dopo che una persona se n’è andata, ha detto il dottor Mina.

Qualsiasi test con una soglia di ciclo superiore a 35 è troppo sensibile, ha convenuto Juliet Morrison, virologa dell’Università della California, Riverside. “Sono scioccata che la gente pensi che 40 possa rappresentare un risultato positivo”, ha detto.

Un taglio più ragionevole sarebbe di 30 a 35, ha aggiunto. Il dottor Mina ha detto che avrebbe fissato la cifra a 30, o anche meno. Questi cambiamenti significherebbero che la quantità di materiale genetico nel campione di un paziente dovrebbe essere da 100 a 1.000 volte superiore a quella dello standard attuale per il test per ottenere un risultato positivo – almeno uno su cui valga la pena agire.

“Mi sconvolge il fatto che le persone non registrino i valori della TAC di tutti questi test, che stiano solo restituendo un risultato positivo o negativo”, ha detto un virologo.

“Mi sconvolge il fatto che le persone non stiano registrando i valori della TAC di tutti questi test, che stiano solo restituendo un risultato positivo o negativo”, ha detto un virologo…

La Food and Drug Administration ha detto in una dichiarazione inviata via e-mail che non specifica gli intervalli di soglia del ciclo utilizzati per determinare chi è positivo, e che “i produttori commerciali e i laboratori stabiliscono i propri”.

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno detto che stanno esaminando l’uso di misure di soglia del ciclo “per le decisioni politiche”. L’agenzia ha detto che dovrà collaborare con la F.D.A. e con i produttori di dispositivi per garantire che le misure “possano essere usate correttamente e con la garanzia che sappiamo cosa significano”.

I calcoli del C.D.C. suggeriscono che è estremamente difficile rilevare qualsiasi virus vivo in un campione al di sopra di una soglia di 33 cicli. I funzionari di alcuni laboratori statali hanno detto che il C.D.C. non ha chiesto loro di annotare i valori di soglia o di condividerli con le organizzazioni di ricerca di contatti.

Ad esempio, il laboratorio di stato della Carolina del Nord utilizza il test del coronavirus Thermo Fisher, che classifica automaticamente i risultati sulla base di un taglio di 37 cicli. Una portavoce del laboratorio ha detto che i tester non avevano accesso ai numeri precisi.

Questo equivale a un’enorme opportunità persa per saperne di più sulla malattia, hanno detto alcuni esperti.

“Per me è sconvolgente che le persone non registrino i valori della TAC di tutti questi test – che stiano solo restituendo un risultato positivo o negativo”, ha detto Angela Rasmussen, una virologa della Columbia University di New York.

“Sarebbe utile sapere se qualcuno è positivo, se ha una carica virale alta o bassa”, ha aggiunto.

I funzionari del Wadsworth Center, il laboratorio statale di New York, hanno accesso ai valori del C.T. dei test che hanno elaborato e analizzato i loro numeri su richiesta del Times. A luglio, il laboratorio ha identificato 794 test positivi, sulla base di una soglia di 40 cicli.

Con un taglio di 35, circa la metà di questi test non si qualificherebbero più come positivi. Circa il 70 per cento non sarebbe più giudicato positivo se i cicli fossero limitati a 30.

Altri esperti informati di questi numeri sono rimasti sbalorditi.

“Sono davvero scioccato che possa essere così alta – la percentuale di persone con risultati di alto valore C.T.”, ha detto il Dr. Ashish Jha, direttore dell’Harvard Global Health Institute. “Cavolo, cambia davvero il modo in cui dobbiamo pensare ai test”.

Il dottor Jha ha detto di aver pensato al test PCR come un problema perché non può essere scalato al volume, alla frequenza o alla velocità dei test necessari. “Ma quello che mi rendo conto è che una parte davvero sostanziale del problema è che non stiamo nemmeno testando le persone che dobbiamo testare”, ha detto.

Il numero di persone con risultati positivi che non sono contagiose è particolarmente preoccupante, ha detto Scott Becker, direttore esecutivo dell’Associazione dei laboratori di salute pubblica. “Questo mi preoccupa molto, solo perché è così alto”, ha detto, aggiungendo che l’organizzazione intendeva incontrarsi con il dottor Mina per discutere la questione.

L’F.D.A. ha notato che le persone possono avere una bassa carica virale quando vengono infettate di recente. Un test con meno sensibilità non avrebbe tenuto conto di queste infezioni.

Ma questo problema è facilmente risolvibile, ha detto il dottor Mina: “Testateli di nuovo, sei ore dopo o 15 ore dopo o qualsiasi altra cosa”, ha detto. Un test rapido troverebbe questi pazienti rapidamente, anche se meno sensibili, perché le loro cariche virali aumenterebbero rapidamente.

I test PCR hanno ancora un ruolo, ha detto lui e altri esperti. Ad esempio, la loro sensibilità è un vantaggio quando si identificano persone appena infette da arruolare in studi clinici di farmaci.

Ma con il 20% o più di persone che risultano positive al virus in alcune parti del Paese, il dottor Mina e altri ricercatori stanno mettendo in discussione l’uso dei test PCR come strumento diagnostico di prima linea.

In Massachusetts, dall’85% al 90% delle persone che sono risultate positive a luglio con una soglia di 40 cicli sarebbero state considerate negative se la soglia fosse stata di 30 cicli, ha detto il Dr. Mina. “Direi che nessuna di queste persone dovrebbe essere rintracciata, nemmeno una”, ha detto.

Le persone infettate dal virus sono più contagiose da uno o due giorni prima della comparsa dei sintomi fino a circa cinque giorni dopo. Ma alle attuali percentuali di test, “non lo farete abbastanza spesso da avere la possibilità di catturare davvero qualcuno in quella finestra”, ha aggiunto il dottor Mina.

I test PCR ad alta sensibilità sembravano la migliore opzione per rintracciare il coronavirus all’inizio della pandemia. Ma per le epidemie che infuriano ora, ha detto, ciò che serve sono test del coronavirus che siano veloci, economici e abbastanza abbondanti da testare frequentemente tutti coloro che ne hanno bisogno – anche se i test sono meno sensibili.

“Potrebbe non catturare tutte le persone che trasmettono il virus, ma di sicuro catturerà le persone più trasmissibili, compresi i superspreader”, ha detto il dottor Mina. “Questo da solo porterebbe le epidemie praticamente a zero”.

