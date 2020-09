DE MARI: LA RU 486 È PIÙ PERICOLOSA, È ROBA DA POVERACCI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci sembra veramente molto interessante offrirvi il video dell’intervista del Beatrice Silenzi, de “La Fabbrica dell’Informazione” ha fatto a Silvana De Mari, che molti di voi certamente conoscono, per la sua attività professionale di medico chirurgo e di scrittrice, sulla Ru 486. Due fra le altre le domande di Beatrice Silenzi: perché la Ru 486 è stata approvata così velocemente, e perché la Chiesa sembra silenziosa. Abbiamo trascritto qualche parola di Silvana De Mari.

§§§

Così velocemente: è economica. L’aborto con la pillola è una roba da poveracci. Il 10 per cento finisce anche col fare il raschiamento, ma il 90 per cento no, e risparmiamo quattrini. L’aborto chimico è più pericoloso dell’aborto chirurgico, quindi il mio consiglio è: non abortite mai. Se dovete fare questa inenarrabile idiozia, che peraltro prima o poi rimpiangerete, e prima o poi arriverà il giorno della vostra morte, perché, giustamente, tutti quanti moriamo, il giorno della vostra morte il rimpianto di quel bimbo non messo al mondo vi spaccherà il cuore.

Se proprio dovete fare questa inenarrabile idiozia e rinnegare la vostra ancestrale potenza di donne, dominae, regine e madri, fate un aborto chirurgico, che il vostro bimbo sia ucciso in pochi minuti, in una stanza sterile, alla presenza di un ginecologo e di un anestesista.

Con l’aborto chimico vi danno una pillola che contrasta il progesterone. Quindi il vostro piccolino comincia ad agonizzare e impiega due giorni a morire. Quindi voi per due giorni diventate il sarcofago di un bimbo agonizzante e poi di un bimbo morto.

Pensate veramente che tutto sia così prima?

La Chiesa.

Perché il nemico è dentro le porte. Noi non abbiamo capito che cosa sia successo con la rinuncia di Sua Santità Benedetto XVI. Il papa non abdica, non è un amministratore delegato. Non capiamo che cosa sia successo. Non abbiamo capito che cosa sia successo dopo. Ma abbiamo capito, e abbiamo molto chiaro in mente che il nemico è dentro le porte. Si definisce in psicologia comunicazione schizofenogena una comunicazione contraddittoria, cioè che genera schizofrenia.

Tenendo presente che il linguaggio verbale, cioè le parole che pronuncio, sono meno importanti del linguaggio non verbale.

La Chiesa ogni tanto squittisce due o tre sillabe contro l’aborto. Mai più di trenta-quaranta.

Però in questo momento ha un atteggiamento molto forte di accoglienza all’aborto.

§§§

§§§

